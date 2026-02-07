El invierno en Nueva York siempre exige paciencia, pero lo que se está viviendo en estos días es un recordatorio bastante duro y serio de lo implacable que puede ser el clima, incluso para una ciudad acostumbrada a los golpes de frío, desde el Subway hasta los parques de barrio donde la gente suele reunirse aunque haga mal tiempo. No hace falta caminar mucho por la calle, salir de una bodega en el Alto Manhattan o esperar el bus en Queens para notar que esta ola de frío no es una más: el viento corta la cara, las temperaturas se mantienen constantemente bajo cero y la sensación térmica se vuelve rápidamente peligrosa, sobre todo en esquinas abiertas como las de Jackson Heights, el South Bronx o el Downtown Brooklyn. Por eso, más allá de la incomodidad y de los abrigos extra que ya sacaste del clóset, vale la pena entender qué está ocurriendo, cuánto tiempo se espera que dure este frío extremo y por qué las autoridades insisten tanto en no bajar la guardia, especialmente en una ciudad con tanta población hispana que depende del trabajo diario en la calle, en delivery, construcción o limpieza. La información, en este contexto, también es una forma de cuidado, tanto para quienes viven aquí todo el año como para quienes recién llegaron desde América Latina y están enfrentando su primer invierno neoyorquino.

ALERTA METEOROLÓGICA ACTIVA EN LA CIUDAD

La Oficina de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM) mantiene activa una alerta meteorológica desde el viernes 6 hasta el lunes 10 de febrero, debido a la combinación de temperaturas peligrosamente bajas, vientos intensos y nevadas ligeras. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) confirma que durante este período las temperaturas se mantendrán bajo cero de forma constante, con episodios en los que la sensación térmica puede resultar extrema.

Este fin de semana el clima será extremo en el área triestatal. Sus temperaturas bajarán muchísimo y la sensación térmica hará que la salud de millones esté en riesgo (Foto: AFP)

RESUMEN DEL FENÓMENO EN NUEVA YORK

Condición climática Detalles principales Temperaturas Máximas entre -6 °C y -10 °C, con mínimas que pueden caer aún más durante la noche y madrugada. Sensación térmica Hasta -29 °C en los momentos más críticos del sábado y la madrugada del domingo. Vientos Entre 32 y 48 km/h, con ráfagas de hasta 80 km/h que se sienten con fuerza en zonas abiertas como puentes y avenidas amplias. Nieve Entre 1,2 y 2,5 cm en la ciudad, con algo más de acumulación posible hacia el este de Queens y Long Island. Período crítico Sábado 7 y domingo 8 de febrero, cuando estará vigente una Extreme Cold Warning para la ciudad.

NIEVE LIGERA, PERO CONDICIONES PELIGROSAS

Aunque no se esperan grandes acumulaciones de nieve en la ciudad de Nueva York, el impacto no debe subestimarse. Desde la noche del viernes hasta la mañana del sábado podrían registrarse nevadas ligeras, con acumulaciones algo mayores en zonas como el este de Queens y Long Island, justo donde muchos trabajadores hispanos dependen del auto para moverse. El problema principal no es la cantidad de nieve, sino su combinación con el viento: las ráfagas intensas pueden provocar ventiscas, reducir la visibilidad y volver peligrosos tanto los trayectos a pie como la circulación vehicular, especialmente en autopistas como la BQE o la Cross Bronx Expressway.

El Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York, bajo la dirección interina de Javier Lojan, mantiene desplegados:

700 esparcidores de sal.

Equipos especiales para carriles bici, clave para quienes se mueven en bicicleta o hacen delivery.

Turnos operativos de 12 horas para mantener las vías transitables.

Más de 230 millones de libras de nieve ya tratadas desde finales de enero en la ciudad.

El aire ártico que llegará es totalmente brutal (Foto: ABC News)

EL PUNTO MÁS EXTREMO DEL FRÍO

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de frío extremo desde la mañana del sábado hasta la tarde del domingo, con una Extreme Cold Warning vigente para la ciudad. Durante ese lapso, el riesgo para la salud aumenta considerablemente, especialmente para quienes esperan el tren en andenes abiertos, trabajan en obras al aire libre o dependen de turnos nocturnos.

RIESGOS ASOCIADOS A ESTAS TEMPERATURAS

Congelación de la piel en menos de 5 minutos en piel expuesta, debido a sensaciones térmicas que pueden llegar a -29 °C.

Hipotermia por exposición prolongada, incluso a temperaturas que parecen “soportables” si no se usa la ropa adecuada.

