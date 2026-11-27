Si pasaste el Día de Acción de Gracias entre pavo, tamales y sobremesa familiar, y aún no has echado un vistazo a las rebajas tan esperadas del Black Friday, respira ya que todavía hay margen, aunque el reloj avanza y no perdona. El viernes 27 es la fecha central de la jornada de compras más anticipada del año. Sin embargo, las promociones no vencen todas a la vez. Gigantes como Amazon, Walmart, Target y Best Buy diseñaron campañas que se estiran durante el fin de semana y, en ciertos casos, hasta los primeros días de diciembre.

Quien arma la lista de regalos navideños, planea la cena de Nochebuena o sueña con una pantalla nueva para ver los partidos de su deporte favorito puede ahorrar bastante si conoce los plazos. No hace falta salir corriendo el mismo viernes, pero esperar demasiado resulta arriesgado cuando el precio es excelente o el inventario escasea. A continuación, te enlisto el calendario de cada cadena y lo que viene después.

El Black Friday en Estados Unidos es un evento comercial que mueve millones de dólares Estados Unidos (Foto: Getty Images)

¿HASTA CUÁNDO DURA EL BLACK FRIDAY 2026?

La mayoría de las grandes cadenas sostendrá sus rebajas durante el fin de semana, aunque unas cuantas cerrarán su evento principal antes del domingo. Estas son las fechas de cierre anunciadas o reportadas por algunos de los comercios más conocidos:

Tienda Fecha de finalización de la campaña principal Amazon Lunes 30 de noviembre Walmart Domingo 29 de noviembre Target Domingo 29 de noviembre Best Buy Sábado 28 de noviembre Costco Lunes 30 de noviembre Kohl’s Sábado 28 de noviembre

AMAZON, WALMART Y TARGET: GANGAS TODO EL FIN DE SEMANA

Amazon inició su Black Friday Week el 19 de noviembre y la llevará hasta el lunes 30, jornada en que cierra el Cyber Monday. La compañía prometió rebajas de hasta 60% en artículos seleccionados. Así, los clientes disponen de margen para cotejar precios, aunque no todo el catálogo resistirá hasta el final.

inició su Black Friday Week el 19 de noviembre y la llevará hasta el lunes 30, jornada en que cierra el Cyber Monday. La compañía prometió rebajas de hasta 60% en artículos seleccionados. Así, los clientes disponen de margen para cotejar precios, aunque no todo el catálogo resistirá hasta el final. Walmart concluirá su evento principal el domingo 29. Eso no equivale a un adiós definitivo: su Cyber Monday arranca el lunes 30 y se extiende hasta el miércoles 2 de diciembre. Quien no halle lo deseado este fin de semana tendrá otra oportunidad al comenzar la semana.

concluirá su evento principal el domingo 29. Eso no equivale a un adiós definitivo: su Cyber Monday arranca el lunes 30 y se extiende hasta el miércoles 2 de diciembre. Quien no halle lo deseado este fin de semana tendrá otra oportunidad al comenzar la semana. Target conservará sus descuentos de Black Friday hasta el domingo 29. Luego pasará a un formato de ofertas diarias que llegará hasta el 24 de diciembre, pensado para la temporada navideña. Esa fórmula favorece a las familias que prefieren repartir el gasto de los regalos en varias semanas.

Target suele albergar largas filas desde antes de su apertura por los regalos que ofrece a sus clientes (Foto: Getty Images) / Kena Betancur

BEST BUY, COSTCO Y KOHL’S: OTROS PLAZOS CLAVE