Hace apenas un año, el panorama era completamente distinto. Cerca del 60% del estado de California, especialmente la porción sur y central, estaba bajo condiciones de sequía, y un 12% enfrentaba sequía extrema. Hoy, el escenario cambió de forma histórica. Las lluvias registradas al inicio de este invierno no solo han aliviado la crisis hídrica, sino que han sacado a todo el estado de cualquier clasificación de sequía, algo que no ocurría en al menos 25 años. El giro es tan drástico como inusual: de la preocupación por la falta de agua, ahora la atención se centra en el exceso y en el riesgo de inundaciones en varias regiones.

El meteorólogo de Noticias Telemundo, Carlos Robles, explicó la magnitud del cambio: “Hace un año atrás para estas fechas, el 60% del estado, la porción sur y central de California se encontraba bajo sequía. El 12% se encontraba bajo sequía extrema. La lluvia del inicio de este invierno han sacado totalmente al estado fuera de cualquier clasificación de sequía y esto no ocurría en 25 años”, detalló.

California ahora enfrenta riesgo de inundaciones por el exceso de precipitaciones. | Crédito: Apu GOMES / AFP

Pero el alivio hídrico viene acompañado de nuevas amenazas. En Los Ángeles ya comienza a avanzar una nueva línea de lluvia, mientras la zona permanece bajo vigilancia de inundaciones. En San Diego las precipitaciones iniciarán próximamente, y las autoridades advierten que la situación podría tornarse peligrosa por el desarrollo de inundaciones repentinas.

Robles añadió que el sistema no se limita solo al sur del estado. La nieve se extenderá desde Utah hasta Nuevo México, reflejando la amplitud del fenómeno. Además, una tercera tormenta comienza a desarrollarse y se adentrará sobre el extremo sur de California, afectando áreas desde San Francisco hacia Los Ángeles con más episodios de lluvia. Incluso Las Vegas registra precipitaciones actualmente.

El pronóstico anticipa entre 2 y 6 pulgadas adicionales de lluvia sobre las zonas costeras, lo que podría exacerbar el riesgo de inundaciones. “Por consiguiente, se esperan de 2 a 6 pulgadas de lluvias más sobre esas zonas costeras exacerbando el peligro de inundaciones sobre esas zonas”, subrayó el experto.

Qué significa esto

Aunque salir de la sequía es una noticia positiva, no todo es celebración. El profesor Samuel Sandoval, de la Universidad de California, advirtió en entrevista con CNN que el exceso de lluvia, combinado con temperaturas altas, puede convertirse en un arma de doble filo.

California podría ver más incendios en verano por el crecimiento acelerado de vegetación. | Crédito: Frederic J. Brown / AFP

“Todo el pasto y las ramas debajo de los árboles, con esta lluvia y la temperatura alta, crecen más. Cuando llegue el verano, todo esto se va a secar y vamos a tener más combustible”, explicó el académico. Es decir, el crecimiento acelerado de vegetación podría traducirse en un mayor riesgo de incendios forestales durante la temporada seca.

Sandoval fue claro: es necesario hacer manejo del suelo y de los bosques, podar la vegetación bajo los árboles y reducir material inflamable. De lo contrario, los incendios podrían propagarse con mayor rapidez y resultar más destructivos.

