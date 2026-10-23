Las familias que se preparan para celebrar Halloween en Estados Unidos podrían encontrarse con algo más que disfraces, calabazas y decoraciones. El pronóstico para el viernes 30 y el sábado 31 de octubre anticipa lluvias, tormentas eléctricas y temperaturas frías en distintas zonas del país, condiciones que podrían alterar las actividades al aire libre y los recorridos infantiles por los vecindarios. Aunque gran parte del este y el interior del noroeste tendrían tiempo seco, el avance de un sistema de tormentas desde el oeste podría cambiar los planes de algunas comunidades durante el fin de semana.

¿Qué estados tendrán lluvias y tormentas durante Halloween 2026?

Según AccuWeather, las precipitaciones podrían afectar principalmente al suroeste y al centro de Estados Unidos. El viernes 30 de octubre se esperan lluvias y tormentas eléctricas desde zonas del interior del suroeste hasta sectores del centro-sur del país. El sábado 31, el sistema podría avanzar hacia las Montañas Rocosas centrales, las Grandes Llanuras y las partes media e inferior del valle del Misisipi.

Entre las ciudades que podrían experimentar condiciones húmedas durante las actividades de Halloween figuran Denver, Dallas y Kansas City, en Misuri. No obstante, el alcance de las precipitaciones dependerá de la velocidad con la que el sistema avance hacia el este.

Pronóstico de lluvias para Halloween

Zona o ciudad ¿Qué se espera? Interior del suroeste Lluvias y tormentas el viernes 30 Phoenix y Las Vegas Posibilidad de chubascos Los Ángeles, California Posibles precipitaciones Montañas Rocosas centrales Lluvias y tormentas entre viernes y sábado Grandes Llanuras centrales Avance de precipitaciones durante el fin de semana Dallas, Texas Posible mal tiempo durante las actividades Kansas City, Misuri Riesgo de lluvias según el avance del sistema Valle medio e inferior del Misisipi Lluvias y tormentas entre viernes y sábado

- Halloween en EE.UU. podría verse afectado por lluvias en Florida, Texas y otras regiones. | Crédito: Pexels

¿Qué ciudades tendrán frío durante la noche de Halloween?

El descenso de las temperaturas será otro factor a considerar para quienes planean salir con sus hijos el sábado 31 de octubre. El aire más frío avanzará desde el Medio Oeste superior hacia el noreste y permanecerá en el noroeste del país.

En ciudades como Nueva York, Boston, Seattle y Great Falls, en Montana, las temperaturas podrían bajar de los 50 °F a los 40 °F durante la noche, un cambio que equivale aproximadamente a pasar de 10 °C a 4 °C.

Aunque estas zonas podrían disfrutar de condiciones mayormente secas durante las actividades de Halloween, el frío hará recomendable llevar una capa adicional de ropa debajo de los disfraces, especialmente para los niños.

El panorama será diferente en las Grandes Llanuras del norte y el Medio Oeste superior, donde un frente frío podría provocar lluvias dispersas el viernes. Para el sábado, esas precipitaciones podrían desplazarse hacia el noreste.

¿Lloverá en Florida durante Halloween 2026?

El sureste de Florida también podría experimentar condiciones poco favorables para las celebraciones al aire libre. En ciudades como Miami, se prevén posibles chubascos y mareas por encima de lo habitual durante el sábado 31 de octubre.

A lo largo de la costa, desde Florida hasta las Carolinas, se esperan vientos del noreste, episodios de inundaciones costeras y lluvias durante buena parte de la semana. Las condiciones podrían mejorar gradualmente de norte a sur a medida que un sistema de alta presión avance desde el noreste.

Sin embargo, las precipitaciones y las mareas elevadas podrían persistir en sectores del sureste de Florida durante Halloween, por lo que conviene revisar las condiciones locales antes de planificar actividades cerca de la costa.

El pronóstico de Halloween del 31 de octubre contempla frío en Nueva York, Boston y Seattle. | Crédito: Pexels

¿Qué zonas de EE.UU. tendrán buen tiempo el 31 de octubre?

No todas las regiones tendrán que lidiar con la lluvia. La mayor parte del interior del noroeste y una amplia franja del tercio oriental de Estados Unidos podrían permanecer secas el viernes 30 y el sábado 31 de octubre.

Las familias que se encuentren en las zonas con posibilidades de precipitaciones deberían comprobar las actualizaciones del pronóstico antes de salir. La hora de llegada de las lluvias será tan importante como su intensidad para determinar si las actividades al aire libre podrán desarrollarse con normalidad.