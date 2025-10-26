El horario de invierno en Florida 2025 comenzará oficialmente el domingo 2 de noviembre, cuando los relojes deberán atrasarse una hora a las 2:00 a. m., marcando nuevamente la 1:00 a. m. Este ajuste marca el fin del Horario de Verano (DST) y el inicio del Horario Estándar del Este (EST), que se mantendrá vigente hasta el 8 de marzo de 2026.

El cambio horario es una práctica regulada a nivel nacional por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, encargado de coordinar los ajustes para optimizar el uso de la luz solar. En ciudades como Miami, Orlando y Fort Lauderdale, este cambio se traduce en amaneceres más tempranos y atardeceres más cortos durante el invierno.

¿Cuándo inicia el horario de invierno en Florida 2025?

El inicio del horario de invierno será en la madrugada del 2 de noviembre de 2025, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se retrasen una hora, volviendo a marcar la 1:00 a. m. Este ajuste busca aprovechar mejor la luz natural y reducir el consumo energético durante los meses fríos. Aunque muchos dispositivos —como teléfonos, relojes inteligentes y computadoras— se actualizan de manera automática, aún será necesario ajustar manualmente los relojes de pared, electrodomésticos o tableros de autos.

Según el cronobiólogo Till Roenneberg, citado por el National Institutes of Health (NIH), estos cambios temporales pueden afectar el ritmo circadiano y alterar brevemente el sueño o la productividad, aunque la mayoría de las personas se adapta en pocos días.

¿Qué implica el cambio para la vida diaria en Orlando, Miami y Fort Lauderdale?

Durante el horario estándar, Florida pasa de la Hora de Verano del Este (EDT) a la Hora Estándar del Este (EST), equivalente a UTC-5. Esto significa que habrá una hora menos de diferencia con ciudades europeas y latinoamericanas que no aplican cambio estacional.

En la práctica, los residentes notarán que amanece más temprano y oscurece antes, lo que puede modificar rutinas laborales, escolares o de ocio. En regiones turísticas como Orlando, Miami y Fort Lauderdale, este cambio también puede afectar los horarios de vuelos, reservas y actividades al aire libre.

El cambio al horario de invierno en Florida busca aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo energético. (Foto: AP)

A nivel global, alrededor del 60 % de los países no aplican el horario de verano y mantienen el horario estándar todo el año, según el portal Timeanddate. Sin embargo, en Estados Unidos el debate sobre su continuidad sigue abierto: mientras algunos estados buscan mantener un solo horario, otros defienden el sistema actual por su aporte al ahorro de energía y la gestión del tiempo solar.