Mayor peligro para adultos mayores, niños, personas con enfermedades crónicas y personas sin hogar.

Posibles interrupciones en servicios si el frío se prolonga, incluyendo afectaciones a la red eléctrica y al transporte.

En zonas del norte del estado de Nueva York, como Lake Placid y Saranac Lake, la sensación térmica podría descender hasta los -35 °C, un nivel en el que la exposición resulta crítica en muy poco tiempo.

RESPUESTA DE LA CIUDAD Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Las autoridades municipales han reforzado la respuesta ante esta emergencia, con un enfoque especial en los barrios donde hay más población vulnerable. El alcalde Zohran Kwame Mamdani pidió a la población permanecer en casa siempre que sea posible y cuidar especialmente a los vecinos más vulnerables, incluyendo adultos mayores que viven solos y personas con movilidad reducida.

Desde NYCEM, su comisionado Zach Iscol confirmó que el Centro de Operaciones de Emergencia permanece activo y que se están monitoreando de cerca:

Servicios públicos.

Infraestructura crítica.

Suministro de combustible.

Riesgo de cortes de energía.

En barrios con fuerte presencia latina, como Washington Heights, Sunset Park o Corona, las organizaciones comunitarias también están difundiendo recomendaciones para enfrentar el frío, desde usar varias capas de ropa hasta no bloquear radiadores ni usar estufas de gas de forma insegura.

CÓDIGO AZUL Y APOYO A PERSONAS SIN HOGAR

Ante temperaturas bajo cero, el Departamento de Servicios Sociales (DSS) mantiene activa una Alerta Meteorológica Mejorada de Código Azul. Esto implica un aumento en los operativos de calle para evitar que personas sin techo queden expuestas a condiciones que pueden ser mortales en pocas horas.

¿Qué implica el Código Azul?

Operativos de divulgación las 24 horas, con equipos especializados recorriendo estaciones de Metro, parques y zonas donde suele haber personas sin hogar.

Traslado a albergues y refugios, sin necesidad de cumplir requisitos habituales durante la emergencia.

Apertura de centros de calentamiento adicionales en coordinación con NYCEM y otras agencias.

Atención directa a personas en situación de calle, con oferta de refugios, centros de día y camas de estabilización.

La comisionada del DSS, Molly Wasow Park, señaló que el objetivo es no solo ofrecer refugio, sino convencer a quienes viven en la calle de permanecer en espacios calefaccionados durante esta ola de frío.

ENTONCES, ¿HASTA CUÁNDO DURARÁ EL FRÍO EXTREMO?

El tramo más severo de este episodio invernal se concentra durante el fin de semana, con el punto más crítico entre la mañana del sábado 7 y la tarde del domingo 8 de febrero. A partir del lunes, las temperaturas seguirán siendo bajas, pero se espera una mejora gradual, con valores que seguirán fríos pero algo menos extremos.

Los modelos meteorológicos indican que hacia mediados y finales de la próxima semana podría producirse un cambio de patrón en el este de Estados Unidos, con temperaturas cercanas al promedio o incluso algo más suaves para esta época del año. Después de varios días de frío intenso, ese alivio podría sentirse especialmente bienvenido para quienes se mueven a pie, en bicicleta o dependen del transporte público para cruzar la ciudad entre trabajo, escuela y compromisos familiares.

Dos personas caminando en plena tormenta invernal por el famoso puente de Brooklyn en Nueva York, zona que volverá a ser afectada con el clima invernal este fin de semana (Foto: AFP)

RECOMENDACIONES PARA ESTE CLIMA

1. Protección personal frente al frío extremo

Vestirse en varias capas: primera capa térmica o ajustada, una capa intermedia (suéter, sudadera) y una capa exterior resistente al viento y al agua.

Usar gorro, bufanda, guantes y medias gruesas; más del 30% del calor se pierde por cabeza y cuello.

Cubrir toda la piel posible: cuello, orejas, nariz y manos son las primeras en resentir el frío.

Preferir ropa seca: cambiar calcetines y prendas húmedas lo antes posible.

Evitar ropa demasiado ajustada que limite la circulación, sobre todo en manos y pies.

Usar calzado con suela antideslizante para caminar sobre nieve, hielo o aceras resbaladizas.

2. Cuidado al salir a la calle

Limitar el tiempo al aire libre al mínimo necesario, especialmente en la madrugada y primeras horas del domingo.

Si tienes que esperar el bus o el tren, hacerlo en lugares cerrados cuando sea posible (dentro de estaciones o halls).

