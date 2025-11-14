El frente frío que ha marcado el inicio de noviembre en Estados Unidos no ha pasado desapercibido. Fríos récord, nieve y un clima inestable han convertido la primera mitad del mes en un escenario meteorológico de titulares. Ahora, con la segunda quincena en marcha, los pronósticos anticipan cambios importantes en el patrón nacional mientras el país avanza hacia Thanksgiving.

A medida que EE.UU. se acerca al invierno, los modelos indican que un debilitamiento del sistema polar podría darse hacia la última semana de noviembre. Si esto ocurre, abriría la puerta a condiciones más frías y hasta nevadas tempranas en varias regiones del país, coincidiendo con las celebraciones del Día de Acción de Gracias. Por ahora, el escenario sigue dominado por un frente frío que se mueve de forma irregular y mantiene un patrón “inestable” en gran parte del territorio.

Algunos estados de EE.UU. podrían sentir el impacto del frente frío con cambios abruptos de temperatura. | Crédito: AFP

Qué esperar en la segunda mitad de noviembre

Los pronósticos del FOX Forecast Center muestran tendencias bastante claras:

Centro y Este del país: Se prevén condiciones más húmedas de lo normal. Aunque puede sentirse un respiro respecto al frío extremo registrado al inicio del mes, muchas zonas del Este seguirán con temperaturas por encima del promedio , lo que se traducirá en más lluvia y muy poca nieve.

Se prevén condiciones más húmedas de lo normal. Aunque puede sentirse un respiro respecto al frío extremo registrado al inicio del mes, muchas zonas del Este seguirán con , lo que se traducirá en más lluvia y muy poca nieve. Costa Oeste: El patrón será el contrario. California y el Noroeste enfrentarán temperaturas más bajas y un ambiente más frío hacia finales de mes. Este contraste marcará buena parte de la diferencia entre ambas costas.

El patrón será el contrario. California y el Noroeste enfrentarán y un ambiente más frío hacia finales de mes. Este contraste marcará buena parte de la diferencia entre ambas costas. Un mes que no se estabiliza: Tanto la Oscilación del Atlántico Norte (NAO) como la Oscilación Ártica (AO) muestran una tendencia negativa conforme avanza el mes. Esto suele provocar un chorro polar más ondulado, que a su vez genera episodios de clima más tormentoso y posibles descensos bruscos de temperatura. Esta tendencia se alinea con los pronósticos del Climate Prediction Center (CPC), que anticipan un cierre de noviembre marcado por días inestables y frecuentes sistemas de tormenta.

Además, la Oscilación del Pacífico Occidental (WPO) permanece en fase positiva, un patrón históricamente asociado con ambiente más cálido y húmedo en el Este y condiciones más frías en el Oeste. Todo encaja con lo que ya se observa en los modelos climáticos.

El avance del frente frío en EE.UU. mantiene a meteorólogos atentos en la segunda mitad de noviembre. | Crédito: AFP

¿Se viene un cierre más invernal?

Con el frente frío moviéndose sobre el territorio y la atmósfera respondiendo a distintas oscilaciones, los analistas advierten que la última semana del mes podría traer golpes de aire más frío. Incluso, no se descarta un ambiente más invernal en el centro y norte del país justo para las festividades de Thanksgiving.

Aunque aún no se proyectan escenarios extremos, el patrón general para la segunda quincena de noviembre se mantiene: clima inestable, más lluvias en el Este, más frío en el Oeste y una atmósfera que se prepara para un diciembre activo.

Pronóstico para diciembre

El inicio del invierno meteorológico llega con otro protagonista: La Niña. Esta fase, marcada por temperaturas oceánicas más frías en el Pacífico ecuatorial, tiende a generar inviernos con un chorro del Pacífico más activo. Es decir, más humedad para el Oeste y el norte del país.

El CPC anticipa para diciembre precipitaciones por encima del promedio en el oeste y en el norte, y condiciones más secas para el sureste del país. Además, los meteorólogos siguen de cerca el debilitamiento del sistema polar, que podría permitir irrupciones de aire ártico más frecuentes conforme avanza el mes.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!