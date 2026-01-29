El invierno decidió pisar el acelerador y no piensa levantar el pie pronto. Tras un diciembre y un inicio de enero con subidas y bajadas, el patrón cambió con fuerza en amplias zonas del Medio Oeste y el Este de Estados Unidos. El aire ártico volvió a dominar el panorama y, según los pronósticos, seguirá marcando el pulso durante buena parte de febrero. Las temperaturas se mantienen entre 10 °F y 30 °F por debajo del promedio histórico, con interrupciones muy cortas, y en algunos días los valores máximos apenas igualan o incluso quedan por debajo de lo que suele ser la mínima normal para la fecha. El resultado es una seguidilla de jornadas gélidas que ya se sienten excepcionales y que dejan una pregunta en el aire: ¿Hasta cuándo seguirá la nieve y el frío extremo en EE.UU.? El pronóstico para febrero preocupa.

Los números recientes ayudan a dimensionar la magnitud del frío. Entre el 17 y el 26 de enero, ciudades como Minneapolis registraron temperaturas promedio 16 grados por debajo de lo normal, mientras que Chicago quedó 14 grados por debajo, Detroit 13, St. Louis 12 y tanto Pittsburgh como Nashville alrededor de 10 grados menos de lo habitual.

Incluso en áreas costeras del Noreste, donde el océano suele moderar los extremos, las temperaturas promediaron cerca de 5 grados por debajo de lo normal, pese a un breve empujón de aire más templado que distorsionó un poco la estadística.

Nuevas oleadas de aire ártico mantendrán en alerta a gran parte de EE.UU. ante posibles tormentas invernales. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

En muchas ciudades, el termómetro lleva días sin cruzar la marca de congelación (32 °F), y el conteo seguirá creciendo. En Nueva York, por ejemplo, se proyecta una racha de al menos 12 días consecutivos bajo cero, lo que la colocaría entre las diez más largas registradas en la historia de la ciudad, con posibilidades reales de escalar aún más, según AccuWeather.

Washington D.C., Filadelfia y otras urbes del Noreste también compiten por entrar en ese ranking de episodios prolongados de frío intenso.

Este invierno ya está siendo catalogado como severo en decenas de ciudades del Medio Oeste y el Noreste, algo que no se veía de forma tan generalizada desde la temporada 2017-2018. Si bien el invierno pasado fue duro en algunas zonas, lo cierto es que durante muchos años recientes predominaron inviernos más suaves en estas regiones. Eso hace que el contraste actual se sienta todavía más fuerte.

¿Hasta cuándo seguirá el frío extremo en EE.UU.?

Mirando hacia adelante, el pronóstico no da tregua inmediata. Oleadas de aire ártico seguirán descendiendo desde Canadá al menos durante la primera o segunda semana de febrero. Una de estas irrupciones podría coincidir con una tormenta importante, capaz de llevar nieve al sureste, rozar con acumulaciones fuertes al Noreste e incluso provocar condiciones de ventisca en algunos puntos.

Varias ciudades de EE.UU. podrían registrar rachas históricas de días bajo el punto de congelación. | Crédito: SAUL LOEB / AFP

Si el sistema alcanza su máximo desarrollo, no se descarta que evolucione como un ciclón bomba, con vientos intensos y riesgo de inundaciones costeras en tramos del Atlántico.

El frío también agrava situaciones ya complicadas. En zonas del sur golpeadas por tormentas recientes, las bajas temperaturas se suman a daños e interrupciones, con cientos de miles de usuarios aún sin electricidad en algunos estados. Más al norte, el problema podría aparecer cuando llegue el deshielo: una descongelación brusca aumentaría el riesgo de atascos de hielo y crecidas en ríos y arroyos.

Heladas se dirigen a Florida

Ni siquiera Florida queda al margen. El avance del aire frío podría llevar heladas más duras de lo habitual, con posibles récords diarios en ciudades como Miami y Orlando, donde las mínimas podrían descender a niveles poco frecuentes y potencialmente dañinos.

No todo es negativo: para los amantes de los deportes de invierno, este “invierno de verdad” es una bendición. Nieve abundante en pistas de esquí, condiciones ideales para el snowmobile, el esquí de fondo, la pesca en hielo y el patinaje al aire libre. Pero para la mayoría, la prioridad es clara: prepararse para semanas más de frío intenso y seguir atentos a los pronósticos.

