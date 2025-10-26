El domingo 2 de noviembre de 2025, Estados Unidos iniciará oficialmente el horario de invierno, lo que implica atrasar los relojes una hora. A las 2:00 a.m., el conocido “Daylight Saving Time” o horario de verano llegará a su fin, marcando el retorno a la hora estándar en todo el país. En términos prácticos, los relojes deberán volver a marcar la 1:00 a.m., otorgando una hora adicional de descanso a millones de personas.

Los dispositivos electrónicos y teléfonos inteligentes suelen realizar el ajuste de manera automática. Sin embargo, si tienes relojes analógicos, de pared o electrodomésticos sin conexión a internet, es recomendable hacer el cambio manual antes de dormir el sábado por la noche, para amanecer el domingo con la hora correcta.

Con el fin del horario de verano, Estados Unidos atrasará sus relojes una hora el domingo 2 de noviembre de 2025, marcando el inicio del horario de invierno en todo el país. | Crédito: Freepik

¿Por qué cambia la hora en Estados Unidos cada noviembre?

El horario de invierno tiene como objetivo aprovechar mejor la luz solar durante los meses más fríos y reducir el consumo energético. Cuando los días son más cortos, el regreso a la llamada “hora estándar” permite que amanezca más temprano, ayudando a que las personas realicen sus actividades matutinas con luz natural y a mejorar la seguridad vial.

El sistema actual se implementó en 2007, tras una reforma promovida por el entonces presidente George W. Bush, que extendió el horario de verano en cuatro semanas. Sin embargo, la idea de modificar los relojes para ahorrar energía se remonta al siglo XVIII: Benjamin Franklin fue uno de los primeros en sugerirla en 1784. Estados Unidos no estandarizó el sistema hasta 1966, con la aprobación de la Ley de Horario Uniforme.

¿Qué estados no aplican el horario de invierno en Estados Unidos?

Aunque la mayoría del país realiza el cambio, no todos los estados siguen el horario de verano y, por lo tanto, no deben ajustar sus relojes. Hawái y la mayor parte de Arizona son las excepciones más conocidas, al igual que los territorios de Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes y Samoa Americana, que mantienen un horario constante durante todo el año.

En cambio, las zonas de la frontera norte de México sincronizan sus relojes con Estados Unidos debido a su cercanía económica y social. Además, estados como Florida y California han impulsado iniciativas para mantener el horario de verano todo el año, aunque para ello necesitan la aprobación del Congreso federal.

Millones de personas en Estados Unidos deberán atrasar sus relojes una hora el domingo 2 de noviembre de 2025, al comenzar oficialmente el horario de invierno. (Foto: idealjoyeros.com) / idealjoyeros.com

El cambio de horario también genera debate por sus posibles efectos en la salud y el bienestar. Expertos de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño señalan que los ajustes en el reloj pueden alterar los ritmos circadianos, afectar la salud cardiovascular, incrementar los problemas de concentración e incluso elevar el riesgo de accidentes de tránsito.

Pese a ello, el inicio del horario de invierno 2025 puede ser una buena oportunidad para mejorar la higiene del sueño. Según el Dr. Kannan Ramar, del Centro de Medicina del Sueño de la Clínica Mayo, la hora extra de descanso puede ayudar a que el cuerpo se recupere y sirva como punto de partida para establecer rutinas de sueño más saludables, indicó a CNN.