Viajar en avión durante Halloween puede complicarse por algunos accesorios que parecen inofensivos, pero que podrían impedir el paso por los controles de seguridad de los aeropuertos de Estados Unidos. Aunque los pasajeros quieran llegar a su destino con el disfraz completo o transportar todos los elementos de su celebración, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) mantiene restricciones que deben respetarse durante esta fecha. Por eso, revisar qué objetos están permitidos en el equipaje de mano y cuáles deben transportarse en la maleta facturada puede evitar retrasos y problemas antes de abordar.

Tom Spagnola, vicepresidente de Relaciones con Proveedores de Fareportal, empresa matriz de CheapOair, explicó a USA TODAY que los viajeros deben tener especial cuidado con los accesorios que cubren el rostro y los artículos que puedan confundirse con armas. Las normas de seguridad siguen vigentes durante Halloween, independientemente de que los objetos formen parte de un disfraz.

¿Qué accesorios de Halloween debes quitarte antes de pasar por la TSA?

Las máscaras y el maquillaje que cubre gran parte del rostro pueden impedir que los agentes de seguridad verifiquen la identidad del pasajero. Esto también es relevante cuando se utiliza tecnología de reconocimiento facial durante los controles aeroportuarios.

Spagnola señaló que cualquier elemento que dificulte la identificación facial tendrá que retirarse. Por ello, lo recomendable es ingresar al control sin máscaras ni maquillaje que impida reconocer los rasgos del viajero.

Una vez que el pasajero haya sido identificado y haya superado el control de seguridad, podrá volver a colocarse la máscara y utilizar el maquillaje facial, según explicó el especialista al citado medio.

La TSA explica qué accesorios de Halloween en EE.UU. están prohibidos en el equipaje de mano. | Crédito: Orlando International Airport (MCO)

¿Qué objetos de Halloween debes llevar en el equipaje facturado?

Los accesorios que imitan armas requieren especial atención. Los cuchillos, las espadas y las hachas falsas generalmente deben transportarse en el equipaje facturado, ya que no están permitidos en el equipaje de mano.

La restricción también alcanza a las réplicas de armas de fuego utilizadas como parte de un disfraz. Según Spagnola, estos objetos deben colocarse en el equipaje facturado, incluso cuando se trate de accesorios de utilería.

Intentar pasar por seguridad con estos artículos puede obligar al pasajero a abandonar el control y regresar a la zona de facturación para guardar el objeto en una maleta. Este inconveniente podría provocar retrasos e incluso hacer que pierda su vuelo si no dispone de suficiente tiempo antes del embarque.

Los viajeros que celebren Halloween en EE.UU. deben conocer las reglas de la TSA sobre disfraces. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué objetos de Halloween están prohibidos tanto en el equipaje de mano como en el facturado?

No todos los artículos que se utilizan para Halloween pueden transportarse en una maleta facturada. Algunas réplicas están prohibidas por completo debido al riesgo que representan durante un viaje aéreo.

La TSA señala en su sitio web que las reproducciones de explosivos, como las granadas de mano, no están permitidas ni en el equipaje de mano ni en el facturado.

Esta restricción es importante para quienes utilizan accesorios realistas en sus disfraces o planean llevar objetos decorativos relacionados con Halloween. Guardarlos en una maleta facturada no garantiza que puedan transportarse: es necesario comprobar las reglas específicas de cada artículo.

¿Cómo consultar qué artículos permite la TSA para viajar en Halloween?

La TSA cuenta con una lista oficial de objetos permitidos y prohibidos para ayudar a los pasajeros a preparar su equipaje. Consultarla antes de viajar permite comprobar las restricciones aplicables a los accesorios de un disfraz.

Si existe alguna duda sobre un objeto específico, los viajeros también pueden comunicarse con la agencia a través de su servicio @AskTSA, disponible mediante redes sociales y otros canales de contacto, como correo electrónico, mensajes de texto y teléfono.