Quienes planeen manejar por Los Ángeles esta semana —al salir de un turno nocturno, volver de Hollywood, ir hacia el Valle de San Fernando o acompañar a la familia a Universal City— deben tomar en cuenta restricciones programadas en la U.S. Highway 101. Caltrans reducirá la circulación disponible y suspenderá temporalmente algunos ingresos en dirección norte a través del Cahuenga Pass, un paso clave entre Hollywood y Studio City que suele concentrar tráfico incluso fuera de las horas pico. Las medidas ya se aplican durante la noche y madrugada, desde el lunes 17 hasta la mañana del sábado 22 de agosto, y podrían alargar los recorridos de quienes usan esta autopista para enlazar con la SR-170, Ventura Boulevard o los alrededores de Universal Studios Hollywood.

Las obras corresponden a trabajos de pavimentación dentro del proyecto de rehabilitación de la U.S. 101 en el Cahuenga Pass. La intervención cubre aproximadamente cuatro millas, equivalentes a más de 6 kilómetros, entre Highland Avenue y la State Route 170, conocida como SR-170.

¿QUÉ TRAMO DE LA 101 ESTARÁ AFECTADO?

La zona intervenida se encuentra en la U.S. 101 en sentido norte, entre Highland Avenue y la SR-170, dentro de Los Ángeles. La autopista no quedará clausurada por completo. Sin embargo, Caltrans contempla bloquear de forma simultánea hasta tres carriles, una medida que puede generar demoras para quienes ingresen desde Universal City o continúen hacia Studio City, Sherman Oaks y otros sectores del Valle de San Fernando.

Tramo o acceso Dirección afectada Restricción U.S. 101 entre Highland Avenue y SR-170 Norte Hasta tres carriles cerrados Rampa de Universal Studios Boulevard, desde el este Hacia la 101 norte Cierre durante las obras Rampas de Universal Studios Boulevard/W.C. Fields Drive, desde el oeste Hacia la 101 norte Cierre durante las obras Ventura Boulevard/Campo de Cahuenga Way Hacia la 101 norte Permanecerá abierto

El ingreso desde Ventura Boulevard/Campo de Cahuenga Way hacia los carriles en dirección norte continuará disponible durante la intervención.

La Highway 101 es una vía muy usada por los ciudadanos del estado de California (Foto: Raymond Yu / Flickr)

HORARIOS DE LOS CIERRES

El cronograma cambia entre las jornadas de lunes a jueves y la última noche de labores, que se extenderá hasta la mañana del sábado.

Del lunes 17 por la noche al viernes 21 por la mañana

Lugar Horario Hasta tres carriles de la 101 norte entre Highland Avenue y SR-170 10 p. m. a 6 a. m. Rampa de Universal Studios Boulevard desde el este hacia la 101 norte 9 p. m. a 6 a. m. Rampas de Universal Studios Boulevard/W.C. Fields Drive desde el oeste hacia la 101 norte 10 p. m. a 6 a. m.

Estas franjas corresponden a las noches del lunes 17, martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto. La reapertura está prevista para las primeras horas del viernes 21.

Del viernes 21 por la noche al sábado 22 por la mañana

Lugar Horario Hasta tres carriles de la 101 norte entre Highland Avenue y SR-170 10 p. m. a 9 a. m. Rampa de Universal Studios Boulevard desde el este hacia la 101 norte 9 p. m. a 11 a. m. Rampas de Universal Studios Boulevard/W.C. Fields Drive desde el oeste hacia la 101 norte 11 p. m. a 11 a. m.

La mañana del sábado 22 será la última ventana prevista para estas afectaciones. El calendario puede modificarse por condiciones meteorológicas, incidentes viales o requerimientos operativos.

¿POR QUÉ CALTRANS REALIZA LAS OBRAS?

Las restricciones son parte de un proyecto de US$24.3 millones destinado a renovar la infraestructura vial en este corredor. Según la agencia estatal, la iniciativa busca prolongar la vida útil del pavimento, mejorar la superficie de manejo y elevar los estándares de seguridad y accesibilidad.

Los trabajos incluyen:

Rehabilitación del asfalto en carriles, rampas y arcenes.

Reparación y reemplazo de losas de concreto.

Renovación de barreras de seguridad.

Reparación de bordillos, cunetas y sistemas de drenaje.

Sustitución de un amortiguador de impactos.

Instalación de nueva señalización y demarcación vial.

Adecuación de 23 rampas peatonales bajo los estándares de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, conocida como ADA.

La rehabilitación integral tiene como fecha estimada de finalización el verano de 2029. Mientras avanza el proyecto, podrían anunciarse nuevas intervenciones nocturnas en el área, aunque la vía continuará operativa.

RECOMENDACIONES PARA CONDUCTORES EN LOS ÁNGELES

Para muchas familias hispanas de Los Ángeles, esta ruta es parte de la rutina: conecta viajes al trabajo, la escuela, visitas familiares, restaurantes de Hollywood o actividades en el Valle. Si el recorrido habitual cruza por el Cahuenga Pass, conviene sumar algunos minutos al trayecto, incluso durante la noche.

Salga con tiempo adicional si debe avanzar hacia el norte entre Highland Avenue y la SR-170.

Confirme si su entrada habitual es Universal Studios Boulevard o W.C. Fields Drive, ya que ambas podrían estar bloqueadas.

Siga los avisos temporales y los desvíos indicados en el área.

Reduzca la velocidad al aproximarse a la zona de construcción y mantenga distancia de los equipos de trabajo.

Consulte QuickMap de Caltrans antes de salir para verificar el estado del tráfico, incidentes y restricciones vigentes.

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