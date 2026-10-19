El horario de verano (Daylight Saving Time, DST) terminará en Estados Unidos el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes de las zonas que observan este sistema retrocederán una hora y volverán a marcar la 1:00 a. m., con lo que comenzará el horario estándar. El ajuste se aplicará en Florida, California, Nueva York y la mayor parte de Texas, aunque las diferencias entre zonas horarias y algunas excepciones territoriales requieren comprobar la regla correspondiente a cada localidad.

¿Cuándo termina el horario de verano en Estados Unidos en 2026?

La fecha oficial es el domingo 1 de noviembre. El cambio se realiza a las 2:00 a. m. de la hora local en las jurisdicciones que participan en el horario de verano: cuando el reloj llega a esa hora, retrocede hasta la 1:00 a. m. Por tanto, la madrugada tendrá una hora repetida y el día contará con 25 horas en lugar de las 24 habituales.

La regla deriva de la legislación federal sobre el horario uniforme, que establece el comienzo del horario de verano el segundo domingo de marzo y su final el primer domingo de noviembre. Los estados pueden excluirse del horario de verano mediante su legislación, pero no pueden establecer unilateralmente un horario de verano permanente bajo el marco federal vigente.

¿Cómo será el cambio de horario en Florida?

Florida utiliza dos zonas horarias. Miami, Orlando y Jacksonville pertenecen a la zona del Este; Pensacola y Panama City se encuentran en la zona Central. En ambas, las localidades que observan el horario de verano atrasarán el reloj una hora el 1 de noviembre, a las 2:00 a. m. de su respectiva hora local. Por eso, el ajuste no ocurre simultáneamente en todo el estado según una única hora de referencia.

¿Cuándo se atrasa el reloj en California?

California seguirá el horario del Pacífico. En Los Ángeles, San Diego, San Francisco y Sacramento, el reloj pasará de las 2:00 a. m. PDT a la 1:00 a. m. PST el domingo 1 de noviembre. El estado no tiene una excepción territorial comparable a la de Arizona dentro del sistema actual: sus localidades observan el cambio estacional.

¿Qué ocurrirá con el horario en Nueva York?

Nueva York también terminará el horario de verano el 1 de noviembre. En la ciudad de Nueva York, Buffalo y Albany, las 2:00 a. m. EDT se convertirán en la 1:00 a. m. EST. El cambio devuelve al estado al horario estándar del Este y modifica la diferencia horaria con los estados de la zona del Pacífico.

¿Cómo afecta el cambio de horario a Texas?

La mayor parte de Texas utiliza la zona Central, incluidos Houston, Dallas, Austin y San Antonio. Sin embargo, El Paso y otras localidades del extremo occidental del estado siguen la zona de la Montaña. En ambas zonas, donde se observa el horario de verano, el ajuste se realizará a las 2:00 a. m. locales del 1 de noviembre. La hora de referencia debe identificarse según la localidad, no únicamente por el nombre del estado.

¿Qué estados y territorios de Estados Unidos no cambian la hora?

Aunque la mayoría de Estados Unidos observa el horario de verano, existen jurisdicciones que mantienen el horario estándar durante todo el año. Las principales excepciones son Hawaii, la mayor parte de Arizona y varios territorios estadounidenses. La Nación Navajo constituye un caso particular: sus comunidades observan el horario de verano, a diferencia de la mayor parte de Arizona. Es necesario distinguir esta regla de la situación de las comunidades hopi, que mantienen su propio régimen horario.

Tabla nacional del cambio de horario del 1 de noviembre

Estado, territorio o jurisdicción Ciudad de referencia ¿Atrasará el reloj? Nueva York y zona del Este Nueva York Sí Florida, zona del Este Miami, Orlando Sí Florida, zona Central Pensacola, Panama City Sí California, zona del Pacífico Los Ángeles, San Francisco Sí Texas, zona Central Houston, Dallas Sí Texas, zona de la Montaña El Paso Sí Illinois, zona Central Chicago Sí Colorado, zona de la Montaña Denver Sí Alaska Anchorage Sí Hawaii Honolulu No Mayor parte de Arizona Phoenix No Nación Navajo, Arizona Window Rock Sí Puerto Rico San Juan No Islas Vírgenes de EE.UU. Charlotte Amalie No Guam Hagåtña No Islas Marianas del Norte Saipán No Samoa Americana Pago Pago No

Fuente: Departamento de Transporte de EE.UU. y NIST. Las ciudades son referencias geográficas, no una afirmación de que todas las localidades cercanas compartan la misma zona horaria.

