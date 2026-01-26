Una poderosa tormenta invernal sigue afectando gran parte de Estados Unidos este lunes 26 de enero. Sus efectos se sienten desde el suroeste hasta Nueva Inglaterra, con una combinación de nevadas intensas, lluvia helada y temperaturas extremadamente bajas. La presencia de aire ártico obligó a millones de personas a mantenerse en alerta ante las condiciones peligrosas, ya sea dentro de casa como fuera o en carreteras.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), el fenómeno está impulsado por un sistema de baja presión ubicado al sur de Nueva Inglaterra que avanza hacia el Atlántico. Este sistema es el principal responsable de las fuertes nevadas en el noreste y de la lluvia congelante en regiones del Atlántico Medio. Además, se esperan nevadas a lo largo de los Apalaches y lluvias en la costa sureste a medida que el frente frío se aleja hacia el océano.

El noreste es una de las zonas más afectadas. Fox Weather describió este evento como uno de los más importantes de la última década. La nieve se acumuló desde las Llanuras y el Medio Oeste hasta el Atlántico Medio y Nueva Inglaterra.

El noreste enfrenta acumulaciones históricas de nieve, con ciudades como Boston y Nueva York acercándose a registros récord. (Foto: NWS)

Se prevén registros elevados: Nueva York podría alcanzar unos 30 centímetros de nieve, Boston cerca de 61 centímetros y en varias áreas se estiman acumulaciones generales de entre 45 y 60 centímetros, con algunos puntos que podrían superar los 76 centímetros.

Varias ciudades ya experimentaron cifras históricas. Pittsburgh tuvo su día más nevado en 16 años, mientras que Baltimore alcanzó su mayor acumulación en una década. Tanto Nueva York como Boston ya habían superado los 25 centímetros antes de que terminara el fin de semana.

En contraste, el sur del país enfrenta otro problema grave: la acumulación de hielo. La lluvia congelante provocó cortes masivos de energía y condiciones muy peligrosas para desplazarse.

En el sur, la acumulación de hielo provocó cortes masivos de electricidad y condiciones peligrosas en carreteras. (Foto: NWS)

En estados como Mississippi, Tennessee y Carolina del Norte se reportaron capas significativas de hielo, que derribaron árboles y líneas eléctricas.

En los momentos más críticos del fin de semana, casi un millón de usuarios quedaron sin servicio eléctrico, especialmente en Texas, Louisiana y Mississippi.

¿Hasta cuándo durará la tormenta invernal en Estados Unidos?

La tormenta invernal que está afectando a gran parte de Estados Unidos seguirá generando nevadas, lluvia helada y frío al menos hasta el lunes 26 de enero de 2026, según pronósticos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Weather Prediction Center (WPC).

Aunque el núcleo más fuerte del sistema podría moverse hacia el océano ese día, los efectos peligrosos como carreteras heladas, acumulación de hielo y temperaturas extremadamente bajas no desaparecerán de inmediato y podrían permanecer varios días después.

El NWS indica que la nieve persistirá en partes del noreste y el Valle de Ohio, la lluvia helada seguirá en el sur y sureste, y las temperaturas muy bajas llegarán tras el paso del sistema, lo que extiende las condiciones peligrosas más allá del lunes.

Según el NWS y el WPC, los efectos del sistema podrían extenderse durante varios días más, incluso después de que la tormenta principal se debilite. (Foto: Alex WROBLEWSKI / AFP)

Recomendaciones oficiales ante la tormenta invernal en EE. UU.

Autoridades como FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) y el NWS (Servicio Meteorológico Nacional) brindaron una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de la población durante la megatormenta invernal que afecta a Estados Unidos.

La principal recomendación es permanecer dentro de casa y evitar los viajes por carretera a menos que sea una emergencia absoluta. Si debes viajar, es indispensable llevar un kit de emergencia en el vehículo que incluya mantas, cables de arranque, arena o arena para gatos (en caso de quedar atascado), una linterna y el tanque de gasolina lleno.

Dentro del hogar, se recomienda prepararse para cortes de energía. Esto incluye tener suministros de alimentos no perecederos y agua para al menos tres días, así como linternas con baterías adicionales (evitando el uso de velas por riesgo de incendio).

Para conservar el calor, se aconseja cerrar las habitaciones que no se utilicen y colocar toallas en las rendijas de las puertas. Si utilizas generadores, las autoridades son enfáticas en nunca utilizarlos en interiores, garajes o cerca de ventanas, debido al alto riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Para proteger la infraestructura de la vivienda, se sugiere dejar los grifos goteando ligeramente para evitar que las tuberías se congelen y estallen.

Finalmente, las autoridades instan a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y descargar aplicaciones como la de FEMA para recibir alertas en tiempo real.

Tormenta invernal de EE. UU. en fotos

Conductores viajan por la Interestatal 40 durante una tormenta invernal el sábado 24 de enero de 2026 en Nashville. (Foto: George Walker IV / AP Photo) / George Walker IV

Un vecindario en Grand Rapids, Michigan el pasado viernes 23 de enero de 2026. (Joel Bissell/Kalamazoo Gazette via AP) / Joel Bissell

Una persona circula en moto por la nieve en Nueva York el 25 de enero de 2026, en plena tormenta invernal. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

El hielo se forma a lo largo de la orilla del lago Michigan, el viernes 23 de enero de 2026, en Chicago. (Foto: Kiichiro Sato / AP Photo) / Kiichiro Sato

