Las elecciones generales de Honduras del 30 de noviembre de 2025 también laten con fuerza en el estado de Nueva York, donde miles de hondureños viven el conteo regresivo como si estuvieran en casa. En esta jurisdicción se instalará un centro de votación en la ciudad de Nueva York, coordinado por el Consulado General de Honduras, para que los connacionales inscritos en el censo exterior puedan alzar la voz en las urnas y ejercer su derecho al voto presidencial.

¿Cómo votar en Nueva York?

De acuerdo con la normativa electoral hondureña, los ciudadanos en el extranjero podrán votar únicamente para presidente y designados presidenciales, siempre que estén debidamente registrados en el censo electoral exterior y cuenten con su DNI vigente. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha confirmado que el voto en el exterior se concentrará en 15 Juntas Receptoras de Votos (JRV) distribuidas en 12 ciudades de Estados Unidos, entre ellas Nueva York, seleccionadas por la alta presencia de comunidad hondureña.​

Esto significa que los hondureños residentes en Nueva York y alrededores deberán verificar expresamente si fueron asignados a la JRV instalada en esta ciudad, ya que solo quienes aparezcan en el padrón exterior para ese punto podrán votar allí el 30 de noviembre.​

Requisitos para votar en el estado de Nueva York

Para ejercer el voto en el estado de Nueva York es indispensable cumplir con los siguientes criterios básicos definidos por el CNE:

Tener nacionalidad hondureña y ser mayor de edad al 30 de noviembre de 2025.​

Contar con el Documento Nacional de Identificación (DNI) hondureño original y vigente; no se aceptan pasaportes ni documentos emitidos por autoridades de Estados Unidos para efectos de votación.​

Estar inscrito en el Censo Nacional Electoral como votante en el exterior y aparecer asignado a la JRV correspondiente a la ciudad de Nueva York.​

Si el nombre del ciudadano no figura en el censo exterior o el DNI está vencido, no podrá participar en estas elecciones desde Nueva York, incluso si reside en el estado y se presenta en el centro de votación.​

Pasos para poder votar con éxito en Nueva York

A fin de que el proceso sea ágil y ordenado, se recomienda a la comunidad hondureña en Nueva York seguir un procedimiento similar al siguiente:

Verificar, con anticipación, que el DNI hondureño esté vigente y en buen estado.​

Consultar en las plataformas oficiales del CNE (por ejemplo, el portal de censo) si se está inscrito en el censo electoral exterior y cuál es la ciudad y JRV asignada en Estados Unidos.​

Confirmar específicamente que la asignación corresponde a la ciudad de Nueva York y tomar nota del número de JRV, la dirección exacta del local y el horario de atención.​

El día de la elección, acudir con anticipación al centro de votación designado, únicamente con el DNI hondureño original y vigente.​

Ubicar la mesa o JRV correspondiente, seguir las indicaciones del personal electoral, firmar el padrón y recibir la papeleta exclusiva para la elección presidencial.​

Marcar la preferencia para presidente y designados presidenciales, depositar la papeleta en la urna, y asegurarse de recibir nuevamente el DNI antes de retirarse.​

Este flujo permite que el voto en el exterior se desarrolle de manera ordenada, garantizando la validez del sufragio y la correcta incorporación de las actas al conteo nacional.​

¿Dónde se ubica el consulado y centro de referencia en Nueva York?

El Consulado General de Honduras en Nueva York funciona como punto clave de información y acompañamiento para la comunidad hondureña del estado. Según información actualizada de portales consulares y de organizaciones que monitorean la red consular, la sede consular se encuentra en 255 W 36th St, New York, NY 10018, en Manhattan . Esta oficina atiende de lunes a viernes, en un horario aproximado de 9:00 a 17:00 horas, y cierra en días festivos tanto de Honduras como de Estados Unidos.​

Es importante subrayar que, aunque el centro de votación autorizado por el CNE en Nueva York suele vincularse a la infraestructura consular o a espacios alternos como iglesias, hoteles o centros comunitarios, la dirección exacta del local electoral y el número de JRV deben verificarse siempre en los comunicados oficiales del CNE y en las publicaciones recientes del propio consulado. Esta verificación anticipada evita desplazamientos innecesarios y asegura que el ciudadano se presente en el lugar correcto el día de la elección.​

Recomendaciones finales para la comunidad hondureña en Nueva York

Revisar varias veces antes del 30 de noviembre el estado del DNI y la asignación en el censo electoral para evitar contratiempos de última hora.​

Mantenerse atento a los canales oficiales del CNE, la Embajada de Honduras en Estados Unidos y el Consulado General en Nueva York, especialmente en redes sociales y sitios web, donde se publican actualizaciones logísticas sobre las elecciones.​

Planificar el traslado al centro de votación considerando tiempo extra por posibles filas, controles de acceso o condiciones climáticas propias de finales de noviembre en Nueva York.​

De esta forma, la comunidad hondureña en el estado de Nueva York podrá cumplir con su responsabilidad cívica y aportar al resultado de unas elecciones presidenciales definidas por mayoría simple, en las que cada voto emitido desde el exterior contribuye directamente al futuro político de Honduras.​