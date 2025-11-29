Los ciudadanos hondureños residentes en California podrán participar en las Elecciones Generales de Honduras 2025 este domingo 30 de noviembre de 2025 en el centro de votación oficial habilitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El lugar designado para ejercer el sufragio en la región de Los Ángeles es el Consulado General de Honduras en Glendale, California. Para votar, los hondureños deberán presentarse obligatoriamente con su Documento Nacional de Identificación (DNI) hondureño vigente y aparecer en el padrón electoral del CNE. A continuación, te detallamos cómo sufragar en esta jornada democrática en la que se elegirá al candidato que sucederá en el cargo a ​la actual presidenta, Xiomara Castro, a partir del 27 de enero de 2026.

Si eres hondureño(a) y resides en EE.UU., revisa esta nota para que sepas dónde y a qué hora votar en las elecciones de Honduras 2025. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Dónde votan en Los Ángeles los hondureños por las elecciones generales 2025?

Para las elecciones del 30 de noviembre de 2025, el CNE habilitó la Junta Receptora de Votos (JRV) para Los Ángeles en la Church of Scientology of the Valley, ubicada en 11455 Burbank Blvd, North Hollywood, CA 91601, donde operará la mesa identificada como JRV 19155, designada específicamente para los connacionales del área angelina.

Requisitos básicos para votar en las elecciones de Honduras 2025 en Los Ángeles

El requisito clave para votar desde California es contar con el Documento Nacional de Identificación (DNI) hondureño vigente; pasaporte u otros documentos estadounidenses no son válidos para ejercer el sufragio. Además, el elector debe estar inscrito en el censo electoral del CNE y figurar asignado a una JRV en Estados Unidos, lo que puede verificarse en línea en el sitio oficial del censo del CNE antes del día de la elección.​

¿Qué se puede votar desde el exterior en las elecciones de Honduras 2025?

La normativa electoral hondureña permite que los hondureños residentes en el extranjero voten únicamente para Presidente y Designados a la Presidencia, siempre que tengan nacionalidad hondureña y estén incluidos en el Censo Nacional Electoral. No se permite desde el exterior la elección de diputados ni alcaldes si el votante no tiene domicilio registrado en Honduras, por lo que el voto de la diáspora se concentra en la fórmula presidencial.​

El jefe de la Fuerza Aérea de Honduras porta una insignia del Consejo Nacional Electoral durante el transporte de material electoral a la Mosquitia, departamento de Gracias a Dios, en Tegucigalpa, el 24 de noviembre de 2025. (Orlando SIERRA / AFP) / ORLANDO SIERRA

Pasos recomendados antes del 30 de noviembre

Antes del domingo 30 de noviembre de 2025, se recomienda verificar en línea el centro de votación y la JRV correspondiente en el portal del CNE, y confirmar que el DNI está vigente y en posesión del elector. También es aconsejable revisar las redes oficiales del Consulado General de Honduras en Los Ángeles y del CNE para confirmar posibles cambios logísticos, horarios de apertura de urnas o instrucciones especiales, ya que estos detalles no se encuentran publicados con precisión en las fuentes consultadas y solo pueden validarse en canales oficiales.

Horarios y fechas de atención en el Consulado de Honduras en Los Ángeles por las Elecciones en Honduras 2025

El Consulado General de Honduras en Los Ángeles está ubicado en el 425 East Colorado Street, Suite 500, Glendale, California 91205). Este centro de votación es uno de los 15 puntos habilitados en Estados Unidos para que los casi 400 mil hondureños inscritos en el extranjero puedan participar en los comicios presidenciales del domingo 30 de noviembre de 2025.

Es importante notar que, aunque el consulado tiene un horario de atención regular entre semana (de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., hora local), las horas de votación del domingo 30 de noviembre serán las establecidas oficialmente por el CNE. Para el resto de días no hay necesidad de cita previa para ciertos servicios básicos, aunque se recomienda siempre verificar si tu trámite requiere cita.​

El acceso al centro de votación es conveniente, ya que el edificio cuenta con estacionamiento disponible para los votantes que acudan en vehículo privado. Quienes utilicen el transporte público pueden tomar las rutas de bus 180 o 217 hacia Glendale y descender en la parada The Americana at Brand, la cual se encuentra justo al lado de la sede consular.