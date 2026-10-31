Los residentes de Miami tendrán que retrasar sus relojes una hora en la madrugada de este domingo 1 de noviembre de 2026 para despedir el horario de verano. El cambio al horario estándar de invierno se realizará exactamente a las 2:00 a. m. (hora del Este), momento en el que la hora oficial retrocederá a la 1:00 a. m. tanto en dispositivos analógicos como digitales.

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en el sur de Florida?

El protocolo federal exige demorar los relojes una hora, por lo que la población dispondrá de sesenta minutos adicionales durante la noche del sábado al domingo. La franja que discurre entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada se computa dos veces, lo que formaliza la ganancia de esa hora de descanso y recoloca las fases de luz natural a lo largo de la jornada dominical.

En el sur de Florida, esta modificación provocará que el amanecer sobre la bahía de Biscayne se perciba una hora antes de lo habitual, mientras que el atardecer se adelantará drásticamente, oscureciendo antes de las 5:40 p. m.

Ciudad / Región de Florida Zona horaria Fecha de ajuste Momento del cambio Miami Eastern Time (ET) Domingo 1 de noviembre de 2026 2:00 a. m. pasa a 1:00 a. m. Fort Lauderdale / West Palm Beach Eastern Time (ET) Domingo 1 de noviembre de 2026 2:00 a. m. pasa a 1:00 a. m. Orlando / Tampa / Jacksonville Eastern Time (ET) Domingo 1 de noviembre de 2026 2:00 a. m. pasa a 1:00 a. m. Pensacola / Panama City (Panhandle) Eastern Time (ET) Domingo 1 de noviembre de 2026 2:00 a. m. pasa a 1:00 a. m.

¿Qué dispositivos se sincronizan solos y cuáles requieren ajuste manual?

Los teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, tabletas y ordenadores portátiles conectados a redes móviles o redes wifi ejecutarán la modificación de manera automática al alcanzar las 2:00 a. m., siempre que la opción de fecha y hora automática permanezca seleccionada en los paneles de control del sistema operativo. Los decodificadores de televisión por cable e internet replican este mismo comportamiento sin intervención del usuario.

En cambio, los relojes de pared, alarmas de mesita de noche convencionales, electrodomésticos de cocina y los paneles de control en automóviles sin sincronización GPS integrada requieren corrección manual. El hábito más efectivo en los hogares miamenses es retrasar estos aparatos sesenta minutos antes de acostarse el sábado 31 de octubre, garantizando que el despertar dominical ocurra con la referencia horaria correcta.

¿Cómo adaptarse al nuevo horario sin alterar el ciclo de descanso?

Especialistas del sueño como Alex Dimitriu y Andrea Matsumura destacan la conveniencia de preservar los horarios regulares para dormir y levantarse durante el fin de semana de la permuta, evitando permanecer despierto hasta más tarde con el pretexto de contar con una hora suplementaria. Esta disciplina minimiza el desajuste en el ritmo biológico y facilita el inicio de la semana laboral.

Para consolidar la adaptación, recomiendan buscar exposición directa a la luz solar temprano en la mañana, realizar paseos o actividad física al aire libre antes del mediodía y limitar las bebidas con cafeína tras las primeras horas de la tarde. Asimismo, aconsejan cenar ligero y evitar comidas tardías, promoviendo una digestión adecuada que evite interrupciones del descanso nocturno.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Miami

¿A qué hora exacta ocurre el cambio de hora en Miami?

La modificación se produce formalmente a las 2:00 a. m. del domingo 1 de noviembre de 2026, momento en que el reloj retrocede una hora para marcar la 1:00 a. m.

¿Miami tiene la misma hora que todo el estado de Florida?

No en su totalidad. Miami y la mayor parte del estado operan bajo el huso del Este (Eastern Time), mientras que la región noroccidental del Panhandle (como Pensacola o Panama City) se rige por el huso Central (Central Time), teniendo una hora menos.

¿Cuándo se volverá a adelantar el reloj en 2027?

El horario de verano se reanudará el domingo 14 de marzo de 2027, instante en el que los relojes deberán adelantarse una hora al alcanzar las 2:00 a. m.

¿Afecta la transición al servicio de Metrorail o al Aeropuerto de Miami (MIA)?

Los sistemas de transporte público como Metrorail y Metrobus, así como las pantallas y programaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Miami, ajustan sus sistemas de forma sincronizada con el horario oficial a las 2:00 a. m.