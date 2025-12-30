El cierre del 2025 ha sido todo menos común en Estados Unidos. Primero, los récords de calor sorprendieron a millones con temperaturas que llegaron a los 70s y 80s °F; ahora, justo cuando nos acercamos al Año Nuevo 2026, el país se enfrenta a un intenso frío ártico que amenaza con alterar planes y rutinas. La NOAA alerta que más de 230 millones de personas experimentarán temperaturas por debajo del promedio histórico, y en cuestión de horas algunas ciudades pasaron de calor récord a frío extremo, dejando a residentes y viajeros en alerta. Con todos esto, surge la pregunta: ¿hasta cuándo seguirá el mal tiempo en EE.UU.?

Abel Hernández, meteorólogo de Univision, explica la magnitud del fenómeno: “Esta semana en Dallas se registró 85 °F, un nuevo récord en temperaturas máximas. En solo 14 horas el termómetro bajó hasta los 31 °F, estamos hablando de prácticamente 54 grados en tan solo 14 horas".

Autoridades alertan sobre el mal tiempo en EE.UU. en vísperas del Año Nuevo 2026. | Crédito: Crédito TIMOTHY A. CLARY / AFP

Hernández agrega que la mayor concentración de nieve se encuentra en la zona de los Grandes Lagos y en el noreste del país, donde un ciclón subtropical genera alerta por tormentas invernales, vientos extremadamente fuertes, que pueden superar las 50 o 60 millas por hora, y la posibilidad de tornados.

El experto también advierte sobre los impactos de este clima extremo: “En algunos lugares, las temperaturas estarán en un solo dígito, estamos hablando de frío congelante. Esto provocará retrasos en vuelos, apagones y complicaciones en carreteras. La ciclogenesis, con un ciclón subtropical ya presente y otro que llegará el martes y miércoles (31 de diciembre), afectará especialmente áreas cercanas a los lagos Erie y Michigan. El efecto lago generará acumulaciones agresivas de nieve, lo que representa un peligro real para conductores y residentes”.

Prepararse es clave ante el mal tiempo en EE.UU., que marcará el inicio del Año Nuevo 2026. | Crédito: Crédito TIMOTHY A. CLARY / AFP

¿Hasta cuándo durará el mal tiempo en EE.UU.?

Se estima que este intenso frente frío se mantenga hasta los primeros días del 2026, afectando a gran parte del país con temperaturas bajo cero, fuertes vientos y acumulaciones de nieve en zonas clave como los Grandes Lagos y el noreste. Los expertos advierten que estas condiciones podrían prolongar retrasos en vuelos, cortes de energía y riesgos en carreteras, por lo que la precaución será clave durante los primeros días del año.

Con este pronóstico, la recomendación es clara: abrigarse adecuadamente, mantenerse informado sobre cierres de carreteras y posibles interrupciones eléctricas, y tomar precauciones si planeas viajar durante los primeros días del 2026. El mal tiempo promete seguir presente en gran parte de Estados Unidos, haciendo que el inicio del nuevo año sea tan extremo como inesperado.

