La desaceleración económica está dejando huella en los hogares de Estados Unidos, y esta vez no se trata solo de los bolsillos. El gigante de las mejoras para el hogar, Home Depot, enfrenta una caída en el número de clientes, reflejo de un cambio claro en el comportamiento del consumidor. Con una inflación que ronda el 3% y un desempleo que alcanzó 4.3%, muchos estadounidenses han decidido posponer los proyectos domésticos hasta que la situación mejore.

ESTOS TRABAJOS ESTÁN SIENDO POSTERGADOS

Según el informe Cost vs. Value 2025 de The Journal of Light Construction, los trabajos que más aumentan el valor de una vivienda —como reemplazar el revestimiento exterior con fibrocemento, instalar una nueva puerta de garaje o hacer una pequeña reforma en la cocina— están siendo aplazados.

El cambio en el comportamiento del consumidor a causa de las difíciles condiciones económicas están afectando los resultados de Home Depot (Foto: AFP) / PATRICK T. FALLON

Incluso algo tan simple como pintar una habitación se ha convertido en un lujo que requiere pensarlo dos veces. No obstante, los expertos aseguran que los colores más demandados en 2025, como el azul marino y el verde olivo, pueden seguir marcando tendencia para quienes deciden invertir.

Las tiendas de mejoras para el hogar registran menos visitas y ventas debido a varios factores que se combinan como una tormenta perfecta: precios más altos por los nuevos aranceles, pérdida de empleos y tasas de interés elevadas. La inflación ha vuelto a acelerarse, y con ella, los planes de renovación se han quedado en espera.

En septiembre, el Índice de Precios al Consumidor (CPI) registró una inflación anual del 3%, un aumento frente al 2.3% de abril, cuando entraron en vigor los nuevos aranceles. De acuerdo con el Laboratorio de Presupuesto de Yale, la tasa efectiva sobre las importaciones trepó a 17.9%, el nivel más alto desde 1934. Apenas en enero, el arancel era de solo 2.4%. Este fuerte incremento ha encarecido materiales esenciales para la construcción y el diseño, afectando directamente los costos de Home Depot y sus clientes.

Home Depot es una empresa que se especializa en la venta de productos y materiales para mejoras, remodelación y construcción del hogar (Foto: Home Depot)

LAS CASAS ESTÁN PRIORIZANDO LO FUNDAMENTAL ANTES QUE LO DECORATIVO

Billy Bastick, vicepresidente ejecutivo de comercialización de Home Depot, reconoció que “los aranceles son significativamente más altos hoy que en mayo”, y que eso ha generado “variación de precios en algunas categorías clave”. El impacto se traduce en una experiencia de compra más costosa y menos atractiva para el consumidor promedio, que enfrenta además una preocupante falta de liquidez.

El desempleo, que llegó al 4.3% en agosto —su nivel más alto desde 2021—, agrava aún más el panorama. Con menos ingresos disponibles, muchos hogares priorizan lo esencial sobre lo estético. Aun así, el informe resalta las remodelaciones con mayor retorno de inversión: reemplazar una puerta de garaje puede generar un retorno del 268%, mientras que una pequeña reforma de cocina o el cambio de revestimiento por fibrocemento superan el 100% de retorno, lo que demuestra que, en mejores tiempos, estos proyectos podrían ser muy rentables.

MOMENTO DIFÍCIL PARA EL MERCADO INMOBILIARIO

Durante la pandemia, Home Depot vivió una etapa dorada. Los estadounidenses, confinados en casa y con tasas hipotecarias históricamente bajas, aprovecharon los cheques de estímulo y el tiempo libre para renovar, redecorar y reinventar sus espacios. Pero cuatro años después, ese auge parece un recuerdo lejano. Las ventas de viviendas se han desacelerado, aunque algunos indicadores apuntan a un leve repunte.

Actualmente, el mercado inmobiliario muestra ventas de 800,000 viviendas nuevas y 4.06 millones de viviendas existentes, con precios medios que rondan los $415,000 dólares. Sin embargo, el acceso al crédito se ha vuelto más caro. Las líneas de crédito con garantía hipotecaria (HELOC), una de las principales herramientas para financiar remodelaciones, han pasado de tasas inferiores al 4% en 2021 a 7.86% este año, según Bankrate.

“Algunas personas dicen que el mercado inmobiliario está prácticamente congelado”, admitió Ed Decker, director ejecutivo de Home Depot. “Hay mucha incertidumbre económica, y eso impide que la gente solicite préstamos o refinanciaciones para mejorar su hogar”. El mensaje es claro: en un entorno donde los precios, los aranceles y las tasas siguen subiendo, incluso las renovaciones más pequeñas tendrán que esperar tiempos mejores.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí.