Cada año, millones esperan con anticipación el 4 de julio, pero pocas imágenes son tan icónicas para el verano en Nueva York como el espectáculo de fuegos artificiales de Macy’s: familias en el malecón, grupos de amigos con sillas plegables y neveritas, y músicos callejeros que siguen la fiesta en barrios como DUMBO, el Seaport y Long Island City. En 2026 la cita tiene carga histórica: la ciudad no solo será escenario del 50° show organizado por el reconocido comercio, sino que esa noche también se conmemorarán los 250 años de independencia de Estados Unidos. Eso significa producción más grande, vuelos de seguridad y logística reforzada y, para los hispanos de la ciudad, la oportunidad de vivir una celebración que mezcla tradición estadounidense con la diversidad cultural que define a barrios como Washington Heights, Jackson Heights y Sunset Park. Si planeas salir a ver los fuegos o vas a reunir a la familia para la transmisión, aquí tienes todo lo que ya se confirmó: hora, ubicaciones, artistas y cómo verlo en español desde Nueva York y fuera del estado.

HORA CONFIRMADA PARA EL SHOW DE FUEGOS ARTIFICIALES DE MACY’S

La organización confirmó que la transmisión televisiva oficial será de 8:00 p.m. a 10:00 p.m. (hora del Este) el 4 de julio de 2026. Aunque los fuegos suelen comenzar al caer la noche, el programa incluirá presentaciones en vivo, segmentos conmemorativos por el 250° aniversario y cobertura desde distintos puntos de la ciudad antes del espectáculo pirotécnico.

Datos clave del evento:

Detalle Información Evento 50° Show de Fuegos Artificiales de Macy’s. Fecha 4 de julio de 2026. Celebración especial 250° aniversario de Estados Unidos. Horario de transmisión 8:00 p.m. a 10:00 p.m. ET. Organización Macy’s. Ciudad principal Nueva York.

¿DÓNDE ESTARÁN LAS PRINCIPALES LOCACIONES PARA VER LOS FUEGOS ARTIFICIALES?

Macy’s informó que los fuegos serán lanzados desde seis barcazas ubicadas entre el East River y el Hudson River y habrá impactos visuales cerca del puente de Brooklyn. Las principales áreas de observación y sectores implicados son:

Brooklyn Bridge (DUMBO y Brooklyn Heights, puntos tradicionales para fotos).

East River (sector sur — cerca del Seaport District y South Street Seaport).

Hudson River (sector sur — vistas desde Battery Park, West Village y piers en Manhattan).

Seaport District.

Jersey City (puntos a lo largo del waterfront en Exchange Place y Liberty State Park).

La distribución de barcazas permitirá observación pública a lo largo de varios kilómetros de litoral; sin embargo, espera controles de seguridad, cierres viales y límites de capacidad en zonas populares.

Espectadores del Show de Fuegos Artificiales del 4 de Julio de Macy's (Foto: AFP) / ANGELINA KATSANIS

¿YA SE CONOCEN LOS PUNTOS GRATUITOS DE ACCESO?

Macy’s comunicó que los puntos exactos para observación pública gratuita se anunciarán en sus canales oficiales en los días previos al 4 de julio. Históricamente, la ciudad habilita áreas en Manhattan y Brooklyn y coordina con NYPD y el Departamento de Transporte para señalizar accesos y rutas peatonales. Recomendaciones útiles:

Llega temprano: las mejores zonas públicas se llenan antes del atardecer.

Usa transporte público: el sistema de metro y PATH a Jersey City operan con modificaciones; evita conducir.

Lleva agua y abrigo ligero: las noches pueden refrescar después de un día caluroso.

Si vas en grupo, acuerda un punto de encuentro (por ejemplo, la salida de Fulton St. en Brooklyn Bridge Park).

ARTISTAS CONFIRMADOS PARA LA EDICIÓN NÚMERO 50

El show contará con un segmento musical amplio; ya están confirmados artistas nacionales e internacionales que apuntan a audiencias diversas. Nombres anunciados:

Noah Kahan

Post Malone

Salt-N-Pepa

Bebe Rexha

Shaboozey

Blake Shelton

La mezcla de géneros (pop, urbano, country y clásicos del hip‑hop) refleja la intención de atraer audiencias multigeneracionales y también tributos especiales por el 250° aniversario.

¿CÓMO VER EL SHOW EN TELEVISIÓN Y POR STREAMING?

Si no puedes estar en Nueva York, estas son las opciones confirmadas para seguir la celebración:

Plataforma Horario NBC Desde las 8:00 p.m. ET. Peacock Simulcast en vivo desde las 8:00 p.m. ET. Telemundo Desde las 8:00 p.m. ET, con transmisión en español.

Consejos para la audiencia hispana: Telemundo suele incluir comentarios y segmentos con figuras reconocidas dentro de la comunidad latina; además, revisa las redes sociales de estaciones locales para coberturas previas y recomendaciones de última hora.

El Show de Fuegos Artificiales del 4 de Julio de Macy's es uno de los eventos más esperados de la fecha patriótica (Foto: AFP) / EDUARDO MUNOZ ALVAREZ

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!