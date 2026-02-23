La tormenta invernal Hernando que afecta a Nueva York mantiene en alerta a millones de residentes, con impactos importantes en la movilidad y la vida diaria. Las autoridades advierten que el sistema aún no se debilita por completo y seguirá generando condiciones peligrosas en gran parte del área metropolitana. El periodo más complicado se concentró entre la madrugada y la mañana de este lunes. Durante esas horas, la combinación de nieve intensa, vientos fuertes y visibilidad extremadamente reducida convirtieron calles y carreteras en zonas de alto riesgo, por lo que las autoridades recomendaron evitar salidas innecesarias y permanecer en espacios seguros.

Según los meteorólogos, en ese intervalo desde la noche del domingo hasta las primeras horas del lunes, las ráfagas podrían alcanzar entre 40 y 50 millas por hora en algunos sectores, provocando ventiscas que dificultan la circulación y las labores de emergencia.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este escenario de riesgo podría extenderse hasta la mañana del martes 24 de febrero. Aunque la intensidad de la nevada comenzará a disminuir antes, las autoridades advierten que los efectos de la tormenta seguirán sintiéndose durante varias horas más.

Las condiciones más peligrosas se concentraron entre la madrugada y la mañana del lunes. (Foto: EFE)

La cantidad de nieve acumulada variará según la ubicación exacta y la trayectoria final del sistema. Aun en zonas donde los totales no sean extremos, la mezcla de nieve pesada y viento intenso puede generar condiciones similares a una tormenta de nieve, con superficies resbaladizas y visibilidad limitada.

Durante la tarde del lunes se espera una mejora gradual, pero el peligro no desaparecerá de inmediato. El viento continuará levantando y desplazando la nieve ya caída, formando bancos irregulares y capas de hielo ocultas que pueden sorprender tanto a conductores como a peatones.

Aunque la intensidad comenzará a disminuir, los efectos del sistema se mantendrán hasta la mañana del martes. (Foto: EFE)

El alivio llegará una vez que el sistema se aleje por completo, con cielos más despejados y temperaturas frías pero estables; sin embargo, el frío persistente podría favorecer la formación de hielo durante la noche y las primeras horas del día, prolongando algunos riesgos.

Los especialistas también siguen de cerca posibles variaciones en la trayectoria de la tormenta y fenómenos atmosféricos que podrían generar nevadas localizadas más intensas. Ante este panorama, la recomendación principal es mantenerse informado a través de fuentes oficiales y priorizar la seguridad hasta que las condiciones se normalicen por completo.

La prohibición de viajes en la ciudad fue levantada

El alcalde Zohran Mamdani informó este lunes en la red social X que la prohibición de viajes en la ciudad ya fue levantada, aunque advirtió que las condiciones en las calles siguen siendo peligrosas.

La autoridad señaló que muchas vías permanecen cubiertas de hielo y pidió a quienes deban conducir que lo hagan con extrema precaución, a baja velocidad y atentos a otros vehículos y peatones. Aun así, las autoridades continúan recomendando a los residentes permanecer en casa el mayor tiempo posible para evitar accidentes.

El alcalde Zohran Mamdani informó que la prohibición de viajes en la ciudad ya fue levantada. (Foto: AFP)

Según la actualización oficial, la tormenta dejó entre 14 y 20 pulgadas de nieve, con la mayoría de las zonas reportando acumulaciones de 16 a 19 pulgadas.

Además, se espera que caigan entre 1.5 y 2.3 pulgadas adicionales, mientras que las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 55 millas por hora.

El alcalde instó a la población a mantenerse informada a través de Notify NYC, el sistema de alertas de la ciudad, para conocer en tiempo real cualquier cambio en las condiciones y medidas de emergencia.

