Un aeropuerto con más de 100 años de historia en California dejará de operar definitivamente en 2028. La decisión marca el inicio de un gran plan de transformación urbana que busca convertir el terreno en un espacio más útil y abierto para la comunidad. La iniciativa ya comenzó a tomar forma con la reciente entrega de un financiamiento de casi 500 mil dólares por parte de autoridades del condado de Los Ángeles. Este dinero permitirá avanzar en el diseño y planificación de la primera etapa del proyecto, que abarcará parte del terreno actual.

Se trata del Aeropuerto de Santa Mónica, una instalación histórica que ha estado en el centro del debate durante décadas. Actualmente, no cuenta con vuelos comerciales y es utilizado principalmente por aeronaves privados.

Según santamonicaairport.com, el aeropuerto comenzó a operar en 1919 bajo el nombre de Clover Field y, con el paso de los años, quedó rodeado por zonas residenciales. Esto generó tensiones con los vecinos, especialmente por el ruido y preocupaciones relacionadas con la salud.

El Aeropuerto de Santa Mónica ha estado en el centro del debate durante décadas. Actualmente, no cuenta con vuelos comerciales y es utilizado principalmente por aeronaves privadas. (Foto referencial: EFE/ César Contreras) / César Contreras

Durante años, la comunidad impulsó su cierre. En 2014, los residentes votaron para limitar el uso del terreno a espacios abiertos y parques, mientras que en 2017 se alcanzó un acuerdo con autoridades federales para fijar su cierre definitivo en 2028.

Desde entonces, la ciudad trabaja en un plan para reutilizar el espacio. La propuesta contempla dividir el terreno en varias áreas conectadas, incluyendo zonas naturales, espacios deportivos y sectores dedicados al arte y la cultura.

El proyecto sigue en desarrollo y las autoridades continúan recibiendo opiniones de los residentes. La participación ciudadana será clave para definir cómo se transformará este icónico lugar en los próximos años.

La decisión marca el inicio de un gran plan de transformación urbana que busca convertir el terreno en un espacio más útil y abierto para la comunidad. (Foto referencial: AFP)

¿Qué uso se le dará al terreno del Aeropuerto de Santa Mónica tras su cierre definitivo?

El espacio del aeropuerto de Santa Mónica será convertido principalmente en un gran parque público. Las autoridades buscan convertir las más de 200 acres en áreas verdes, espacios abiertos y zonas recreativas para mejorar la calidad de vida de los residentes.

Según SFGate, el proyecto contempla incluir instalaciones para actividades deportivas, culturales y educativas. Los planes iniciales hablan de zonas diferenciadas con usos como naturaleza, arte, recreación y espacios comunitarios, todos conectados entre sí dentro de un mismo diseño urbano.

En algunas propuestas también se evalúa añadir elementos como senderos, áreas ecológicas, centros culturales e incluso opciones limitadas de vivienda o desarrollo mixto, aunque esto sigue en debate.

La idea general es aprovechar el terreno como una oportunidad única para crear un espacio moderno, sostenible y accesible para toda la comunidad.

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