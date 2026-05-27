A pocas semanas del inicio de la temporada alta de viajes de verano, un gran número de pasajeros estadounidenses comenzaron a denunciar un problema que genera preocupación: reportes señalan que delincuentes informáticos estarían ingresando a cuentas de programas de millas aéreas para robar puntos y canjear otras recompensas sin ningún tipo de autorización.

Tarjetas de regalo y pasajes robados: el testimonio de las víctimas

Una de las afectadas fue Susan Orloff, cliente de American Airlines, quien explicó a NBC Miami que recibió una alerta de seguridad relacionada con su cuenta AAdvantage. Según el correo enviado por la aerolínea, “alguien con su nombre de usuario y contraseña obtuvo acceso no autorizado a su cuenta AAdvantage en línea”.

La pasajera contó que el problema afectó directamente sus próximos viajes. “Tengo algunos viajes próximamente. No podía acceder a nada”, declaró.

Después de recibir el aviso, fue dirigida al servicio de atención al cliente, aunque asegura que pasó cerca de 20 horas esperando respuesta telefónica durante tres días.

Algunas víctimas descubrieron que hackers utilizaron sus puntos para comprar tarjetas de regalo y acceder a créditos de viaje. (Foto referencial: Magnific)

Cuando finalmente logró comunicarse con un representante, Orloff asegura que le explicaron lo sucedido. “Alguien ingresó a las cuentas de clientes de American Airlines AAdvantage y canjeó sus millas por tarjetas de regalo”, afirmó.

Según los registros revisados por NBC Miami, alguien utilizó sus millas para comprar tarjetas de regalo de Sephora por un valor de 250 dólares. Además, un crédito de viaje que tenía disponible también desapareció de la cuenta.

La respuesta de las aerolíneas ante la vulnerabilidad de los sistemas

American Airlines reconoció en una declaración que este tipo de fraude suele afectar a usuarios cuyos correos electrónicos fueron comprometidos previamente. La compañía recomienda utilizar contraseñas seguras y activar la autenticación multifactor para reducir riesgos de acceso no autorizado.

Tras resolver el problema, Orloff indicó que la aerolínea restauró sus millas y su crédito de viaje, además de ayudarla a crear una nueva cuenta AAdvantage. La pasajera también aseguró haber preguntado si se trataba de un problema extendido entre clientes.

“Y yo dije: ‘Entonces esto debe ser un problema bastante grande, como para muchos clientes’. Ella respondió: ‘Sí’”, relató.

Casos similares también fueron reportados por clientes de Frontier Airlines. Shannon McGuire-Rost denunció que cerca de 90 mil millas desaparecieron de su cuenta de fidelidad.

La aerolínea confirmó posteriormente a People que “un tercero pudo haber hackeado la cuenta del cliente” y devolvió las millas robadas.

Expertos también aconsejan habilitar alertas automáticas para detectar movimientos sospechosos rápidamente. (Foto referencial: Magnific)

Cómo proteger tus millas acumuladas antes de tu próximo vuelo

Según LATAM, para proteger tus millas de los delitos cibernéticos, debes evitar interactuar con correos o mensajes sospechosos que informen sobre el vencimiento de puntos. Nunca hagas clic en enlaces ni abrir archivos adjuntos en estos mensajes, ya que son métodos comunes para robar datos personales y contraseñas. Asimismo, recuerda que las instituciones financieras y aerolíneas jamás te pedirán tus claves por teléfono o correo.

Otro paso clave es la creación de contraseñas seguras y complejas, evitando combinaciones simples como fechas de cumpleaños. Se recomienda acceder siempre desde el sitio web oficial y evitar el uso de computadoras públicas o redes WiFi abiertas en aeropuertos y hoteles para prevenir la instalación de virus.

Finalmente, monitorea con frecuencia tu estado de cuenta para detectar movimientos extraños y, en caso de robo, contacta de inmediato al centro de ayuda del programa y realiza la denuncia policial correspondiente.

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