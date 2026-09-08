Los cuatro miembros de una familia que iban a bordo de una avioneta que desapareció frente a las Bahamas fueron hallados muertos el martes, después de que sus familiares emprendieran su propia búsqueda, informó una familiar.

Esta foto sin fecha proporcionada por Silvia Larrieu el martes 8 de septiembre de 2026 muestra a Mario Lamar, abajo a la izquierda, y su esposa, Lili, abajo a la derecha. (Silvia Larrieu vía AP) / Silvia Larrieu

Silvia Larrieu dijo que familiares en embarcaciones recuperaron los cuerpos. La familia está trabajando con la Guardia Costera de Estados Unidos para llevarlos a casa.

“Estamos profundamente agradecidos a todos los que nos apoyaron, buscaron junto a nosotros y mantuvieron a nuestra familia en sus oraciones”, señaló la familia en un comunicado. “Pedimos respetuosamente privacidad mientras lloramos esta pérdida inimaginable”.

Según la policía de Bahamas, la avioneta que transportaba al tío de Larrieu, a su esposa y a sus nietos desapareció el lunes después de despegar por la mañana de Great Harbour Cay, una localidad en las islas Berry de las Bahamas, con destino al Aeropuerto Ejecutivo de Miami en el condado Miami-Dade.

Comunicado oficial que informa sobre el hallazgo de los restos de los ocupantes de la avioneta desaparecida en Bahamas mientras viajaba hacia Miami. (Imagen: Royal Bahamas Police Force) / Royal Bahamas Police Force

Larrieu contó que su tío, Mario Lamar, de 80 años, tenía más de 40 años de experiencia como piloto y volaba con frecuencia a las Bahamas, donde tenía una segunda vivienda en Great Harbour Cay.

En el avión también viajaban su esposa, Lili, de 79 años, y sus nietos, Sofi Sosa, de 28, y Christian Sosa, de 22. Regresaban a Miami tras un viaje el fin de semana largo.

Sofi Sosa envió un mensaje de texto a sus padres para avisar que ya se iban, y un plan de vuelo que su tío presentó mostraba la hora en que esperaban aterrizar, indicó Larrieu.

La familia se comunicó con las autoridades después de ver que los mensajes no se estaban entregando.

“Esto es horrible”, le dijo Larrieu a The Associated Press en una breve entrevista telefónica.

La policía de Bahamas identificó el avión como un PA-34 Piper de cinco plazas, con número de cola N212ML. El control de tráfico aéreo perdió contacto con la aeronave cuando se encontraba a unos 20 km (13 millas) al oeste de la isla Andros, señaló la policía de Bahamas. La isla está aproximadamente a 240 km (150 millas) al sureste de Miami.

Larrieu dijo que su tío mantenía la avioneta en condiciones impecables y era muy precavido.

La teniente Nicolina Converso, de la Guardia Costera de Estados Unidos, dijo que un avión de la Guardia Costera estaba ayudando en la búsqueda el martes. Las autoridades en Bahamas solicitaron la ayuda de la agencia alrededor de las 2 p.m. del lunes tras un reporte de una aeronave caída. Sin embargo, los esfuerzos de búsqueda se pospusieron debido al mal tiempo, informó la Real Fuerza Policial de Bahamas en un comunicado de prensa en Facebook.

Hace menos de dos meses, un accidente aéreo en North Andros, en las Bahamas, causó la muerte de 10 personas.