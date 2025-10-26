El domingo 2 de noviembre de 2025, los habitantes de California deberán atrasar sus relojes una hora para marcar el inicio del horario de invierno. A las 2:00 a.m., el “Daylight Saving Time” llegará a su fin y los relojes deberán pasar a marcar la 1:00 a.m., regresando así a la hora estándar del Pacífico (PST).

Este cambio afecta a todo el estado, incluyendo ciudades como Los Ángeles, San Diego y San Francisco, que ajustarán su hora en sincronía con el resto del país. Para quienes usan teléfonos inteligentes o dispositivos conectados a internet, el ajuste se realiza automáticamente, pero se recomienda modificar manualmente los relojes analógicos o electrodomésticos antes de dormir el sábado por la noche.

California adoptará el horario de invierno 2025, con ajuste de una hora menos en Los Ángeles, San Diego y San Francisco. | Crédito: Freepik

¿Por qué cambia la hora en California y el resto de Estados Unidos?

El horario de invierno tiene como finalidad aprovechar mejor la luz solar durante los meses con menos horas de día y reducir el consumo de energía. En esta época, los amaneceres ocurren más temprano, lo que permite que las actividades matutinas se realicen con luz natural, especialmente en zonas costeras como California.

El sistema actual se estableció en 2007, cuando una reforma impulsada por el presidente George W. Bush amplió la duración del horario de verano. No obstante, la idea de modificar la hora para aprovechar la luz natural es mucho más antigua: Benjamin Franklin la mencionó por primera vez en 1784. En Estados Unidos, el cambio fue unificado en 1966, con la Ley de Horario Uniforme.

¿California seguirá aplicando el horario de invierno en el futuro?

El tema del cambio de hora genera debate en California, donde existen iniciativas para mantener el horario de verano permanente. En 2018, los votantes aprobaron una propuesta para eliminar el cambio bianual, pero el estado necesita la autorización del Congreso de Estados Unidos para hacerlo oficial. Hasta el momento, esa medida no ha sido aprobada, por lo que el cambio sigue vigente cada año.

Así, los californianos deberán atrasar sus relojes este domingo 2 de noviembre, al igual que la mayoría de los estados del país. El horario de invierno permanecerá hasta el segundo domingo de marzo de 2026, cuando volverá a aplicarse el horario de verano.

Fin del horario de verano en California 2025: así se modificará la hora oficial en las principales ciudades del estado. | Crédito: Imagen generada por IA / Gemini

El ajuste de hora también tiene efectos en la salud y el descanso. Según la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, los cambios pueden alterar los ritmos circadianos y causar fatiga o dificultades para dormir. Sin embargo, el regreso al horario de invierno ofrece una hora extra de sueño, lo que puede ayudar a recuperar energías y restablecer los hábitos de descanso.

Para adaptarte mejor al cambio, los expertos recomiendan mantener horarios regulares de sueño, evitar el uso de pantallas antes de dormir y aprovechar la luz natural durante las primeras horas del día. De esta manera, tu cuerpo podrá ajustarse más rápido al nuevo ritmo del horario de invierno.