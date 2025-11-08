El frente frío llega a Miami y el sur de Florida con temperaturas bajo los 50 °F. (Foto generada por MAG de El Comercio con la IA de ChatGPT)
Una intensa masa de aire frío avanza hacia el sur de Florida y marcará un descenso significativo de temperaturas en el área de Miami-Dade, Broward y Palm Beach desde el lunes hasta el miércoles de la próxima semana. Las mínimas no vistas en ocho meses podrían registrarse entre la noche del lunes 10 de noviembre y la madrugada del martes 11, según pronósticos meteorológicos.

¿Qué esperar del descenso de temperatura y por cuánto tiempo?

El ingreso del frente frío este lunes traerá una caída de más de 20 °F respecto a los valores típicos, mientras que la madrugada del martes podría ser la más fría para la ciudad de Miami en casi un año. En zonas interiores de Miami-Dade se prevén mínimas de 49-51 °F, y cerca de la costa de 53 °F, con sensación térmica incluso entre 44-48 °F debido al viento.

En el pronóstico extendido, el martes amanecerá con temperaturas mínimas alrededor de 50 °F y sensación térmica cercana a los 40 °F, mientras las máximas podrían quedar entre los 70-75 °F.

La condición de frío se prolongará hasta al menos el martes por la mañana, cuando una vigilancia de heladas entra en vigencia desde las 9 p.m. del lunes hasta las 9 a.m. del martes.

Impacto geográfico y recomendaciones para los residentes

El sistema frontal no solo afectará a Miami, sino que el entorno del sur de Florida —incluyendo Sunrise, Fort Lauderdale y Palm Beach— verá noches y amaneceres muy fríos para la primavera avanzada. En Palm Beach, algunas zonas del oeste podrían tocar los 44 °F, mientras que áreas costeras rondarán los 51 °F. Ante este cambio brusco de clima, se recomienda:

  • Vestir en capas y usar abrigo para las noches de lunes y martes
  • Llevar al interior o abrigar plantas sensibles y tuberías al aire libre
  • Evitar actividades prolongadas al aire libre durante la noche, debido al viento que incrementará la sensación térmica de frío

Pronóstico del frente frío en Miami y el sur de Florida

DíaTemperatura Máx.Temperatura Mín.Condición del climaSensación térmicaProbabilidad de lluvia
Sábado 8 nov78 °F65 °FParcialmente soleado75 °F10%
Domingo 9 nov68 °F52 °FLlegada del frente frío50 °F20%
Lunes 10 nov64 °F48 °FFrío y ventoso45 °F10%
Martes 11 nov70 °F53 °FCielo despejado50 °F0%
Miércoles 12 nov75 °F58 °FTemperaturas en recuperación55 °F5%
