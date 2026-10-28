El exceso de velocidad en Miller Avenue, en el barrio de Cypress Hills, Brooklyn (Nueva York), llevó a un residente a tomar una medida por su cuenta: instalar reductores de velocidad en plena calle. Los vecinos aseguran que los automóviles circulan demasiado rápido y terminan chocando contra los vehículos estacionados. Entre los casos recientes mencionan un remolque de jardinería que quedó destrozado tras un impacto.

“La gente viene, golpea tus autos y te los abolla”, declaró Luis Alvarez en conversación con NBC New York. “Es demasiado”.

Boris, el vecino que colocó los topes, afirmó que la situación representa un peligro para quienes viven en la zona. “Esta calle es peligrosa, es peligrosa”, dijo el lunes.

Por segunda vez, decidió instalar reductores de velocidad por su cuenta, utilizando su propio dinero y trabajo. Los colocó el viernes anterior, pero las estructuras de plástico duro, sujetas al pavimento con pernos y sin autorización, permanecieron allí solo unos días.

Boris instaló reductores de velocidad por su cuenta, utilizando su propio dinero y trabajo. (Foto: CBS New York / YouTube)

El Departamento de Transporte retiró los reductores

El lunes, un equipo del Departamento de Transporte de Nueva York (DOT) fue visto retirando los dispositivos. La agencia señaló que evaluaría si la calle necesita este tipo de medidas para reducir la velocidad de los vehículos.

“Todos los reductores de velocidad deben cumplir con normas específicas para garantizar la seguridad de los neoyorquinos”, indicó el organismo en un comunicado. “El DOT instala cientos de dispositivos para reducir la velocidad cada año, basándose en datos de seguridad y solicitudes de la comunidad”.

Sin embargo, algunos residentes sostienen que ya han solicitado la instalación de reductores oficiales y que sus peticiones no han prosperado.

“Intentamos hacer algo diferente y no es suficiente”, manifestó Alvarez. “¿Tiene que resultar herido alguien primero?”.

La preocupación se relaciona con los accidentes que, según los vecinos, ocurren en la zona y con el temor de que ocurra un nuevo incidente.

Una familia recuerda el atropello de un niño

La madre de Ahmanuel Singletary asegura que su hijo fue atropellado por un coche hace dos años, cuando tenía apenas siete años. El niño recordó el impacto y sus consecuencias: “Se me pusieron los ojos en blanco porque recibí el golpe y mi cuerpo entró en estado de shock”.

News 4 indicó que no pudo verificar si el conductor fue sancionado por exceso de velocidad o si se le atribuyó responsabilidad en el accidente.

La madre del menor, LaShaun Singletary, describió la gravedad de lo ocurrido: “El hecho de que digan que realmente se desmayó, que salió volando por la calle y terminó debajo de otro automóvil… sí, tuvo mucha suerte”.

Según ella, el niño sufrió una lesión en la médula espinal, aunque posteriormente se recuperó y ahora juega fútbol americano.

Singletary también afirmó que, desde que se mudaron al vecindario en 2023, tiene conocimiento de al menos siete accidentes.

Por su parte, Boris aseguró que no ha recibido ninguna multa ni ha tenido noticias de funcionarios de la ciudad tras instalar los reductores.