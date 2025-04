El caso de Mario Rene López ha despertado controversia y alarma en el sistema de inmigración de Estados Unidos. A pesar de que asegura haber adquirido la ciudadanía estadounidense de manera automática a través de su madre, lleva dos años detenido en un centro de reclusión de Virginia por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Su historia plantea una preocupante pregunta: ¿un error burocrático lo mantiene tras las rejas?

¿Un error en el sistema? La historia de Mario Rene López

Mario Rene López, un hombre de 44 años nacido en El Salvador, llegó a Estados Unidos en 1992 con residencia permanente. Su madre, Floribel López, era residente legal y tramitó sus documentos para llevarlo con ella cuando él tenía solo 12 años. Con el tiempo, su madre se naturalizó como ciudadana estadounidense, lo que, según la ley vigente en ese momento, le otorgó automáticamente la ciudadanía derivada.

Sin embargo, en 2023, agentes del ICE lo detuvieron y desde entonces permanece en el Centro de Detención Caroline, en Bowling Green, Virginia. “Estoy detenido sin motivo alguno”, declaró López en entrevista con Telemundo. Su madre, de 62 años, también está angustiada: “No sé por qué lo tienen detenido”.

El cambio de criterio del Departamento de Seguridad Nacional

El caso de López es aún más desconcertante cuando se revisa su historial legal. En 2009, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó que él había adquirido la ciudadanía estadounidense por herencia materna. Sin embargo, en 2016, el mismo organismo revocó esa decisión y comenzó un proceso de deportación en su contra, citando una condena previa por delitos de drogas que cumplió cuando tenía 20 años.

López asegura que ha cambiado desde su juventud y que lleva más de una década llevando una vida honesta en EE.UU.

“Llevamos unos ocho años con este caso y seguimos luchando contra el mismo problema de ciudadanía”, afirmó Benjamín Osorio, abogado de López. “Tenemos pruebas de que es ciudadano porque tenemos su certificado de nacimiento, el de residencia, el certificado de ciudadanía de su madre, que lo obtuvo antes de que él cumpla 18 años, y sus padres nunca se casaron. Todo eso sirve para demostrar que es estadounidense”.

Un obstáculo legal complica su situación

La situación de López se ha complicado debido a un cambio en la Constitución de El Salvador en 1983. La legislación eliminó la distinción entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, lo que afecta su caso en EE.UU. La ley estadounidense establece que la ciudadanía derivada es factible “si el niño nació fuera del matrimonio y su paternidad no se ha establecido por legitimación”.

Floribel López, su madre, explicó que nunca estuvo casada con el padre de sus hijos y que Mario nunca tuvo contacto con él. Sin embargo, debido a los cambios legales en El Salvador, se considera que su paternidad fue “legitimada” automáticamente, lo que complica su amparo bajo la legislación estadounidense.

“Ya no soy esa persona”: el testimonio de Mario Rene López

López asegura que ha cambiado desde su juventud y que lleva más de una década llevando una vida honesta en EE.UU. “Cometí errores de joven, pero eso me ayudó a cambiar. Ya no soy esa persona. Salí a trabajar, tengo mi licencia de electricista colegiado, y ahora me pasó esto. Estuve 12 años en la calle sin problemas, haciendo lo correcto”, afirmó.

Mientras su abogado sigue luchando por su liberación, su madre sigue preocupada y esperando que el sistema le dé una respuesta justa. “Solo quiero que mi hijo vuelva a casa”, dijo.

Mario René López asegura ser ciudadano estadounidense, pero lleva dos años detenido por ICE. (Video: Telemundo)