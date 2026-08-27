El hombre que fue señalado por aparecer en las calles de Filadelfia, con una inquietante máscara al estilo de Chucky y acosar a varias personas la semana pasada, fue detenido en Las Vegas, informaron las autoridades de la ciudad de Nevada. Se trata de Zymire Hughes, quien fue arrestado por integrantes del Grupo de Trabajo contra Delincuentes Violentos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

NBC News señala que la investigación comenzó después de varios incidentes ocurridos en Center City. El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, explicó que la orden de arresto está relacionada con acusaciones de agresión, tanto grave como menor, luego de que un hombre con el rostro cubierto persiguiera a una corredora durante las primeras horas del miércoles pasado.

Según las autoridades, durante la persecución el sospechoso le preguntó a la mujer: “¿Quieres morir?”. La corredora habría sufrido lesiones mientras intentaba escapar.

Krasner indicó que podrían presentarse cargos adicionales y que serían detallados una vez que el sospechoso fuera detenido.

La policía sostiene que Hughes se acercó a más de una docena de personas en Center City antes de huir después de su encuentro con la corredora. Posteriormente, agentes de la policía de transporte regional lo localizaron en una estación de tren y le pidieron que se quitara la máscara, pero el hombre volvió a escapar.

La policía sostiene que se acercó a más de una docena de personas y que persiguió a una corredora, quien resultó herida durante la huida. (Foto: Philadelphia Police Department)

Las cámaras ayudaron a identificar al sospechoso

Los investigadores siguieron su recorrido mediante las cámaras de seguridad instaladas en diferentes puntos de la ciudad. Las imágenes llevaron a los agentes hasta un edificio de apartamentos donde, según la policía, Hughes residía.

Durante una conferencia de prensa realizada la semana pasada, las autoridades señalaron que tres personas identificaron al hombre enmascarado como Hughes.

La policía también cree que podría haber protagonizado comportamientos similares anteriormente y pidió a otras posibles víctimas que se presenten ante las autoridades.

Pocos días después de los incidentes en Center City, el capitán de la Policía de Filadelfia, Jason Smith, dijo que los investigadores recibieron información según la cual el sospechoso habría empacado sus pertenencias y abandonado su apartamento.

¿Por qué utilizaba la máscara de Chucky?

La máscara utilizada por el hombre tenía un aspecto similar al del muñeco asesino de la franquicia cinematográfica “Child’s Play”, conocida en español como “Chucky”. Según Krasner, Hughes habría utilizado el disfraz como una manera de llamar la atención hacia sus perfiles en redes sociales.

Smith señaló que el sospechoso tiene dos cuentas de TikTok y una de Instagram. Las autoridades creen que su comportamiento en las calles podría haber estado relacionado con su intención de atraer seguidores hacia esas plataformas.

Zymire Hughes permanece detenido en Nevada mientras espera su próxima audiencia judicial. (Foto: Philadelphia Police Department)

Fue detenido en Las Vegas

La captura finalmente ocurrió en Las Vegas, donde Hughes fue localizado y detenido por miembros del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Los registros del Centro de Detención del Condado de Clark indican que permanece bajo custodia y sin derecho a fianza, mientras que tiene programada una audiencia ante un juez para la mañana del jueves.

Las oficinas de defensores públicos de los condados de Clark, en Nevada, y de Filadelfia no compartieron más detalles sobre la detención.

Krasner, por otra parte, señaló que Hughes atraviesa un proceso en libertad condicional por un delito no especificado cometido en el vecino condado de Montgomery.

“No vamos a permitirlo en esta ciudad”, afirmó el fiscal sobre los actos atribuidos al sospechoso. “No lo toleraremos”.