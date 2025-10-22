El estado de Florida se prepara para el final del horario de verano y el inicio del horario de invierno, un ajuste que afecta a todas las ciudades bajo el Eastern Time (ET), incluyendo a Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville.
El cambio de hora en Florida 2025 será el domingo 2 de noviembre, cuando los relojes deberán atrasarse una hora, es decir, pasar de 2:00 a.m. a 1:00 a.m. Este ajuste marca el regreso al horario estándar, que permanecerá vigente hasta marzo de 2026.
Con este cambio, las mañanas serán más luminosas y las tardes se harán más cortas, lo que indica oficialmente la llegada del invierno y el cierre del periodo conocido como Daylight Saving Time (DST) o horario de verano.
Cómo ajustar el reloj en Miami y Orlando
En la madrugada del domingo 2 de noviembre, al llegar las 2:00 a.m., deberás atrasar una hora tu reloj para volver a la 1:00 a.m..La mayoría de los dispositivos modernos —como teléfonos, relojes inteligentes y computadoras— hacen el cambio de forma automática, pero conviene revisar relojes de pared, despertadores o aparatos sin sincronización digital.
Detalles del cambio de hora:
- Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025
- Hora: De 2:00 a.m. pasa a 1:00 a.m.
- Duración del horario estándar: Desde noviembre de 2025 hasta marzo de 2026
Qué implica el horario de invierno en Florida
Con el inicio del horario de invierno, los residentes de Miami y Orlando notarán que el sol saldrá más temprano, pero también se ocultará antes.Aunque esto significa más luz durante la mañana, las tardes se harán más breves, lo que puede afectar las rutinas laborales o escolares.
Además, el cuerpo puede tardar unos días en adaptarse al nuevo horario, por lo que los expertos recomiendan dormir un poco más y mantener horarios regulares de alimentación y descanso.
Ciudades de Florida donde aplica el cambio
El ajuste de hora rige en todo el estado de Florida, pero la mayoría de las ciudades —como Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville, Fort Lauderdale, West Palm Beach y Tallahassee— están bajo el Eastern Time (ET).Solo una pequeña zona del noroeste del estado, cerca de Pensacola, opera con Central Time (CT) y también realiza el cambio el mismo día, aunque con una hora de diferencia.
Consejos para adaptarte al nuevo horario
- Atrasar los relojes manuales antes de dormir el sábado 1 de noviembre.
- Dormir al menos 7 u 8 horas la noche previa al cambio.
- Revisar tus dispositivos electrónicos el domingo por la mañana.
- Aprovechar la hora extra para descansar o realizar actividades tranquilas.
- Planificar tus citas, vuelos o reuniones tomando en cuenta el nuevo horario.
Resumen del cambio de horario en Florida
- Evento: Inicio del horario de invierno 2025
- Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025
- Hora del ajuste: De 2:00 a.m. a 1:00 a.m.
- Tipo de cambio: Se atrasan los relojes una hora
- Aplica a: Todo el estado de Florida (principalmente Eastern Time)