El histórico restaurante Cole’s French Dip, uno de los más emblemáticos de la Los Ángeles, anunció que finalmente cerrará sus puertas tras más de un siglo de actividad. El local, conocido por atribuirse la creación del famoso sándwich French dip, confirmó su despedida luego de varios anuncios previos que habían generado dudas entre sus clientes.

A través de una publicación en redes sociales, el establecimiento informó que realizará un último evento de despedida durante el fin de semana del 28 y 29 de marzo. La invitación buscó darle un cierre especial a su historia, convocando a sus seguidores a vivir una experiencia final en el lugar.

“Vengan a darnos un último adiós”, señalaba el mensaje, en el que también se adelantó que habrá colaboraciones gastronómicas con otros restaurantes locales, como Found Oyster y el restaurante tailandés Jitlada.

Durante ese evento, chefs reconocidos de la ciudad prepararán sus propias versiones del icónico sándwich y otros acompañamientos. Además, parte de lo recaudado será destinado a la Independent Hospitality Coalition, organización que apoya a restaurantes independientes en Los Ángeles.

El local había pospuesto su cierre en varias ocasiones debido al apoyo de clientes, pero finalmente la situación financiera se volvió insostenible. (Foto: @colesfrenchdip / Instagram)

El anuncio generó reacciones divididas entre los seguidores del local. Algunos lamentaron el cierre definitivo, mientras que otros expresaron escepticismo debido a que el restaurante había anunciado su despedida en varias ocasiones anteriores sin concretarla.

En su página web, el propio restaurante jugó con esa incertidumbre y dejó un mensaje que reflejaba la situación. “¡Esta vez sí lo decimos en serio! (Tal vez)”, señalaron.

El comunicado también explicaba que, gracias al apoyo del público, lograron extender su funcionamiento por varios meses más de lo previsto.

“¿Alguna vez escucharon la historia del bar que gritó lobo? Bueno… gracias al continuo apoyo de nuestros clientes y la comunidad, Cole’s ha decidido mantenerse abierto hasta marzo de 2026”, indicaron.

El local es considerado el creador del icónico French dip, sándwich icónico de la gastronomía de Los Ángeles. (Foto: @colesfrenchdip / Instagram)

Sin embargo, la situación financiera terminó siendo insostenible. Cedd Moses, fundador de Pouring with Heart, empresa propietaria del restaurante, explicó a Los Angeles Times que la decisión se tomó tras una caída en la actividad.

“Retrasamos el cierre porque recibimos una gran respuesta de la gente que vino a apoyar el restaurante, lo cual realmente agradecemos. Pero luego el negocio volvió a caer, así que en este punto nos vemos obligados a cerrar. Simplemente no podemos mantener las puertas abiertas y seguir perdiendo dinero”, declaró.

Su cierre marca el fin de uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. (Foto: @colesfrenchdip / Instagram)

El restaurante, fundado en 1908 por Harry Cole, se convirtió en un punto de referencia en la ciudad.

Su especialidad, el French dip, nació cuando un chef decidió mojar el pan en jugo de carne para facilitar su consumo, dando origen a uno de los platos más representativos de Los Ángeles.

Dónde se ubica Cole’s French Dip y por qué se convirtió en un punto turístico emblemático

Cole’s French Dip se ubica en el corazón del centro de Los Ángeles (118 E 6th St, Los Angeles, CA 90014), en el histórico edificio Pacific Electric.

Su popularidad radica en que se disputa con otro local el título de ser el creador del sándwich French dip (pan mojado en jugo de carne) en 1908. Además de su legado gastronómico, el lugar es famoso por conservar una estética de salón clásico de principios del siglo XX y por albergar en su parte trasera a The Varnish, uno de los bares de coctelería más premiados de la ciudad.

Sin dudas, es un punto turístico obligado para quienes visitan California, ya que es considerado el restaurante más antiguo de la ciudad que opera en su ubicación original.

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