Las elecciones de Honduras 2025 están dando de qué hablar en Estados Unidos. Y es que en dicho país hay bastantes hondureños que esperan ejercer su derecho al voto este domingo 30 de noviembre. Para ello, es claro que necesitan saber dónde y a qué hora votar exactamente. Es por esa razón que me animé a elaborar esta nota.

Antes de ir directo al grano, es importante señalar que en las elecciones de Honduras 2025 se podrá elegir al próximo presidente o presidenta del país, así como 128 diputados titulares y suplentes al Congreso, 20 diputados titulares y suplentes al Parlamento Centroamericano, 298 alcaldes y vicealcaldes y los regidores de cada municipio. Sin embargo, el voto en el extranjero solo incluye el nivel presidencial definido por la ley electoral.​

Dicho ello, te cuento que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras anunció cuáles son las 12 ciudades estadounidenses para el voto en el extranjero, con un total de 15 Juntas Receptoras de Votos (JRV) distribuidas en lugares estratégicos.

Las personas hondureñas que participarán en las elecciones de Honduras 2025 deberán llegar con anticipación a los centros de votación. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Centros de votación

Para que conozcas las direcciones de las 15 Juntas Receptoras de Votos (JRV) distribuidas en Estados Unidos para las elecciones de Honduras 2025, tienes que leer la siguiente lista:

Houston, Texas: JRV 19153 y 19154, ubicadas en el Princess Reception Hall, en 16312 FM 529W, Houston, TX 77095.

Los Ángeles, California: JRV 9155, en la Church of Scientology of the Valley, ubicada en 11455 Burbank Blvd, North Hollywood, CA 91601.

Miami, Florida: JRV 19156 y 19157, en el Hotel Holiday Inn, ubicado en 7707 NW 103rd Street, Hialeah Gardens, FL 33016.

New Orleans, Louisiana: JRV 19158 en el Apostolado Hispano, ubicado en 2501 Maine Avenue, Metairie, LA 70003.

Nueva York: JRV 19159, Iglesia Católica Our Lady of Sorrows, ubicada en 104-11 37th Avenue, Corona, NY 11368.

Washington, D.C.: JRV 19160 y 19161, en el Hotel Comfort Inn de Springfield, Virginia, ubicado en 6560 Loisdale Court.

Atlanta, Georgia: JRV 19162, en DCA Event Hall, ubicado en 880 Indian Trail Road, Suite K, Lilburn, GA 30047.

Chicago, Illinois: JRV 19163, en Hispanic Bible School, ubicada en 7029 West Grand Avenue, Chicago, IL 60707.

Dallas, Texas: la mesa 19164 se instalará en el salón de eventos Paris Beauty Salon Academy, ubicado en 3160 Saturn Road, Garland, TX 75041.

Boston, Massachusetts: JRV 19165, en La Colaborativa Survival Center, ubicado en 63 Sixth Street, Chelsea, MA.

San Francisco, California: JRV 19166, en St. John’s Presbyterian Church, ubicada en 2727 College Avenue, Berkeley, CA 94705.

Charlotte, Carolina del Norte: JRV 19167, en el Hotel Fairfield Inn, ubicado en 8540 East Independence Boulevard, Charlotte, NC 28227.

Apertura de los centros de votación

Es importante mencionar que todos los centros de votación elegidos en Estados Unidos para las elecciones de Honduras 2025, de acuerdo a elheraldo.hn, abrirán sus puertas desde las 6:00 am (hora local), por lo que es recomendable llegar con anticipación para evitar largas filas y posibles demoras. Con respecto al cierre del lugar de votación, se informó que eso está programado para las 5:00 pm (hora local). ¡Ojo con eso!

Cómo confirmar si realmente te toca votar en cierto lugar

Antes de salir de casa, es clave que confirmes que efectivamente estás asignado a una JRV. Para hacerlo, el CNE mantiene habilitado el portal de consulta del censo electoral, donde puedes introducir tu número de identidad y ver el centro exacto y la mesa que te corresponde: censo.cne.hn/censo/.​ Ten en cuenta que las 15 JRV solo reciben a los electores que figuran programados en cada una.​

Requisitos para poder votar el 30 de noviembre

Aunque conozcas la dirección del centro, solo podrás votar si cumples con tres requisitos básicos definidos por el CNE.​ Estos son:

Tener tu Documento Nacional de Identificación (DNI) hondureño vigente. No sirven pasaporte, licencia ni documentos de Estados Unidos.​

Estar inscrito en el Censo Nacional Electoral y aparecer en el padrón del voto en el extranjero, vinculado a una JRV en Los Ángeles.​

No estar inhabilitado por las restricciones establecidas en la ley electoral para ejercer el sufragio.​

Por último, te recalco que sin DNI no te permitirán votar, así tu nombre aparezca en la lista de la mesa.​ ¡No olvides llevarlo!