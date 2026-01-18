Texas atraviesa uno de los episodios invernales más severos del 2026 tras registrarse un sistema meteorológico atípico—compuesto por tres masas consecutivas de aire polar—que rompió el patrón cálido dominante desde inicios del año. Y es que este fenómeno climático, que inició el pasado miércoles 14 de enero con el primer pulso de aire frío proveniente del norte del continente, mantendrá condiciones gélidas, vientos intensos superiores a 48 kilómetros por hora y heladas generalizadas en prácticamente todo el “Estado de la Estrella Solitaria”.

Vale precisar que la particularidad de este evento radica en que no se trata de un frente frío convencional aislado, sino de una sucesión de tres sistemas consecutivos que refuerzan y prolongan el descenso térmico durante más de una semana completa, configurando uno de los períodos más fríos registrados en esta temporada.

¿QUÉ DICE EL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL SOBRE EL FRENTE FRÍO EN TEXAS?

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una ‘Freeze Warning’ (Alerta de Helada) para las regiones de Austin y San Antonio desde las 2:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. del domingo 18 de enero del 2026.

Así, se esperan temperaturas mínimas generalizadas en los 20°F (entre -6°C y -1°C) en toda el área, con algunas zonas bajas en Hill Country.

El pronóstico oficial para Dallas-Fort Worth, por su parte, establece una mínima de 26°F (-3.3°C) para el domingo 18 de enero.

¿HASTA CUÁNDO SE PROLONGARÁ EL FRÍO INTENSO EN TEXAS?

Tal como se mencionó previamente, el fenómeno climático que afecta a Texas corresponde a una sucesión de tres masas de aire polar impulsadas por una circulación atmosférica persistente desde el norte del continente.

De esta manera, el primer pulso ingresó el miércoles 14 de enero, marcando el inicio del descenso térmico y el incremento en la velocidad del viento.

El segundo sistema, registrado entre la noche del jueves 15 y el viernes 16, reforzó las condiciones invernales y generó el período más frío del ciclo.

Finalmente, el tercer frente, esperado para comienzos de la próxima semana, comenzará a debilitar gradualmente el patrón polar.

Es decir, de acuerdo con el pronóstico, este evento climático se mantendrá activo hasta algún momento entre el miércoles 21 o el jueves 22 de enero del 2026 .

LOS VIENTOS QUE TRAE CONSIGO EL FRENTE FRÍO EN TEXAS

Uno de los factores más preocupantes de este sistema múltiple es la combinación de vientos intensos con humedad relativa extremadamente baja.

Y es que estas condiciones configuran un escenario propicio para la propagación rápida de incendios forestales.

En ese sentido, las zonas del norte y centro del estado concentran las mayores preocupaciones al respecto.

Mientras persistan las bajas temperaturas en Texas, vista en varias capas, use gorro y guantes, y evite esfuerzos extenuantes al aire libre (Foto: Freepik)

