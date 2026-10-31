Los residentes de Los Ángeles y del condado circundante deberán atrasar sus relojes una hora en la madrugada de este domingo 1 de noviembre de 2026, momento en que concluye el horario de verano en California y en la mayor parte de Estados Unidos. Cuando los relojes marquen las 2:00 a. m. (hora local del Pacífico), el tiempo retrocederá de forma oficial a la 1:00 a. m., completando la transición hacia el horario estándar de invierno.

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en Los Ángeles?

El procedimiento federal estipula retrasar el indicador manual o analógico una hora completa, permitiendo ganar sesenta minutos de descanso durante la madrugada dominical. Al registrarse dos veces el tramo horario comprendido entre la 1:00 a. m. y las 2:00 a. m., la noche gana una hora adicional y las primeras horas de luz solar se desplazarán hacia más temprano a partir de la mañana del domingo.

Esta variación implica que el amanecer sobre la cuenca angelina ocurrirá aproximadamente sesenta minutos antes respecto a la semana previa, pero a cambio provocará tardes visiblemente más cortas en la costa y los valles.

Ciudad / Área local Zona horaria vigente Fecha del cambio Momento del ajuste Los Ángeles Pacific Time (PT) Domingo 1 de noviembre de 2026 2:00 a. m. retrocede a 1:00 a. m. Long Beach Pacific Time (PT) Domingo 1 de noviembre de 2026 2:00 a. m. retrocede a 1:00 a. m. Glendale / Pasadena Pacific Time (PT) Domingo 1 de noviembre de 2026 2:00 a. m. retrocede a 1:00 a. m. Santa Mónica Pacific Time (PT) Domingo 1 de noviembre de 2026 2:00 a. m. retrocede a 1:00 a. m.

¿Qué dispositivos se configuran de forma automática y cuáles requieren ajuste manual?

Los teléfonos inteligentes, relojes conectados, tabletas y computadoras enlazados a redes de telefonía móvil o conexiones de internet actualizan el horario de forma autónoma a las 2:00 a. m., siempre que la opción de fecha y zona horaria automática permanezca habilitada en los ajustes del sistema. Lo mismo suele ocurrir con los receptores de cable, televisores inteligentes y consolas de videojuegos.

Por el contrario, los relojes analógicos de pared, despertadores de cabecera tradicionales, tableros de automóviles sin conectividad satelital y electrodomésticos como microondas u hornos exigen intervención manual. La recomendación práctica más habitual consiste en modificar estos artefactos la noche del sábado 31 de octubre antes de acostarse para despertar el domingo con la hora formalmente sincronizada.

¿Cómo adaptarse al nuevo horario sin alterar el ciclo de descanso?

Especialistas en medicina del sueño como Alex Dimitriu y Andrea Matsumura destacan pautas conductuales para mitigar el impacto del cambio sobre el ritmo circadiano. Entre sus principales sugerencias figura mantener el horario habitual para acostarse y levantarse durante el fin de semana de transición, en lugar de extender la vigilia aprovechando la hora extra.

Asimismo, recomiendan exponerse de inmediato a la luz solar matutina en cuanto despierte, realizar caminatas o actividad física liviana al inicio del día y moderar el consumo de cafeína pasadas las primeras horas de la tarde. Evitar cenas copiosas o tardías complementa estas medidas de higiene del sueño para prevenir el cansancio o la falta de concentración durante la jornada laboral posterior.

¿Qué significa que Los Ángeles pase de PDT a PST?

Los Ángeles seguirá dentro de la zona horaria del Pacífico. Lo que cambiará será el horario estacional que utiliza y su diferencia respecto al tiempo universal coordinado, conocido como UTC.

Sigla Significado ¿Cuándo se utiliza? Diferencia con UTC PT Hora del Pacífico Referencia general, según la fecha Variable PDT Horario de verano del Pacífico Durante el periodo de horario de verano UTC−7 PST Horario estándar del Pacífico Después del cambio de noviembre UTC−8

La diferencia importa al interpretar invitaciones, reservas y reuniones virtuales. Una cita identificada como “PT” requiere tener en cuenta la fecha; una que indique “PDT” o “PST” especifica el horario estacional.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Los Ángeles

¿A qué hora exacta se realiza el cambio de hora en Los Ángeles?

Se efectúa a las 2:00 a. m. de la madrugada del domingo 1 de noviembre de 2026, instante en el que los relojes regresan a la 1:00 a. m.

¿Cuándo volverá a comenzar el horario de verano en California?

De acuerdo con el calendario federal establecido, el horario de verano regresará el segundo domingo de marzo, correspondiente al 14 de marzo de 2027, momento en que los relojes deberán adelantarse una hora.

¿Se gana o se pierde una hora de sueño el 1 de noviembre?

Se gana una hora durante esa noche, ya que el reloj retrocede sesenta minutos al alcanzar las 2:00 a. m.

¿Afecta el cambio de hora a los vuelos en LAX y al transporte de Metro Los Ángeles?

Los sistemas de transporte público y las aerolíneas que operan en Los Ángeles ajustan sus itinerarios automáticamente al horario estándar local a partir de las 2:00 a. m. del domingo.