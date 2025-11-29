Los hondureños que viven en Texas y están inscritos en el padrón del voto exterior podrán votar este 30 de noviembre en dos ciudades clave: Houston y Dallas, cada una con su centro de votación y su Junta Receptora de Votos (JRV) asignada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Todo el voto en Estados Unidos es únicamente para presidente y designados presidenciales, y solo se permite votar a quienes aparecen en el censo electoral y tienen su DNI hondureño vigente.​ Aquí, toda la información que debes saber: dónde te toca votar, requisitos y recomendaciones.

Conoce cuáles son los 12 lugares de votación para participar en las Elecciones Generales de Honduras 2025 en los Estados Unidos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de ChatGPT) / Jairo Rúa

¿Dónde te toca votar en Houston por las Elecciones Honduras 2025?

Houston es la ciudad con el padrón más grande de hondureños habilitados para votar en Estados Unidos, por lo que el CNE instaló dos Juntas Receptoras de Votos: la JRV 19153 y la JRV 19154. Ambas funcionan en el mismo local, el salón de eventos Princess Reception Hall, ubicado en 16312 FM 529W, Houston, TX 77095, que fue habilitado como centro oficial para el voto hondureño.​

Si tu registro en el censo del voto exterior está asociado a Houston o a condados cercanos, tu nombre aparecerá asignado a una de esas dos mesas, que comparten entrada pero tienen listados separados. Para saber exactamente en cuál de las dos JRV te toca, debes revisar el censo en línea del CNE antes de salir, ingresando tu número de identidad y verificando que estás programado para Houston, Texas.​

Categoría Información Centro de Votación Princess Reception Hall Dirección Completa 16312 FM 529 West, Houston, TX 77095, Estados Unidos JRV Habilitadas 19153 y 19154 (dos mesas presidenciales en el mismo local) Horario de Votación De 8:00 a. m. a 5:00 p. m. (Este domingo 30 de noviembre, según la convocatoria para Houston)

¿Dónde te toca votar en Dallas por las Elecciones Honduras 2025?

Para el norte de Texas, muchos hondureños están concentrados en el área metropolitana de Dallas, por lo que el CNE abrió una JRV exclusiva en esa zona. Se trata de la JRV 19164, que funcionará en el salón de eventos Paris Beauty Salon Academy, con dirección 3160 Saturn Road, Garland, TX 75041, en el área de Dallas–Fort Worth.​

Quienes aparecen en el censo exterior con domicilio o referencia en Dallas y alrededores serán asignados a esta única mesa de Garland, que también está destinada solo al nivel presidencial. Si vives en otra ciudad de Texas (San Antonio, Austin, El Paso, etc.) y quieres votar, tendrás que revisar si el sistema te asignó a Houston o Dallas, porque no se habilitaron más centros de votación en el estado.​

Categoría Información Centro de Votación Paris Beauty Salon Academy Dirección Completa 3160 Saturn Road, Garland, TX 75041, Estados Unidos JRV Habilitada 19164 (una mesa presidencial) Horario de Votación De 7:00 a. m. a 5:00 p. m. (horario general establecido por el CNE)

Requisitos básicos para hondureños en Texas

Aunque vivas en Houston, Dallas o cualquiera de sus suburbios, no podrás votar si no cumples con los requisitos mínimos que fijó el CNE para las elecciones de 2025. Los puntos clave son:​

Tener tu Documento Nacional de Identificación (DNI) hondureño vigente; no se aceptan pasaporte, matrícula consular ni documentos de Estados Unidos.​

hondureño vigente; no se aceptan pasaporte, matrícula consular ni documentos de Estados Unidos.​ Estar inscrito en el Censo Nacional Electoral y aparecer en el padrón del voto en el extranjero con asignación a una JRV en Houston (19153/19154) o Dallas (19164).​

y aparecer en el padrón del voto en el extranjero con asignación a una JRV en Houston (19153/19154) o Dallas (19164).​ No estar inhabilitado por las restricciones de la Ley Electoral; desde el exterior solo se vota por presidente y designados, no por diputados ni alcaldes.​

Los medios hondureños han advertido que miles de catrachos en Estados Unidos podrían quedarse sin votar por no tener su DNI o no haber quedado registrados correctamente en el padrón, por lo que insisten en revisar tu estatus antes del 30 de noviembre.