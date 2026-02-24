La tormenta de nieve que golpeó a la ciudad de Nueva York a comienzos de semana no solo dejó postales blancas y calles cubiertas por más de 30 centímetros de nieve: también trastocó la rutina diaria de millones de conductores que dependen del auto para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela o moverse entre boroughs como Queens, el Bronx o Brooklyn. En vecindarios con alta presencia latina, como Jackson Heights, Washington Heights, Corona o el South Bronx, muchos residentes tuvieron que improvisar, cancelando turnos, reorganizando horarios y buscando dónde estacionar en medio de montañas de nieve y calles parcialmente bloqueadas. Como suele ocurrir en estas situaciones, la ciudad se vio obligada a reaccionar rápido: el alcalde y las agencias municipales activaron protocolos de emergencia y, entre las primeras medidas, estuvo la decisión de ajustar las reglas de estacionamiento, una noticia que de inmediato empezó a rodar por WhatsApp, grupos de Facebook de la comunidad hispana y estaciones de radio en español.

Si vives en la ciudad o sigues de cerca lo que ocurre en la zona triestatal —incluyendo partes de Nueva Jersey— sabes que el estacionamiento lateral alternativo (alternate side parking) es una de las reglas más estrictas y temidas por los conductores. Cada temporada de invierno, más de un neoyorquino termina con una multa por olvidar mover el carro a tiempo, aunque viva años en el mismo bloque. Por eso, cada vez que se anuncia una suspensión, la noticia corre rápido entre familias latinas, dueños de pequeños negocios, repartidores y trabajadores que manejan a diario. Y esta vez no fue la excepción.

Millones de residentes de Nueva York permanecen bajo alerta por una tormenta invernal que dificultó la movilidad y las actividades diarias (Foto: EFE)

¿HASTA CUÁNDO SE SUSPENDIÓ EL ESTACIONAMIENTO LATERAL ALTERNATIVO?

Te lo explico de forma directa: el estacionamiento lateral alternativo quedó suspendido al menos hasta el 1 de marzo, como parte de las medidas adoptadas tras la fuerte tormenta invernal que paralizó la ciudad y dejó más de un pie de nieve en varios puntos. La administración Mamdani confirmó que la suspensión de las reglas de alternate side parking se extenderá hasta el domingo 1 de marzo de 2026 para facilitar las operaciones de remoción de nieve.

La decisión busca facilitar las labores de remoción de nieve y permitir que los equipos municipales trabajen sin obstáculos en las calles más afectadas. Cuando cae tanta nieve en tan poco tiempo, liberar a los conductores de mover sus vehículos según el calendario de limpieza ayuda a reducir el caos y permite que las cuadrillas se concentren en despejar las vías principales y las rutas por donde pasan autobuses, ambulancias y vehículos de emergencia. Para quienes viven en edificios multifamiliares o en zonas densas donde conseguir parqueo es casi una lotería, esta suspensión representa un pequeño respiro en medio de una semana complicada.

LO QUE SÍ Y LO QUE NO ESTÁ SUSPENDIDO

Es importante que no haya confusión. Aunque el estacionamiento alterno está suspendido temporalmente, eso no significa que todas las normas hayan quedado sin efecto.

Aquí te dejo un resumen claro:

Medida ¿Está vigente? Estacionamiento lateral alternativo Suspendido hasta al menos el 1 de marzo Pago en parquímetros Se mantiene vigente Otras regulaciones de estacionamiento Continúan aplicándose

Es decir, si utilizas un espacio con parquímetro, debes seguir pagando como de costumbre, excepto en los horarios o días en que la ciudad normalmente no cobra, como los domingos en muchas zonas. La suspensión aplica únicamente a la regla de mover el vehículo según el calendario de limpieza de calles; las señales de “No parking”, “No standing” o zonas de carga y descarga siguen vigentes y pueden generar multa si no se respetan.

CONTEXTO: UNA TORMENTA QUE PARALIZÓ LA REGIÓN

La tormenta invernal afectó no solo a Nueva York, sino también a buena parte del área metropolitana y del estado de Nueva Jersey, dejando más de 30 centímetros de nieve en algunas zonas. Durante el domingo y el lunes se emitieron advertencias de blizzard y restricciones de viaje, lo que llevó a la cancelación de cientos de vuelos en aeropuertos como JFK, LaGuardia y Newark, además de cambios en el servicio de transporte público.

Aunque las prohibiciones de circulación ya fueron levantadas, las autoridades insistieron en que los residentes eviten manejar si no es estrictamente necesario y, de ser posible, se queden en casa mientras continúan las operaciones de limpieza. Para muchas familias latinas que trabajan en limpieza, construcción, delivery o servicios esenciales, la decisión de salir o no con el carro se ha vuelto un cálculo diario entre el riesgo del hielo, los horarios laborales y la posibilidad de conseguir estacionamiento al regresar.

¿POR QUÉ SE SUSPENDE EL ESTACIONAMIENTO EN ESTOS CASOS?

Quizás te lo has preguntado más de una vez mientras miras por la ventana si te toca bajar a mover el carro. El estacionamiento lateral alternativo normalmente facilita la limpieza regular de las calles con los camiones barredores, pero en una tormenta de nieve de gran magnitud la prioridad cambia. Primero hay que despejar grandes volúmenes de nieve, recuperar el ancho de las vías y garantizar que los vehículos de emergencia puedan circular sin problemas por los cinco boroughs.

Al suspender la norma temporalmente:

Se reduce el movimiento innecesario de vehículos en calles resbalosas.

Se evita que los conductores tengan que buscar espacios en medio de condiciones peligrosas.

Se agiliza el trabajo de las cuadrillas municipales y de los camiones quitanieves.

Desde la experiencia cubriendo este tipo de situaciones en la ciudad, estas suspensiones no se anuncian a la ligera: forman parte de un protocolo que busca equilibrar seguridad pública y movilidad urbana, algo clave en una ciudad donde muchos latinos dependen del carro para conectar Queens con el Bronx, o Nueva Jersey con Manhattan.

RECOMENDACIONES PARA LOS CONDUCTORES

Mientras dure la suspensión, conviene:

Verificar actualizaciones oficiales antes de mover el vehículo en fuentes como NYC DOT, NYC 311 o cuentas de noticias locales.

Respetar las zonas de emergencia o prohibiciones temporales de estacionamiento señaladas por conos, cintas o carteles adicionales.

Mantener despejados los accesos a hidrantes y entradas de edificios, algo que la ciudad también puede sancionar si queda bloqueado.

Recordar que el pago en parquímetros sigue siendo obligatorio donde corresponda.

La fecha del 1 de marzo es, por ahora, el límite anunciado, pero las autoridades podrían ajustar el calendario dependiendo de cómo avancen las labores de limpieza y de las condiciones climáticas en los próximos días. En una ciudad como Nueva York, donde cada espacio de estacionamiento cuenta y la comunidad hispana se reparte entre turnos nocturnos, doble empleo y horarios partidos, este tipo de medidas representa un alivio temporal para muchos conductores, aunque no elimina del todo el estrés de encontrar dónde dejar el carro al final del día. Más allá del respiro, el mensaje principal sigue siendo el mismo: priorizar la seguridad, permitir que la ciudad recupere su ritmo habitual tras la tormenta y, de paso, evitar multas innecesarias en plena temporada de invierno.

Miles de auto han quedado atrapados en la nieve por culpa de esta tormenta que sorprendió a todos (Foto: AFP)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!