La tabla distingue las zonas horarias de Florida y Texas y separa la mayor parte de Arizona de la Nación Navajo. En los territorios que no observan el horario de verano, los relojes no se atrasan por este motivo el 1 de noviembre.

¿Cómo comprobar el cambio de horario en teléfonos, computadoras y otros dispositivos?

Los teléfonos inteligentes, las computadoras y muchos relojes inteligentes suelen actualizar la hora automáticamente si tienen activadas las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas. Sin embargo, el comportamiento depende de la configuración, del sistema operativo, del modelo y de que el dispositivo disponga de reglas horarias actualizadas. NIST señala que muchos teléfonos y computadoras realizan el ajuste sin intervención del usuario.

Antes del cambio, conviene comprobar lo siguiente:

Teléfonos móviles: revisa que estén activadas la fecha y la hora automáticas y que la zona horaria corresponda a tu ubicación.

Computadoras: verifica la configuración de hora automática y la zona horaria del sistema operativo.

Relojes inteligentes: comprueba si sincronizan la hora con el teléfono vinculado o si utilizan una configuración independiente.

Sistemas de navegación y vehículos: revisa si el reloj obtiene la hora del teléfono, de la red o del sistema de navegación. No todos se actualizan de la misma manera.

Relojes convencionales y aparatos sin sincronización: normalmente requieren un ajuste manual cuando no cuentan con una función automática.

Si tienes una cita, un vuelo o un turno laboral durante la madrugada del cambio, confirma la hora local con el organizador. La repetición del intervalo entre la 1:00 y las 2:00 a. m. puede generar confusiones en algunos sistemas de reservas, registros y programación.

¿La Sunshine Protection Act eliminará el cambio de horario en 2026?

La Sunshine Protection Act busca establecer el horario de verano permanente, de modo que las jurisdicciones afectadas dejen de alternar entre el horario de verano y el estándar. Sin embargo, la presentación de un proyecto no modifica por sí sola las reglas horarias vigentes.

En el Congreso 119.º se presentó en enero de 2025 el proyecto S. 29, denominado Sunshine Protection Act of 2025, que fue remitido al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado. También se presentó una iniciativa homónima en la Cámara de Representantes. La documentación legislativa consultada no acredita una ley federal promulgada que haya eliminado el ajuste estacional para noviembre de 2026.

Por ello, la fecha del 1 de noviembre continúa siendo la referencia para las jurisdicciones que observan el horario de verano. Cualquier modificación futura debe confirmarse en el registro oficial del Congreso y en la legislación promulgada, no únicamente a partir de declaraciones políticas o anuncios de apoyo a la iniciativa.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Estados Unidos

¿Se gana o se pierde una hora de sueño el 1 de noviembre?

Al atrasar el reloj, la madrugada incorpora una hora adicional. Si mantienes el mismo horario de acostarte y levantarte, puedes disponer de una hora más de descanso, aunque el efecto real depende de tus hábitos y compromisos.

¿Qué diferencia horaria habrá entre Nueva York y California después del cambio?

Nueva York estará tres horas por delante de California: cuando sean las 9:00 a. m. en Nueva York, serán las 6:00 a. m. en Los Ángeles. Ambas localidades habrán regresado al horario estándar el 1 de noviembre.

¿Florida y Texas tienen una única hora oficial en todo su territorio?

No. Ambos estados abarcan dos zonas horarias. Florida utiliza las zonas del Este y Central, mientras que Texas utiliza principalmente la zona Central y una parte del extremo occidental pertenece a la zona de la Montaña.

¿Hay que cambiar manualmente todos los relojes?

No. Los dispositivos con actualización automática suelen ajustar la hora por sí mismos, siempre que la configuración sea correcta. Los relojes analógicos y otros aparatos sin sincronización automática normalmente requieren intervención manual.

¿El horario de verano será permanente en Estados Unidos?

No existe una modificación federal promulgada que haya eliminado el cambio estacional para el 1 de noviembre de 2026. Las iniciativas legislativas deben completar el proceso correspondiente antes de convertirse en ley.