Octubre trae consigo los preparativos para Halloween en Estados Unidos, una celebración en la que miles de personas buscan el disfraz ideal para participar en desfiles, fiestas y otras actividades. Sin embargo, quienes planean viajar en avión durante estas fechas deben prestar atención a las normas de seguridad de los aeropuertos, ya que algunos accesorios pueden impedirles pasar los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Desde el maquillaje hasta las armas de utilería, conocer qué artículos están permitidos y cuáles deben ir en el equipaje facturado ayudará a evitar contratiempos antes de abordar.

¿Qué accesorios de disfraces de Halloween están permitidos en el avión?

La TSA permite transportar maquillaje en polvo y líquido tanto en el equipaje de mano como en el equipaje facturado. No obstante, existen condiciones específicas para determinadas cantidades y presentaciones, por lo que es importante revisar las restricciones antes de preparar la maleta.

Maquillaje en polvo Sí Si supera las 12 onzas en el equipaje de mano, debe colocarse en una bandeja separada para pasar por los rayos X o guardarse en el equipaje facturado. Maquillaje líquido Sí En el equipaje de mano, cada recipiente debe contener un máximo de 3,4 onzas y caber en una bolsa transparente, resellable y de un cuarto de galón. Maquillaje líquido de más de 3,4 onzas Sí, en el equipaje facturado Las cantidades que superen el límite deben guardarse en la maleta facturada. Maquillaje sólido Sí Se recomienda revisar las indicaciones específicas de la TSA para este tipo de producto.

La regla 3-1-1 para líquidos se aplica al maquillaje líquido que se transporta en el equipaje de mano. Esto significa que los recipientes no deben superar los 100 mililitros (3,4 onzas) y deben caber en una bolsa transparente resellable de un cuarto de galón.

Para conocer los requisitos específicos, los viajeros pueden consultar las páginas oficiales de la TSA sobre maquillaje en polvo y maquillaje sólido.

La TSA explica qué accesorios de Halloween en EE.UU. están prohibidos en el equipaje de mano. | Crédito: Orlando International Airport (MCO)

¿Qué disfraces y accesorios de Halloween prohíbe la TSA?

Los viajeros deben tener especial cuidado con los accesorios que imitan armas o explosivos. La TSA prohíbe llevar en el equipaje de mano y en el facturado artículos de utilería que representen explosivos, como bombas, granadas o lanzacohetes.

Otros accesorios que pueden generar inconvenientes en los controles de seguridad son los siguientes:

Bombas, granadas y lanzacohetes de utilería No permitido No permitido Cuchillos y espadas de utilería No permitido Pueden estar permitidos, según el artículo y las normas aplicables Sables de luz de utilería No permitido Pueden estar permitidos, según el artículo y las normas aplicables Escobas y horcas utilizadas como accesorios No permitido Pueden estar permitidas, según el artículo y las normas aplicables Armas de fuego de utilería No permitido Pueden estar permitidas, según el artículo y las normas aplicables

La decisión final sobre los artículos sujetos a evaluación corresponde al agente de la TSA, quien determinará si un objeto puede pasar por el control de seguridad. Por ello, no basta con que un accesorio forme parte de un disfraz: también debe cumplir las reglas aplicables al equipaje.

Antes de viajar, es recomendable verificar cada artículo en la sección oficial “What Can I Bring?” de la TSA.

¿Puedes usar un disfraz de Halloween en el aeropuerto de EE.UU.?

Sí. Los viajeros pueden llegar al aeropuerto con disfraces cómodos, incluidos aquellos similares a pijamas, y utilizarlos durante el paso por los controles de seguridad. Sin embargo, deben tener en cuenta que algunas prendas y accesorios podrían requerir una revisión adicional.

De acuerdo con las recomendaciones difundidas por The Democrat and Chronicle, quienes lleven disfraces con piezas metálicas deberían retirarlas y guardarlas en el equipaje de mano antes de llegar al puesto de inspección, siempre que sea posible.

La TSA también recomienda evitar el uso de máscaras que cubran todo el rostro y el maquillaje facial completo durante el control de seguridad. Los pasajeros deberán retirarse las máscaras para facilitar la identificación y podrían tener que limpiar o quitarse parte del maquillaje si los agentes necesitan comprobar su identidad.

Por eso, quienes quieran viajar disfrazados deberían optar por prendas que no dificulten la inspección y guardar los accesorios más voluminosos o complicados en la maleta, siempre que estén permitidos.

- Quienes viajen por Halloween en EE.UU. deben seguir las restricciones de la TSA para evitar inconvenientes. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué debes revisar antes de viajar en avión por Halloween?

Para evitar retrasos durante las celebraciones de Halloween, los pasajeros pueden seguir estas recomendaciones antes de salir hacia el aeropuerto:

Revisa los accesorios: comprueba si los objetos de utilería pueden viajar en el equipaje de mano o si deben ir en la maleta facturada.

comprueba si los objetos de utilería pueden viajar en el equipaje de mano o si deben ir en la maleta facturada. Organiza el maquillaje: separa los líquidos que cumplan la regla 3-1-1 y revisa las condiciones para los productos en polvo.

separa los líquidos que cumplan la regla 3-1-1 y revisa las condiciones para los productos en polvo. Evita las máscaras en el control: lleva el rostro descubierto cuando debas pasar por la inspección de identidad.

lleva el rostro descubierto cuando debas pasar por la inspección de identidad. Consulta la guía oficial: utiliza la herramienta What Can I Bring? de la TSA para comprobar las restricciones de cada artículo.

utiliza la herramienta de la TSA para comprobar las restricciones de cada artículo. Prepara el disfraz para la inspección: procura que sea cómodo y que sus piezas metálicas o accesorios puedan retirarse con facilidad.

Conocer estas reglas antes de viajar puede ayudar a los pasajeros a disfrutar de las actividades de Halloween en Estados Unidos sin inconvenientes innecesarios en los controles aeroportuarios.