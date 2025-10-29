Desde que Ruperto Vicens está bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) , la visión ha cambiado totalmente en esta familia. Este hombre, quien se desempeña como chef en Nueva Jersey, ha generado un profundo vacío en su restaurante, pues distintos comensales extrañan su sazón.

En una información compartida por Univision Nueva York, Emilio Vicens contó cómo se está sobrellevando esta nueva realidad que les toca afrontar sin Ruperto. Desafortunadamente, los hechos no son nada alentadores, ya que los gastos y el trabajo se han incrementado.

“A veces, podíamos servir hasta 150 o 200 personas al día. (...) Ahora, tengo que cuidar los tres hijos de él (Ruperto), la familia de él, sus gastos de él y los míos también”, declaró.

Los hermanos Vicens tiene tres restaurantes en Estados Unidos. Ruperto es el chef principal en uno de ellos. (Crédito: Univision Nueva York / YouTube)

Este hombre es consciente de que existen muchas posibilidades de que su hermano, Ruperto, pueda ser expulsado de Estados Unidos , ocasionando que todo lo construido se pueda “derrumbar” en cuestión de semanas. Según las palabras de Emilio, en caso no lo liberen, se verá en la obligación de vender sus restaurantes.

“Ojalá le puedan dar la oportunidad de estar aquí (en Estados Unidos) para que pueda trabajar y seguir haciendo lo que la gente le gusta. Y, si no, nos tendríamos que ir porque sería una pesadilla estar aquí sin la familia completa”, añadió.

Ante la situación, la comunidad de Atlantic Highlands realizaron una manifestación. También han iniciado una recaudación con el propósito de que el detenido consiga su liberación y, para ello, necesitan una suma total de $50 mil.

La comunidad de Atlantic Highlands realizaron una protesta solicitando la liberación de Ruperto Vicens. (Crédito: Univision Nueva York / YouTube)

Buscaban a otra persona

Según las palabras de Emilio, los agentes federales de inmigración se confundieron de objetivo, pues, en realidad, buscaban a otra persona. Sin embargo, creyeron que Ruperto era aquel inmigrante que debían arrestar.

Esto solo ha ocasionado un profundo dolor en la familia de este inmigrante detenido. Están a la espera de que esta situación se revierta y nuevamente estar todos unidos.