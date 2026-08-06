Si resides en el área metropolitana de Houston en Texas o manejas con frecuencia por los suburbios de Fort Bend County, hay una modificación de tránsito que conviene tener muy presente durante las próximas semanas. Un cierre en la State Highway 99 (Grand Parkway) permanecerá vigente hasta el 31 de agosto y puede impactar los tiempos de traslado de miles de personas que usan esta ruta para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela o desplazarse hacia zonas comerciales de Richmond, Katy y otros barrios del suroeste de la región, donde muchas familias hispanas han construido su vida cotidiana. En una ciudad tan extensa y dependiente del automóvil como Houston, un ajuste en uno de los corredores más utilizados de la zona puede marcar la diferencia entre llegar a tiempo o quedar atrapado en el tráfico.

Lo primero que hay que aclarar es que no se trata de un bloqueo total de la SH 99, sino de una restricción específica en la vía de servicio. Aun así, el impacto puede sentirse especialmente en horas pico de la mañana y de la tarde, cuando el flujo hacia distintos puntos del área urbana se intensifica, por lo que las autoridades recomiendan planificar con anticipación los desplazamientos por este sector de Richmond, al oeste de la ciudad, tanto para quienes se dirigen a sus empleos como para quienes salen a hacer compras, acudir a citas médicas o visitar familiares en los suburbios.

Conductores de Houston serán los que se verán perjudicados con este cierre de carril (Foto: AP) / Michael Wyke

EL TRAMO AFECTADO EN LA STATE HIGHWAY 99

De acuerdo con la Fort Bend County Toll Road Authority (FBCTRA), la restricción corresponde al carril exterior de la vía de servicio norte (northbound outside frontage road lane) de la State Highway 99 (Grand Parkway), a la altura de Peek Road, en el sector de Richmond, Texas.

Para que sea más fácil ubicar la zona, este es el detalle del cierre:

Detalle Información Autopista State Highway 99 (Grand Parkway) Ubicación Peek Road, Richmond (Fort Bend County, área de Houston) Sentido afectado Norte (northbound) Vía afectada Carril exterior de la frontage road Duración prevista Hasta el 31 de agosto Motivo Obras viales y trabajos de construcción

Este punto de la Grand Parkway es de uso frecuente para quienes viven o trabajan en comunidades en crecimiento del suroeste del área metropolitana, incluyendo zonas residenciales de Richmond y Katy donde la presencia hispana se ha fortalecido en la última década.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTE CIERRE PARA LOS CONDUCTORES?

Aunque los carriles principales de la SH 99 permanecen abiertos, la clausura del carril exterior reduce la capacidad de circulación en la vía de servicio norte justo en el segmento donde se desarrollan los trabajos.

En términos prácticos, esto puede provocar:

mayor congestión en la frontage road;

demoras para ingresar o salir de la SH 99;

acumulación de tráfico en horas de mayor demanda;

tiempos de viaje más largos en el entorno de Peek Road.

LO QUE NO ESTÁ CERRADO

Este punto es relevante porque ha generado cierta confusión entre algunos usuarios. La medida no implica el cierre de toda la autopista ni el bloqueo de la circulación general por la Grand Parkway.

Lo que sigue operando con normalidad incluye:

los carriles centrales de la State Highway 99;

el tránsito habitual por la Grand Parkway;

la circulación en otros sectores que no corresponden al tramo de Peek Road.

Las autoridades han señalado que podrían presentarse cierres alternados de carriles y hombros relacionados con las obras, por lo que conviene mantenerse atento a la señalización, a los avisos de tránsito y a las actualizaciones de la FBCTRA y otras agencias del área de Houston.

¿POR QUÉ PERMANECERÁ CERRADO HASTA FINALES DE AGOSTO?

La restricción está vinculada a trabajos de construcción y mejoras en la infraestructura vial administrados por la Fort Bend County Toll Road Authority. Este tipo de intervenciones suele requerir periodos prolongados para permitir el desarrollo seguro de las obras y proteger tanto a los equipos en campo como a quienes manejan por la zona.

Aunque la fecha prevista de finalización es el 31 de agosto, los cronogramas pueden modificarse dependiendo de factores como:

las condiciones del clima en Houston y sus alrededores;

el ritmo de avance de las labores;

necesidades operativas adicionales o ajustes en el proyecto.

Por eso, se insiste en que los usuarios de la Grand Parkway sigan pendientes de los anuncios oficiales y de cualquier cambio en el calendario de construcción.

RUTAS ALTERNAS Y RECOMENDACIONES PARA EL ÁREA DE HOUSTON

Si normalmente te desplazas por este sector de la Grand Parkway, vale la pena tomar algunas precauciones para evitar retrasos innecesarios, especialmente si te mueves con frecuencia entre Richmond, Katy y otros suburbios del suroeste de la ciudad.

Las recomendaciones principales son:

salir con más tiempo del habitual, sobre todo en horas de entrada y salida de jornada laboral;

considerar opciones alternas cuando sea posible, según tu punto de origen y destino;

evitar el tramo de obras en horas pico si tienes flexibilidad de horario;

seguir las indicaciones de la FBCTRA y de las autoridades locales encargadas del tránsito.

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