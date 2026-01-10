En los últimos meses, el debate migratorio en Estados Unidos volvió a intensificarse y, como suele pasar, las decisiones tomadas en Washington tienen impacto mucho más allá de sus fronteras, especialmente a quienes tienen en mente cumplir ese sueño americano del que tanto se habla. Bajo el liderazgo de Donald Trump, el gobierno estadounidense ha reforzado su enfoque de control migratorio con medidas que afectan directamente a quienes desean ingresar al país de forma legal. Una de las más llamativas es la ampliación del llamado Programa Piloto de Bonos de Visa, una política que obliga a ciertos solicitantes de visa a dejar un depósito económico elevado como condición previa para poder viajar. No se trata de un simple trámite administrativo: estamos hablando de miles de dólares que deben entregarse por adelantado, algo que puede cambiar por completo la planificación de un viaje, ya sea por turismo, negocios o visitas familiares.

Para entender por qué esta medida genera tanto ruido, hay que mirar el contexto. Estados Unidos lleva años intentando reducir las estadías prolongadas con visa, es decir, los casos en los que una persona entra legalmente al país, pero se queda más tiempo del permitido. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), este fenómeno ha sido una preocupación constante para las autoridades migratorias. En respuesta, el Departamento de Estado decidió ampliar un programa que ya existía, pero que ahora, a partir de enero de 2026, afectará a ciudadanos de decenas de países.

Donald Trump intensificó las políticas migratorias desde que llegó al poder (Foto: AFP)

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA PILOTO DE BONOS DE VISA?

Para esas familias que sueñan con conocer Estados Unidos, tiene que quedar claro que no es una multa ni un pago perdido. Se trata de un bono o fianza reembolsable que el solicitante debe depositar como garantía de que cumplirá con las reglas de su visa. El dinero queda retenido por el gobierno de Estados Unidos y solo se devuelve si la persona respeta las condiciones de su estadía.

El objetivo oficial es doble:

Disuadir las estadías prolongadas con visa.

Cubrir posibles costos asociados a la aplicación de leyes migratorias o procesos de deportación si se incumplen las normas.

¿CUÁNTO DINERO EXIGE ESTADOS UNIDOS Y QUIÉN FIJA EL MONTO?

El monto del depósito no es único ni automático. Durante la entrevista consular, los funcionarios del Departamento de Estado evalúan el perfil del solicitante y determinan la cantidad, que suele ubicarse en uno de estos niveles:

US$5,000

US$10,000

US$15,000

El criterio se basa en lo que las autoridades consideran un “riesgo migratorio”, aunque este análisis no siempre es transparente para el solicitante.

¿EL DINERO SE PIERDE O SE PUEDE RECUPERAR?

Este es un punto clave que conviene tener muy claro. El bono es totalmente reembolsable en varias situaciones:

Si el viajero sale de Estados Unidos dentro del período autorizado.

Si la visa es denegada.

Si la visa se aprueba, pero finalmente no se utiliza.

Eso sí, si la persona se queda más tiempo del permitido o viola su estatus migratorio, el gobierno puede quedarse con ese dinero.

LA AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA EN 2026

A partir de enero de 2026, el Programa Piloto de Bonos de Visa se amplía de forma significativa y pasa a aplicarse a ciudadanos de 38 países. Esta decisión fue impulsada por la administración Trump como parte de una estrategia más amplia de endurecimiento migratorio, respaldada por informes del DHS sobre tasas de sobreestadía.

PAÍSES AFECTADOS POR EL DEPÓSITO DE HASTA US$15,000

Estos son los países cuyos ciudadanos pueden verse obligados a pagar este bono para obtener una visa estadounidense:

África

Argelia

Angola

Benin

Botswana

Burundi

Cabo Verde

República Centroafricana

Costa de Marfil

Djibouti

Gabón

Gambia

Guinea

Guinea-Bissau

Malawi

Mauritania

Namibia

Nigeria

Senegal

Tanzania

Togo

Uganda

Zambia

Zimbabue

Asia y Oriente Medio

Bangladesh

Bután

Kirguistán

Nepal

Tayikistán

Turkmenistán

América Latina y el Caribe

Antigua y Barbuda

Cuba

Dominica

Venezuela

Oceanía

Fiyi

Tonga

Tuvalu

Vanuatu

¿A QUÉ TIPO DE VISAS APLICA ESTA MEDIDA?

En la práctica, el bono afecta principalmente a visas de no inmigrante, como las de turismo y negocios (B-1/B-2). No es una política universal, sino selectiva, aplicada caso por caso y país por país, según los lineamientos del Departamento de Estado y el DHS.

Ahora será más complicado que algunos ciudadanos obtengan la visa para entrar a Estados Unidos (Foto: Freepik)

