Una intensa masa de aire frío avanza hacia el sur de Florida y marcará un descenso significativo de temperaturas en el área de Miami-Dade, Broward y Palm Beach desde el lunes hasta el miércoles de la próxima semana. Las mínimas no vistas en ocho meses podrían registrarse entre la noche del lunes 10 de noviembre y la madrugada del martes 11, según pronósticos meteorológicos.
¿Qué esperar del descenso de temperatura y por cuánto tiempo?
El ingreso del frente frío este lunes traerá una caída de más de 20 °F respecto a los valores típicos, mientras que la madrugada del martes podría ser la más fría para la ciudad de Miami en casi un año. En zonas interiores de Miami-Dade se prevén mínimas de 49-51 °F, y cerca de la costa de 53 °F, con sensación térmica incluso entre 44-48 °F debido al viento.
En el pronóstico extendido, el martes amanecerá con temperaturas mínimas alrededor de 50 °F y sensación térmica cercana a los 40 °F, mientras las máximas podrían quedar entre los 70-75 °F.
La condición de frío se prolongará hasta al menos el martes por la mañana, cuando una vigilancia de heladas entra en vigencia desde las 9 p.m. del lunes hasta las 9 a.m. del martes.
Impacto geográfico y recomendaciones para los residentes
El sistema frontal no solo afectará a Miami, sino que el entorno del sur de Florida —incluyendo Sunrise, Fort Lauderdale y Palm Beach— verá noches y amaneceres muy fríos para la primavera avanzada. En Palm Beach, algunas zonas del oeste podrían tocar los 44 °F, mientras que áreas costeras rondarán los 51 °F. Ante este cambio brusco de clima, se recomienda:
- Vestir en capas y usar abrigo para las noches de lunes y martes
- Llevar al interior o abrigar plantas sensibles y tuberías al aire libre
- Evitar actividades prolongadas al aire libre durante la noche, debido al viento que incrementará la sensación térmica de frío
Pronóstico del frente frío en Miami y el sur de Florida
|Día
|Temperatura Máx.
|Temperatura Mín.
|Condición del clima
|Sensación térmica
|Probabilidad de lluvia
|Sábado 8 nov
|78 °F
|65 °F
|Parcialmente soleado
|75 °F
|10%
|Domingo 9 nov
|68 °F
|52 °F
|Llegada del frente frío
|50 °F
|20%
|Lunes 10 nov
|64 °F
|48 °F
|Frío y ventoso
|45 °F
|10%
|Martes 11 nov
|70 °F
|53 °F
|Cielo despejado
|50 °F
|0%
|Miércoles 12 nov
|75 °F
|58 °F
|Temperaturas en recuperación
|55 °F
|5%