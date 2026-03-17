Viajar en avión por Estados Unidos se ha convertido en una experiencia cada vez más impredecible para miles de pasajeros. En medio de un contexto complicado para los trabajadores de la seguridad aeroportuaria (TSA), las filas en los controles se han extendido más de lo habitual, generando frustración, estrés y contratiempos. Muchos viajeros, incluso llegando con varias horas de anticipación, se enfrentan a esperas interminables que pueden poner en riesgo sus planes. Pero cuando el tiempo no alcanza y el vuelo se pierde, surge una duda clave que pocos conocen con claridad.

Filas que superan la hora en aeropuertos clave

Casi un mes después del inicio del cierre parcial del gobierno, que ha dejado sin sueldo a los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte, las consecuencias ya se sienten en los principales aeropuertos del país.

Desde el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta hasta el Aeropuerto William P. Hobby de Houston, los tiempos de espera en los controles de seguridad superan con facilidad la hora durante las horas pico. A esto se suman factores como el mal clima, retrasos y cancelaciones, lo que complica aún más la situación para los pasajeros.

Ante este panorama, las autoridades aeroportuarias recomiendan llegar con tres o incluso cuatro horas de anticipación, además de revisar los tiempos de espera antes de salir hacia el aeropuerto.

Viajar en EE.UU. se ha vuelto más impredecible debido a los retrasos en los controles de seguridad de la TSA. | Crédito: RONALDO SCHEMIDT / AFP

¿Qué pasa si pierdes tu vuelo en la fila de seguridad?

Aquí es donde muchos viajeros se llevan una sorpresa. Según USA Today, si pierdes tu vuelo por quedarte atascado en la fila de seguridad, no debes esperar automáticamente un reembolso por parte de la aerolínea.

Las políticas son claras: las aerolíneas están obligadas a reembolsar un boleto solo cuando el problema es directamente responsabilidad suya, como cancelaciones, cambios o retrasos significativos del vuelo. Sin embargo, las filas de seguridad forman parte de la operación del aeropuerto, no de la aerolínea.

Esto significa que los retrasos en los controles de la TSA no califican como motivo para recibir un reembolso.

Opciones limitadas para los pasajeros

Aunque no exista la obligación de devolver el dinero, en algunos casos las aerolíneas pueden ofrecer alternativas. Entre ellas:

Reubicación en un vuelo posterior

en un vuelo posterior Créditos de viaje para futuras reservas

Eso sí, estas opciones dependen de la política de cada aerolínea y de la disponibilidad en ese momento.

Cómo revisar los tiempos de espera antes de viajar

Una de las herramientas más conocidas es la aplicación MyTSA, que normalmente permite consultar los tiempos de espera en los controles. Sin embargo, durante el cierre del gobierno, esta app no se está actualizando con regularidad.

Por ello, se recomienda:

Revisar redes sociales oficiales de los aeropuertos

Consultar sus páginas web en tiempo real

Por ejemplo, en Atlanta, los pasajeros pueden verificar los tiempos de espera en los distintos puntos de control directamente en el sitio del aeropuerto, donde las filas pueden variar drásticamente en cuestión de minutos.

En EE.UU., los viajeros enfrentan demoras cada vez mayores en aeropuertos por falta de personal en TSA. | Crédito: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

¿Qué pasa con TSA PreCheck?

El programa TSA PreCheck sigue funcionando hasta el momento, pero su continuidad no está completamente garantizada.

Debido a que muchos agentes no están recibiendo su salario, existe el riesgo de que aumenten las ausencias laborales. Esto podría provocar el cierre de algunas líneas de control o incluso la suspensión temporal de servicios como PreCheck en ciertos aeropuertos, si se priorizan las filas generales.

Un problema que podría empeorar

Si la situación se prolonga, los aeropuertos podrían enfrentar una mayor escasez de personal, lo que se traduciría en filas aún más largas y tiempos de espera impredecibles. Para los viajeros, esto implica planificar con más anticipación que nunca y estar preparados para posibles contratiempos.

En este escenario, perder un vuelo por causas ajenas a la aerolínea no solo es posible, sino cada vez más común.

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