En Yonkers, Nueva York, continúan apareciendo carteles que recuerdan a los dueños de perros recoger los desechos de sus mascotas. Estos avisos están colocados en espacios públicos, frente a viviendas y también en áreas administradas por el Downtown Business Improvement District, pero vecinos aseguran que el problema persiste.

Muchos residentes afirman que la situación empeoró en los últimos meses. “La gente no está recogiendo las heces de perro. ¿Sabes a lo que me refiero? Y desde el invierno ha empeorado”, dijo el residente de Yonkers Carlos Confeiteiro en conversación con ABC7.

Ante las constantes quejas, las autoridades locales aprobaron una nueva ordenanza que aumenta considerablemente las multas para reincidentes.

Residentes aseguran que el problema continúa pese a la presencia de carteles y dispensadores de bolsas en varias zonas. (Foto referencia: Freepik)

Ahora, quienes incumplan repetidamente esta norma podrán enfrentar sanciones de hasta 5.000 dólares, una cifra muy superior al límite anterior de 1.500 dólares.

Algunos vecinos respaldan la medida y consideran que una sanción económica más fuerte podría ayudar a reducir el problema. “No nos van a multar. Pero creo que debería imponerse porque vas caminando, pisas heces de perro, llegas a casa y dices: ¿qué es ese olor?”, comentó una persona.

Sin embargo, hacer cumplir la norma no será sencillo. Para emitir una multa, la policía debe sorprender directamente a alguien sin recoger los desechos de su mascota. Además, inspectores pueden sancionar a propietarios o arrendadores si permiten acumulación de residuos frente a sus inmuebles.

Autoridades locales consideran que una sanción más alta podría generar mayor conciencia entre los dueños de mascotas. (Foto referencial: Freepik)

El alcalde Mike Spano explicó que el objetivo del nuevo monto es generar impacto entre los dueños de mascotas.

“Creemos que puede haber cierto impacto psicológico con esa cifra. Que la gente vea ese número y diga, ¿sabes qué? Esto no es algo con lo que realmente quiero jugar. Mejor uso la bolsa y limpio después de mi perro”, señaló.

Según el medio citado, la nueva normativa entrará en vigor a mediados de mayo.

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