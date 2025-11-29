Este domingo 30 de noviembre es un día clave para el pueblo hondureño, tanto para aquellos que viven dentro de Honduras como para todos los que emigraron. Este fin de semana se llevará el proceso de las Elecciones en Honduras 2025 , donde más de 6.5 millones de ciudadanos se harán partícipes de estas votaciones, siendo un total de 496.307 los que se encuentran en el exterior y 399.537 de ellos se encuentran en Estados Unidos.

Por esta razón, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha decidido instalar 12 módulos de votación a lo largo de los Estados Unidos, especialmente donde hay una mayor cantidad de migrantes, siendo Florida una de ellas.

Aquí te muestro cuál es el lugar al que debes acudir para emitir tu voto y qué debes tener en cuenta para que puedas participar de estas Elecciones 2025 de Honduras, un momento clave para la nación centroamericana.

¿Se puede votar desde Estados Unidos para las Elecciones de Honduras 2025?

La respuesta es SÍ. Para ser partícipe de las Elecciones de Honduras 2025 desde los Estados Unidos, es obligatorio que presentes tu Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, para que puedas recibir tu cédula y elegir al candidato de tu preferencia.

Esto es lo único que deberás presentar al momento de acudir a la urna de votación, para que puedas emitir tu voto este domingo 30 de noviembre 2025, en las Elecciones de Honduras 2025.

¿Dónde queda el centro de votación en Florida para las Elecciones de Honduras 2025?

Para acudir al centro de votación en Florida, deberás asistir a esta dirección:

Miami: Holiday Inn, 7707 NW 103rd St., Hialeah, FL – JRV 19156, 19157

Cabe señalar que no puedes hacerlo de forma virtual, por lo que solamente podrás acudir al centro de votación para que participes de estas elecciones. Más consultas, se pueden realizar a través de https://censo.cne.hn/ConsultaCenso/DetalleDNI.

Cabe destacar que las Fuerzas Armadas de Honduras ya han transportado a Estados Unidos las urnas de votación del CNE y en esta oportunidad no se aplicará el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, por lo que el conteo de votos del extranjero se va a realizar cuando las maletas regresen a Honduras.