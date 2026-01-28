Las temperaturas en Nueva York se han mantenido por debajo del punto de congelación desde el viernes y todo indica que seguirán así al menos hasta inicios de la próxima semana. La llegada de aire ártico a la región provocó una racha de frío persistente que ya afecta la vida diaria de millones de personas. De acuerdo con el meteorólogo de AccuWeather Chad Merrill, si el próximo lunes el termómetro no supera los 32 grados Fahrenheit (0 °C), la ciudad acumularía 12 días consecutivos bajo cero.

Lo anterior convertiría a este periodo en el más prolongado desde 2003. El especialista explicó que la causa principal es la influencia del vórtice polar sobre América del Norte, que está empujando el aire extremadamente frío hacia el este del país.

“Se ha formado una gran cresta de alta presión sobre Alaska y el oeste de Estados Unidos, lo que permite que el aire frío fluya directamente desde el Ártico hacia nuestra región”, señaló el experto en conversación con el New York Post.

Si el lunes no se superan los 0 °C, la ciudad alcanzaría su racha más larga de frío desde 2003. (Foto: EFE / EPA / OLGA FEDOROVA)

“Por eso estamos teniendo varios días seguidos con un frío muy intenso, en gran parte gracias al vórtice polar y a su posición sobre las latitudes del norte”, agregó.

Los pronósticos indican que las temperaturas máximas seguirán rondando los 20 grados Fahrenheit (alrededor de -6 °C) hasta el domingo, mientras que las mínimas podrían bajar a los 10 grados (-12 °C) e incluso a valores de un solo dígito en algunas noches.

Aunque una racha de 12 días bajo cero podría considerarse impresionante, no rompería el récord histórico: en 1961, Central Park registró 16 días consecutivos con temperaturas bajo el punto de congelación.

Los pronósticos también contemplan nuevas nevadas durante el fin de semana y posibles impactos en zonas costera. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Este episodio de frío extremo llega después de la tormenta invernal Fern, que dejó más de 30 centímetros de nieve en algunas zonas de la ciudad. Además, se esperan nuevamente nevadas ligeras entre el sábado por la noche y el domingo, con una probabilidad de entre 20 % y 40 % de que se acumulen más de 7 centímetros si se fortalece un sistema de baja presión frente a la costa.

El meteorólogo también advirtió que podrían registrarse impactos en las zonas costeras, especialmente en Long Island, debido a la combinación de tormenta y luna llena.

“Va a haber algo de erosión costera y algo de inundación costera incluso si no cae mucha nieve a lo largo de la costa”, señaló Merrill.

Aunque el frío es extremo, el récord histórico sigue siendo el de 1961 con 16 días consecutivos bajo congelación. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Qué pasará en el resto de ciudades

En los próximos días, una ola de frío ártico y sistemas invernales activos afectarán gran parte del país según As. Los meteorólogos advierten que una nueva tormenta invernal podría formarse este fin de semana, empujando aire polar hacia el sur y manteniendo temperaturas muy bajas en estados que normalmente no enfrentan este nivel de frío.

Según el portal Axios, en ciudades del sureste como Atlanta y el norte de Georgia, las temperaturas seguirán por debajo del punto de congelación durante el fin de semana, con posibilidad de lluvia que podría convertirse en nieve en algunas zonas. La persistencia del aire frío también representa un riesgo para la salud, el suministro eléctrico y los desplazamientos por carretera en esa región.

Más al norte, desde las Carolinas hasta Nueva Inglaterra, se espera que la tormenta invernal traiga nieve intensa e incluso condiciones similares a un ciclón bomba en ciertas áreas, lo que podría causar acumulaciones importantes de nieve y potenciales inundaciones costeras dependiendo de su trayectoria.

Lo anterior implica que lugares como Filadelfia, Baltimore y Boston podrían enfrentar impactos significativos, con nevadas y mal tiempo a lo largo del fin de semana.

Mientras tanto, en el centro de Estados Unidos y regiones de las Grandes Llanuras se han registrado nevadas y frío persistente. Aunque el pronóstico indica que algunas zonas del oeste podrían experimentar temperaturas más suaves, la mayor parte del país oriental se mantendrá bajo influencias invernales durante varios días más.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!