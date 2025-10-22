Cada otoño, millones de personas en California ajustan sus rutinas cuando el estado vuelve a la Hora Estándar del Pacífico (PST), comúnmente llamada “horario de invierno”. Este cambio anual ocurre el primer domingo de noviembre, cuando a las 2:00 a. m. el reloj se retrasa una hora y vuelve a marcar la 1:00 a. m. En 2025, el horario de invierno en California comienza oficialmente el domingo 2 de noviembre, afectando no solo a Los Ángeles sino a todo el estado bajo la zona horaria del Pacífico.

El ajuste del reloj trae consigo una hora extra de sueño esa noche, pero también atardeceres más tempranos y nuevos retos en la vida diaria. Este cambio repercute en los horarios del transporte, la salud, la seguridad vial y la productividad de la población. La transición afecta especialmente a quienes dependen de la luz solar para sus actividades cotidianas. Adaptarse al nuevo horario requiere modificar rutinas y hábitos. Así, el horario de invierno marca una transformación significativa en el ritmo de vida californiano cada año.

La madrugada del domingo 2 de noviembre de 2025, los relojes deberán atrasarse una hora. (Foto: Nano Banana)

Fecha y hora del cambio de horario de invierno en California

El cambio al horario de invierno se realiza el domingo 2 de noviembre de 2025, a las 2:00 a.m..​ A esa hora, el reloj se debe atrasar una hora para volver a marcar la 1:00 a.m., ganando una hora adicional de sueño.​

Próximos cambios de hora en EE. UU.

AÑO INICIO DE HORARIO DE VERANO (PDT) INICIO DE HORARIO DE INVIERNO (PST) 2025 Domingo 9 de marzo, 2:00 a. m. - 3:00 a. m. Domingo 9 de marzo, 2:00 a. m. - 1:00 a. m. 2026 Domingo 8 de marzo Domingo 1 de noviembre 2027 Domingo 14 de marzo Domingo 7 de noviembre

Nota: Las fechas siguen la regla federal (segundo domingo de marzo y primer domingo de noviembre); sin embargo, se recomienda verificar cada año en fuentes oficiales.

Cómo ajustar el reloj en Los Ángeles: guía paso a paso por dispositivo

Los dispositivos electrónicos como smartphones, computadoras y relojes inteligentes se sincronizan automáticamente con el horario nuevo si están conectados a Internet o a redes móviles. Es importante confirmar que la opción de “actualización automática” esté habilitada en la configuración.​

Los relojes analógicos, como los de pared, mesa o tableros de autos, deben ser ajustados manualmente. Se recomienda hacerlo la noche del sábado 1 de noviembre antes de dormir para despertar ya con la hora correcta.​ Este cambio se denomina “Fall Back”, que es como se conoce cuando los relojes se atrasan una hora.​ Aun así, conviene verificar manualmente y ajustar dispositivos analógicos o independientes:

iPhone (iOS)

Configuración > General > Fecha y hora. Activa “Ajuste automático”. Asegúrate de tener “Ubicación” activada para Servicios del sistema > Ajuste de zona horaria. Revisa el día del cambio (domingo por la mañana) que el teléfono marque la hora correcta (PST).

Consejo: Si viajas entre husos horarios ese fin de semana, desactiva el modo avión al llegar y verifica que iOS detecte “Los Angeles” y PST.

Android (Samsung, Google Pixel y otros)

Configuración > Sistema > Fecha y hora (en algunos modelos: Administración general > Fecha y hora). Activa “Fecha y hora automáticas” y “Zona horaria automática”. Confirma que la zona horaria tras el cambio sea “PST (UTC-8)” o “Los Angeles”.

Tip: En capas de Android personalizadas, la ruta puede variar. Usa la búsqueda en Ajustes y escribe “hora” o “zona”.

Windows (10/11)

Configuración > Hora e idioma > Fecha y hora. Activa “Ajustar la hora automáticamente” y “Ajustar automáticamente al horario de verano”. Verifica que la zona horaria sea “Pacific Time (US & Canada)”.

Mac (macOS)

Configuración del Sistema > General > Fecha y hora. Activa “Establecer fecha y hora automáticamente” y “Establecer zona horaria automáticamente usando tu ubicación”. Verifica que muestre “Los Angeles — PST” tras el cambio.

Smartwatches (Apple Watch, Wear OS)

Apple Watch: Hereda la zona horaria del iPhone. Asegúrate de que el iPhone esté en ajuste automático y el reloj esté sincronizado.

Wear OS (Samsung Galaxy Watch, Pixel Watch): Ajuste automático si está vinculado al teléfono; verifica en Ajustes > Sistema > Fecha y hora.

Relojes de automóvil

Modelos recientes: algunos autos con conectividad GPS actualizan la hora automáticamente. Verifica en el manual o en Ajustes > Hora/Fecha.

Modelos sin ajuste automático: busca el botón “Clock”, “H” (hora) y “M” (minuto) en el tablero, o navega por el menú de infoentretenimiento. Atrasar 1 hora al entrar en PST.

Sugerencia: Aprovecha el repostaje del fin de semana para revisar la hora del vehículo. Es habitual olvidar este reloj.

Relojes de cocina, microondas y analógicos

Generalmente no se ajustan solos.

Ubica el botón “Clock” o ícono de reloj; mantén presionado y usa +/− para cambiar.

En relojes analógicos, gira la corona hacia atrás una hora.

Plataformas de trabajo y calendario

Google Calendar: Ajustes > Zona horaria > Detectar automáticamente. Verifica que indique “Los Angeles”.

Microsoft Outlook/Calendar: Archivo > Opciones > Calendario > Zona horaria. Confirma “(UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)”.

Herramientas de videollamada (Zoom, Teams, Meet): Suelen heredar del sistema; revisa tu perfil y zona horaria tras el cambio.

Este ajuste afecta a la mayor parte del país, aunque algunos estados y territorios mantienen la misma hora todo el año. | Crédito: Imagen generada por IA / Gemini

¿Por qué California sigue cambiando la hora? Detalles legislativos y posibles excepciones

Aunque ha habido propuestas para eliminar el ajuste bianual, como la Proposición 7 y la Sunshine Protection Act, hasta el momento el cambio sigue vigente en California (ya que el cambio a horario permanente -ya sea estándar o de verano- requiere autorización del Congreso de EE. UU. y coordinación con el Departamento de Transporte) y no hay excepciones confirmadas para Los Ángeles en 2025.​

Por lo tanto, California, por sí solo, no puede eliminar el cambio semestral sin aprobación federal. No se han reportado excepciones específicas para el cambio de horario en Los Ángeles este año, ni modificaciones en la forma de realizar el ajuste.