Estando en Estados Unidos los ciudadanos hondureños van a poder participar en las elecciones de Honduras 2025, pues ya se han anunciado centros de votación para ellos. Lo curioso es que no todos saben en qué lugar exactamente les toca ejercer su derecho al voto. Si ese es tu caso, tranquilo(a), ya que en esta nota podrás averiguarlo.

Para asegurarme de que recibas la información completa, primero te comento que el voto extranjero en las elecciones de Honduras 2025 solo incluye el nivel presidencial definido por la ley electoral.​ Habiéndote aclarado ello, te indico que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras anunció cuáles son las 12 ciudades estadounidenses para el voto en el extranjero, con un total de 15 Juntas Receptoras de Votos (JRV) distribuidas en lugares estratégicos. ¡Ojo con eso!

Las personas hondureñas que participarán en las elecciones de Honduras 2025 deberán llegar con anticipación a los centros de votación. (Foto: Composición Mag)

Centros de votación

Si deseas conocer las direcciones de las 15 Juntas Receptoras de Votos (JRV) distribuidas en Estados Unidos para las elecciones de Honduras 2025, tienes que leer la siguiente lista:

Houston, Texas: JRV 19153 y 19154, ubicadas en el Princess Reception Hall, en 16312 FM 529W, Houston, TX 77095.

Los Ángeles, California: JRV 9155, en la Church of Scientology of the Valley, ubicada en 11455 Burbank Blvd, North Hollywood, CA 91601.

Miami, Florida: JRV 19156 y 19157, en el Hotel Holiday Inn, ubicado en 7707 NW 103rd Street, Hialeah Gardens, FL 33016.

New Orleans, Louisiana: JRV 19158 en el Apostolado Hispano, ubicado en 2501 Maine Avenue, Metairie, LA 70003.

Nueva York: JRV 19159, Iglesia Católica Our Lady of Sorrows, ubicada en 104-11 37th Avenue, Corona, NY 11368.

Washington, D.C.: JRV 19160 y 19161, en el Hotel Comfort Inn de Springfield, Virginia, ubicado en 6560 Loisdale Court.

Atlanta, Georgia: JRV 19162, en DCA Event Hall, ubicado en 880 Indian Trail Road, Suite K, Lilburn, GA 30047.

Chicago, Illinois: JRV 19163, en Hispanic Bible School, ubicada en 7029 West Grand Avenue, Chicago, IL 60707.

Dallas, Texas: la mesa 19164 se instalará en el salón de eventos Paris Beauty Salon Academy, ubicado en 3160 Saturn Road, Garland, TX 75041.

Boston, Massachusetts: JRV 19165, en La Colaborativa Survival Center, ubicado en 63 Sixth Street, Chelsea, MA.

San Francisco, California: JRV 19166, en St. John’s Presbyterian Church, ubicada en 2727 College Avenue, Berkeley, CA 94705.

Charlotte, Carolina del Norte: JRV 19167, en el Hotel Fairfield Inn, ubicado en 8540 East Independence Boulevard, Charlotte, NC 28227.

Cómo confirmar si realmente te toca votar en cierto lugar

Antes de salir de casa, es clave que confirmes que efectivamente estás asignado a una JRV. Para hacerlo, el CNE mantiene habilitado el portal de consulta del censo electoral, donde puedes introducir tu número de identidad y ver el centro exacto y la mesa que te corresponde: censo.cne.hn/censo/.​ Ten en cuenta que las 15 JRV solo reciben a los electores que figuran programados en cada una.​