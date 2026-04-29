Aunque se pronostican nevadas entre finales de abril e inicios de mayo en partes de Colorado, Montana y Wyoming, estas precipitaciones no serán suficientes para resolver la fuerte falta de nieve que afecta a las Montañas Rocosas de Colorado.

Según el Centro de Predicción Meteorológica de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), en las zonas más altas de Colorado podrían acumularse hasta dos pies de nieve durante los próximos días. En las montañas de Wyoming y Montana también se esperan nevadas, aunque en cantidades menores.

El organismo explicó que este escenario es favorable para nevadas de montaña y destacó: “Esta es una configuración clásica para nieve en zonas montañosas... en una región que realmente necesita cualquier precipitación importante”.

Pese a ello, especialistas advierten que la sequía continuará. El meteorólogo Joel Gratz, del sitio OpenSnow, aseguró que la temporada 2025-2026 tuvo niveles de nieve cercanos o iguales a mínimos históricos en gran parte del estado.

Expertos señalan que estas precipitaciones apenas aliviarán temporalmente la sequía que afecta a Colorado. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

“La acumulación de nieve durante la temporada 2025-2026 en Colorado estuvo cerca o en mínimos récord en la mayoría de las ubicaciones del estado y durante gran parte del invierno”, dijo el experto en conversación con USA Today.

“Esta nieve ayudará un poco (cada copo y cada gota cuentan), pero no acabará con la sequía”, agregó.

El experto en sequías Brian Fuchs, del National Drought Mitigation Center, coincidió con ese análisis: “dependiendo de dónde estés en Colorado, esta ha sido una de las peores temporadas de nieve registradas, y en algunos lugares se reportó la menor cantidad de nieve de toda la temporada”.

Por su parte, el meteorólogo Tom Kines, de AccuWeather, también advirtió: “La sequía de nieve y la sequía en general son muy graves”.

La baja acumulación de nieve amenaza el suministro de agua para ríos, embalses y actividades agrícolas durante el verano. (Foto por ANGELA WEISS / AFP)

Además, señaló que el noroeste de Colorado se encuentra en sequía excepcional, la categoría más severa.

Aunque las nevadas tardías no son inusuales en Colorado, Fuchs explicó que en esta época del año es difícil que la nieve permanezca acumulada por mucho tiempo debido a las temperaturas más cálidas, por lo que su impacto será limitado.

La escasez de nieve preocupa porque reduce las reservas de agua necesarias para el verano; sin embargo, Gratz dejó una nota optimista al afirmar: “El desarrollo de El Niño podría generar condiciones más húmedas de lo normal en algunas áreas durante esta primavera, verano y otoño, por lo que quizá la atmósfera ahora ayude a sacarnos de la sequía que provocó”.

Sequías en Estados Unidos: los estados más afectados y las graves consecuencias por la falta de agua

Las sequías en Estados Unidos afectan actualmente a gran parte del oeste y sureste del país. Según The Washington Post, entre las zonas más impactadas están estados como Colorado, Utah, Arizona, New Mexico y partes de California, donde se reportan bajos niveles de nieve, lluvia y reservas de agua. Además, estados del sureste como Florida y Georgia también enfrentan condiciones secas severas.

La preocupación principal es que la falta prolongada de precipitaciones reduce el agua almacenada en montañas, ríos, lagos y embalses, lo que puede afectar el suministro de agua potable, la agricultura y la generación de energía.

En regiones como Colorado, la escasa acumulación de nieve significa menos deshielo durante el verano, una fuente clave de agua para millones de personas.

Además, las sequías elevan el riesgo de incendios forestales y pueden provocar restricciones de agua, pérdidas agrícolas y aumento en precios de alimentos.

Expertos advierten que, aunque algunas lluvias o nevadas puedan aliviar temporalmente ciertas zonas, muchas regiones siguen lejos de recuperarse por completo.

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