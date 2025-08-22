El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció la detención de Roslandy Garcia-Cruz, un migrante de 41 años con un extenso historial delictivo en Estados Unidos. La captura se produjo el pasado 17 de agosto en Texas, como parte de un operativo que, según las autoridades, estuvo dirigido a los “peores criminales extranjeros ilegales” que operan en el país.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Garcia-Cruz acumula 23 condenas penales en cuatro estados distintos, vinculadas a delitos como posesión de 15 o más dispositivos falsificados o no autorizados, uso de herramientas criminales, falsificación y violación de libertad condicional.

El arresto de Roslandy Garcia-Cruz en Texas formó parte de un operativo nacional contra migrantes con historiales criminales graves. | Crédito: ice.gov

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, señaló que este arresto responde a la necesidad de frenar la actividad delictiva de inmigrantes reincidentes.

“La administración Biden permitió que criminales en serie se aprovecharan de los estadounidenses. Los días de los extranjeros ilegales criminales aterrorizando a ciudadanos se acabaron”, afirmó en un comunicado.

Operativo contra criminales extranjeros ilegales

La detención de Garcia-Cruz formó parte de un operativo más amplio del ICE, que incluyó la captura de otros migrantes con antecedentes graves. Entre los arrestados se encuentran:

Ibrahim Albawaneh , 31 años, originario de Jordania: condenado por posesión de sustancia controlada y asalto agravado en Illinois.

, 31 años, originario de Jordania: condenado por posesión de sustancia controlada y asalto agravado en Illinois. Omar Balbino-Navarro , 30 años, de México: sentenciado por portar cuchillo oculto en California.

, 30 años, de México: sentenciado por portar cuchillo oculto en California. Oscar Pille-Aguilera , 31 años, de México: condenado por explotación de menores y personas vulnerables en Texas.

, 31 años, de México: condenado por explotación de menores y personas vulnerables en Texas. Magdeleno Barbosa-Montalvo , 53 años, de México: sentenciado por conducta sexual indebida con un menor en Indiana.

, 53 años, de México: sentenciado por conducta sexual indebida con un menor en Indiana. Adalberto Turcios-Mejía , 66 años, de Honduras: condenado por indecencia con un menor en Austin, Texas.

, 66 años, de Honduras: condenado por indecencia con un menor en Austin, Texas. Arinxon Quintero-Valera , 25 años, de Venezuela: sentenciado por procuración de prostitución en San Antonio, Texas.

, 25 años, de Venezuela: sentenciado por procuración de prostitución en San Antonio, Texas. Daniel Hernández-Sánchez , 32 años, de México: condenado por robo en California.

, 32 años, de México: condenado por robo en California. Cindy Rivas-Cruz , 32 años, de Guatemala: sentenciada por hurto en Utah.

, 32 años, de Guatemala: sentenciada por hurto en Utah. Ramon López-Ruiz, 48 años, de México: condenado por tráfico de cocaína en Carolina del Norte.

Según el DHS, estas acciones buscan frenar a extranjeros reincidentes, mientras crece la polémica política sobre migración y seguridad en el país. | Crédito: U.S. Immigration and Customs Enforcement

El anuncio de estas detenciones no solo puso de relieve los casos individuales, sino que también estuvo acompañado de un mensaje político contra la administración del presidente Joe Biden, a quien desde el DHS culparon de haber permitido que “criminales en serie se aprovecharan de los estadounidenses”.

