Miles de inmigrantes que esperan obtener la Green Card en Estados Unidos podrían enfrentar una espera de meses e incluso años. De acuerdo con datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), más de 1.4 millones de solicitudes de residencia permanecen pendientes en el país, una cifra superior a la registrada durante el mismo período del año anterior. Esta situación aumenta la incertidumbre entre quienes buscan regularizar su estatus migratorio y esperan una respuesta definitiva sobre sus solicitudes.

El incremento de los expedientes pendientes ocurre en un contexto en el que las autoridades migratorias aseguran que las solicitudes de beneficios migratorios están siendo sometidas a procesos de verificación y evaluación más exhaustivos.

Esta situación ha generado preocupación entre los inmigrantes que buscan obtener la denominada Green Card, especialmente porque algunos trámites que anteriormente podían resolverse en un período menor ahora pueden extenderse considerablemente.

USCIS enfrenta más solicitudes pendientes de residencia. | Crédito: Magnific

¿Cuánto puede tardar en obtenerse la Green Card?

La espera para obtener la residencia permanente puede alcanzar entre 24 y 36 meses en determinados procesos, según explicó la abogada de inmigración Rachel León.

La especialista señaló que en su práctica ha observado un aumento significativo en los tiempos de procesamiento de algunas solicitudes. Según explicó, anteriormente determinados trámites podían demorar entre 12 y 15 meses, mientras que actualmente algunos casos están llegando a los dos o tres años.

“Estamos viendo una demora donde normalmente eran de 12 a 15 meses. Ahora mismo la demora está siendo de 24 a 36 meses”, explicó León a Telemundo 49.

Esto significa que algunos inmigrantes podrían tener que esperar hasta tres años para recibir una decisión sobre su solicitud de residencia permanente.

Sin embargo, la abogada enfatizó que este período no aplica de manera general a todas las solicitudes. El tiempo puede variar según el tipo de trámite migratorio, la oficina de USCIS que procesa el expediente y las circunstancias particulares de cada solicitante.

¿Por qué se están demorando las solicitudes de residencia?

USCIS atribuye parte de las demoras a los procesos de verificación que deben realizarse antes de conceder determinados beneficios migratorios.

Al ser consultada sobre el aumento de las solicitudes pendientes, la agencia sostuvo que verificar la identidad y los antecedentes de las personas que solicitan beneficios migratorios requiere un proceso riguroso.

La agencia también indicó que las evaluaciones deben priorizar la seguridad de EE.UU. y contemplar revisiones más exhaustivas de los extranjeros que presentan solicitudes.

De esta manera, los procesos de revisión y verificación pueden influir en el tiempo que tarda una solicitud en avanzar hasta una decisión final.

¿Todas las personas que solicitan la Green Card deben esperar tres años?

No necesariamente. La demora de hasta 36 meses mencionada por la especialista corresponde a determinados procesos y no representa un plazo establecido para todos los solicitantes de residencia permanente.

Los tiempos de USCIS dependen de la categoría migratoria, el formulario presentado, la oficina que tiene el expediente y otros factores relacionados con cada caso.

Por ello, un inmigrante que quiera saber cuánto puede tardar su trámite debe revisar el tiempo de procesamiento correspondiente a su solicitud específica y a la oficina que está a cargo de su expediente.

Además, los tiempos de procesamiento pueden cambiar, por lo que una estimación anterior no necesariamente refleja el período actual de espera.

¿Qué hacer si el trámite de la Green Card supera el tiempo normal?

La recomendación de la abogada es comenzar por verificar el tiempo de procesamiento oficial correspondiente al tipo de solicitud presentada.

Si el expediente ya supera el período considerado normal, el inmigrante puede buscar asesoría legal para analizar qué alternativas están disponibles.

“Yo sé que son procesos súper largos. Si ya el tiempo de procesamiento que ustedes buscaron se ha pasado, entonces creo que ya es el momento de buscar ayuda”, explicó León.

La especialista recomienda no tomar decisiones apresuradas y evaluar cada situación de manera individual antes de iniciar cualquier procedimiento adicional.

¿Se puede demandar al gobierno por una demora de USCIS?

Una de las alternativas que puede evaluarse en determinados casos es presentar una demanda federal contra el gobierno para solicitar que USCIS actúe sobre una solicitud que lleva un tiempo excesivo sin resolución.

Esta acción se conoce comúnmente como demanda mandamus. Su finalidad es pedir a un tribunal que ordene a la agencia tomar una decisión sobre un caso retrasado.

Sin embargo, una demanda mandamus no significa que USCIS esté obligado a aprobar la Green Card. El objetivo es conseguir que la agencia tome una decisión sobre el expediente.

Por esta razón, la abogada advierte que no todos los casos justifican recurrir a esta vía. Antes de iniciar una acción judicial deben analizarse las circunstancias particulares del inmigrante, el tiempo que lleva pendiente la solicitud, los posibles costos y los riesgos asociados.

Las revisiones migratorias serán más exhaustivas. | Crédito: Shutterstock

¿Qué recomienda una abogada a los inmigrantes que esperan la residencia?

Ante el aumento de los tiempos de procesamiento, la recomendación es revisar periódicamente el estado del expediente y comprobar si USCIS ha solicitado información o documentación adicional.

Si la solicitud supera el tiempo de procesamiento correspondiente, puede ser conveniente consultar con un abogado de inmigración con experiencia en casos de retrasos.

La especialista insiste en que cada proceso es diferente y que una demora no significa automáticamente que exista un problema con la solicitud. Por ello, antes de presentar una demanda o realizar cualquier otra acción legal, es necesario evaluar individualmente el expediente.

Para quienes enfrentan una espera prolongada, conocer el tiempo de procesamiento de su categoría migratoria y determinar si su caso ya se encuentra fuera del período considerado normal son los primeros pasos para saber qué opciones pueden tener.

Mientras USCIS mantiene un elevado número de solicitudes pendientes, algunos inmigrantes podrían enfrentar esperas de hasta 24 a 36 meses para obtener una decisión sobre determinados procesos de residencia permanente.