Evitar caminar contra el viento directo cuando se pueda, cambiar de calle o lado de la avenida si ayuda a cortar el impacto.

No dejar piel expuesta por más de unos minutos cuando la sensación térmica esté bajo cero.

Llevar siempre el teléfono cargado por si necesitas ayuda o debes llamar al 911 o al 311.

3. Seguridad en el hogar y calefacción

Revisar que la calefacción del apartamento funcione correctamente antes del pico de frío.

Reportar problemas de calefacción al casero o al super de inmediato; si no responden, llamar al 311 para orientación.

No usar estufas u hornillas de gas como fuente principal de calor, por riesgo de fuego y monóxido de carbono.

Mantener libres las salidas de emergencia y pasillos del edificio, sin cajas ni muebles que impidan evacuar.

Sellar corrientes de aire en ventanas y puertas con toallas, mantas o burletes improvisados si es necesario.

Mantener algunas mantas extra y ropa térmica a mano, especialmente para adultos mayores y niños.

4. Uso seguro de calentadores y electricidad

Si se usan calentadores eléctricos, colocarlos lejos de cortinas, muebles, camas y objetos inflamables.

No sobrecargar enchufes ni extensiones con múltiples aparatos de alto consumo.

Apagar calentadores portátiles antes de dormir o al salir de casa.

Verificar que detectores de humo y de monóxido de carbono tengan baterías y funcionen correctamente.

5. Prevención de hipotermia y congelación

Revisar con frecuencia el color de dedos, nariz y orejas: palidez, entumecimiento o dolor intenso son señales de alerta.

Si la persona tiembla sin control, tiene confusión, habla lenta o se ve muy somnolienta, puede ser hipotermia: buscar ayuda médica de inmediato.

Ante sospecha de congelación (piel blanca, dura, insensible), no frotar la zona; calentarla lentamente con agua tibia (no caliente) o con el calor del cuerpo.

No esperar a “aguantar un poco más”: entrar a un lugar cerrado en cuanto aparezcan síntomas de entumecimiento fuerte.

6. Manejo de nieve y hielo

Palear nieve en tramos cortos y descansar, especialmente si se tienen problemas cardíacos o respiratorios.

Usar pala adecuada y empujar la nieve en lugar de levantarla cuando sea posible.

Aplicar sal o arena en aceras y entradas para reducir el riesgo de resbalones.

Evitar subir y bajar escaleras al aire libre cubiertas de hielo; usar barandillas y pisar con firmeza.

7. Seguridad al conducir

Evitar manejar durante lo peor del viento y la nieve, salvo que sea estrictamente necesario.

Reducir la velocidad y aumentar la distancia con el vehículo de adelante, especialmente en autopistas como la I‑95, Garden State Parkway o I‑87.

Mantener el tanque de gasolina al menos a la mitad, en caso de quedar atrapado en el tráfico o en una avería.

Llevar en el auto una manta, linterna, agua y algo de comida, por si hay demoras largas.

Limpiar completamente el parabrisas, ventanas y techo del vehículo antes de salir para evitar que la nieve caiga sobre otros autos.

8. Cuidado de personas vulnerables

Verificar regularmente cómo están adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad en el edificio o la cuadra.

Organizar llamadas o mensajes de revisión con familiares y vecinos, sobre todo quienes viven solos.

No dejar niños jugando afuera por períodos prolongados, aunque parezca que “no sienten frío”.

En caso de ver a alguien sin hogar en riesgo por el frío, llamar al 311 en la ciudad de Nueva York para activar los equipos de ayuda.

9. Comunidad hispana y redes de apoyo

Compartir información confiable en grupos de WhatsApp, chats de iglesia, escuela o trabajo.

Coordinar con vecinos para compartir recursos: mantas extra, jackets que ya no se usan, guantes y gorros.

Ayudar con traducción o explicación a personas recién llegadas que tal vez no entienden bien las alertas oficiales.

Recordar que pedir ayuda no es señal de debilidad; el frío extremo es un riesgo real incluso para quienes “están acostumbrados”.

10. Información oficial y actualizaciones

Consultar el pronóstico en el National Weather Service (NWS New York) y en medios locales confiables.

Suscribirse a alertas de Notify NYC y revisar mensajes durante el fin de semana.

Llamar al 311 para información sobre calefacción, refugios, warming centers y otros recursos.

Verificar en nyc.gov y en los portales oficiales del estado cualquier cambio en servicios públicos, escuelas o transporte.

