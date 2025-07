Una publicación viral en la red social Threads, propiedad de Meta, generó controversia al afirmar que Home Depot firmó un contrato de 250 millones de dólares con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para permitir que agentes de ICE patrullen sus estacionamientos y arresten a inmigrantes indocumentados. La información, compartida miles de veces, fue desmentida tanto por la empresa como por las autoridades federales.

Desde su cuenta oficial en Threads, Home Depot respondió directamente a la acusación: “Esta historia es falsa. No tenemos contratos con el DHS ni con ICE. No se nos notifica que se realizarán actividades del ICE y no participamos en ellas”. A su vez, el DHS negó rotundamente cualquier acuerdo con la cadena de ferreterías y aclaró que no informa a empresas privadas sobre operativos migratorios.

Home Depot negó haber firmado un contrato con el DHS tras la viralización de un rumor en redes sociales. (Foto: AFP)

¿Han ocurrido redadas de ICE en tiendas Home Depot?

Aunque no existe un contrato, sí se han registrado redadas de ICE en estacionamientos de tiendas Home Depot, especialmente en el área de Los Ángeles. En junio, agentes migratorios realizaron operativos en al menos tres locales, con un saldo de 37 personas detenidas. Uno de estos establecimientos, ubicado en Sunset Boulevard, ya había sido escenario de otra redada días antes, donde ICE arrestó a 20 jornaleros.

El concejal Hugo Soto-Martínez expresó su indignación tras los hechos: “Son personas que vienen todos los días a buscar trabajo. Son vendedores ambulantes. Son gente que alimenta a nuestra comunidad”, dijo en declaraciones a la cadena Telemundo.

¿Por qué los estacionamientos de Home Depot son blanco de ICE?

Los estacionamientos de Home Depot son puntos comunes de encuentro para jornaleros, especialmente trabajadores latinos que buscan empleo temporal en el sector de la construcción. Estos espacios suelen ser utilizados por contratistas que requieren mano de obra inmediata y sin procesos formales de contratación, lo que los convierte en un objetivo de operativos migratorios.

George Carrillo, director ejecutivo del Consejo Hispano de la Construcción, advirtió que este tipo de acciones podría tener un impacto negativo en la economía: “Hay decenas de miles de jornaleros de estacionamiento en todo el país y las recientes redadas de ICE tendrán un efecto disuasorio”.

Aunque Home Depot prohíbe que trabajadores ofrezcan servicios en sus instalaciones, la empresa señaló que no tiene injerencia en las operaciones de ICE. Según indicó un portavoz a CNBC, los empleados están instruidos para no involucrarse, reportar cualquier incidente y, si se sienten incómodos tras presenciar una redada, pueden retirarse a casa con goce de sueldo.