La tormenta invernal que dejó más de un pie de nieve en buena parte de Nueva York no solo complicó el transporte y obligó a cancelar clases y vuelos; también trastocó algo tan cotidiano como sacar la basura al curb, como hacen a diario millones de familias en los cinco boroughs. Si vives en la ciudad —ya sea en el Alto Manhattan, en el Bronx, Queens, Brooklyn o Staten Island— seguramente viste cómo las bolsas se van acumulando junto a los montículos de nieve, algo que inquieta todavía más cuando en casa hay niños, adultos mayores o roommates preocupados por los olores y las ratas. En una metrópoli donde cada día se generan miles de toneladas de residuos, cualquier pausa en la recolección se siente de inmediato en la cuadra: se ve en la esquina, se huele al bajar del subway y se comenta en los chats de WhatsApp de los vecinos. Por eso, más de un neoyorquino se ha preguntado en estos días hasta cuándo durarán los retrasos en el recojo de basura, compost y reciclaje, y qué se supone que hay que hacer mientras tanto con todas esas bolsas y contenedores en casa.

Te lo explico con claridad porque sé que este tema genera inquietud, sobre todo entre la comunidad hispana que está acostumbrada a organizarse alrededor de los días de recolección igual que con los horarios de la escuela o el trabajo. Ver bolsas acumuladas junto a montículos de nieve no es una escena agradable, y menos cuando no se sabe cuándo volverá la normalidad. Las autoridades ya confirmaron hasta cuándo se extenderán los retrasos, qué tipo de residuos tendrán prioridad en los próximos días y qué se recomienda hacer con el reciclaje para evitar más caos en las calles.

¿HASTA CUÁNDO SE RETRASÓ EL SERVICIO?

El New York City Department of Sanitation informó que no hubo recolección regular ni el lunes ni el martes debido a las operaciones de limpieza tras la tormenta, cuando la prioridad absoluta fue despejar calles y avenidas principales. El servicio comenzará a reanudarse de manera progresiva desde el miércoles por la noche, pero no se normalizará de inmediato porque las rutas tendrán que absorber varios días de basura acumulada.

Durante una conferencia de prensa, el alcalde Zohran Mamdani explicó: “Esperamos que la recolección vuelva a la normalidad para el lunes; también esperamos que el reciclaje se reanude el próximo lunes”.

En términos prácticos, la ciudad anticipa retrasos hasta el sábado, y el regreso completo al calendario habitual está previsto para el lunes, siempre y cuando no se presenten nuevas nevadas significativas.

Calendario estimado

Lunes y martes: sin recolección por la tormenta.

Miércoles por la noche: reinicio progresivo del servicio.

Hasta el sábado: posibles demoras adicionales en todas las rutas.

Lunes: retorno al servicio regular, incluido el reciclaje, si las condiciones lo permiten.

Los camiones de basura no han podido circular con normalidad por las calles de Nueva York (Foto: Departamento de Sanidad de la Ciudad de Nueva York)

BASURA Y COMPOST, LA PRIORIDAD INMEDIATA

El comisionado del Departamento de Sanidad, Javier Lojan, habló con PIX11 News durante la tormenta y fue directo en su mensaje: “Habrá algunos retrasos. Si tienen programado sacar reciclaje, pedimos que lo retengan si es posible. Una vez que reanudemos la recolección, priorizaremos la basura y el compost… esperamos volver pronto a la normalidad”.

Es decir, el enfoque inicial será retirar los desechos comunes y el compost, que pueden generar olores, atraer roedores y causar problemas sanitarios si permanecen demasiados días en la vía pública, algo que ya ha generado quejas en tormentas anteriores. El reciclaje, en cambio, podría esperar algunos días más, siempre que los residentes puedan almacenarlo en casa sin generar riesgos.

El alcalde también pidió paciencia a los residentes, una frase que muchos latinos han escuchado ya en inglés y en español en conferencias de prensa y notificaciones de Notify NYC: “Les pido a los neoyorquinos que tengan paciencia durante este proceso”.

¿POR QUÉ EL RETRASO PUEDE EXTENDERSE VARIOS DÍAS?

Hay un detalle logístico importante que ayuda a entender por qué esta situación no se resuelve en 24 horas. Según explicó el alcalde, los camiones recolectores son los mismos de siempre, pero ahora deberán recoger el doble de residuos acumulados después de varios días sin servicio, lo que implica más tiempo por ruta y turnos extendidos para las cuadrillas. En la práctica, eso significa que incluso si tu día “oficial” de recolección se mantiene, el camión puede pasar muchas horas después de lo habitual o, en algunos casos, recién al día siguiente.

Además, el Departamento de Sanidad advirtió que durante las operaciones de nieve la prioridad es mantener las carreteras despejadas para ambulancias, bomberos, buses y vehículos esenciales. La ciudad fue golpeada por casi dos pies de nieve en algunas zonas, lo que obligó a destinar recursos primero a abrir calles, derretir bancos de nieve y garantizar la circulación antes de pensar en recoger todas las bolsas acumuladas.

Como parte de estas medidas, las reglas de Alternate Side Parking fueron suspendidas hasta el 1 de marzo para facilitar las tareas de limpieza y permitir que las barredoras, camiones de sal y plows se muevan con más facilidad entre los autos estacionados. Eso sí: aunque el estacionamiento alterno esté suspendido, los parquímetros siguen en efecto, algo que muchos conductores han descubierto con tickets inesperados bajo la nieve.

IMPACTO VISIBLE EN LAS CALLES

La combinación de montículos de nieve y bolsas acumuladas puede generar imágenes poco agradables en distintos vecindarios, desde Jackson Heights hasta Washington Heights, pasando por Sunset Park y el sur del Bronx, donde vive buena parte de la comunidad hispana. No es la primera vez que ocurre este invierno: hace apenas unas semanas otra tormenta también provocó retrasos prolongados, con montañas de basura que llegaron a superar en altura a algunos autos estacionados.

Esta vez, sin embargo, el mensaje oficial es claro: el servicio debería estar completamente normalizado para el lunes, siempre y cuando no se registren nuevas nevadas fuertes. Mientras tanto, la recomendación es simple —y lo sé, no siempre fácil en apartamentos pequeños o casas compartidas—: si puedes, retén el reciclaje, saca la basura y el compost en tu día habitual y mantente atento a los avisos oficiales del Departamento de Sanidad y las alertas de Notify NYC en tu celular.

Si todo avanza según lo previsto por las autoridades de Nueva York, la ciudad debería recuperar su ritmo habitual de recolección a comienzos de la próxima semana, y las imágenes de bolsas apiladas sobre los snowbanks quedarán como otro recuerdo más de un invierno duro en la Gran Manzana.

Trabajadores intentando limpiar la nieve de las calles de Nueva York (Foto: Departamento de Sanidad de la Ciudad de Nueva York)

