Nos vamos acercando al final de la temporada de invierno en Estados Unidos y los habitantes del país se preparan para el respectivo cambio de horario de verano 2026 en casi todo el territorio americano. A esta modificación se le conoce como Daylight Saving Time, que se realiza habitualmente en el país en los primeros días de marzo. Aquí te cuento cuándo se realiza, en qué estados se debe realizar y cómo es que se ajusta correctamente el reloj para que esté alineado al DST .

ESTADOS UNIDOS, 24/01/2026.- El cambio al horario de verano 2026 en EE.UU. se producirá la madrugada del domingo 8 de marzo, cuando el reloj saltará de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m., exceptuando a Hawái y gran parte de Arizona. FOTO DE HIDESY PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES / HIDESY

¿Cuándo se cambia al horario de verano 2026 en Estados Unidos?

Para este 2026, el cambio al horario de verano en Estados Unidos se realizará este domingo 8 de marzo . Anota bien esta fecha en tu calendario para que puedas realizar el ajuste correctamente. Cabe señalar que manualmente serán pocos los relojes que se cambien, debido a la era digital, donde se modifican automáticamente.

¿Por qué se ajusta el reloj para el cambio de horario en Estados Unidos?

La finalidad de realizar este cambio de horario en verano, donde se adelanta el reloj una hora durante los meses de mayor calidez en Estados Unidos, tiene como objetivo aprovechar aún mejor la luz natural del día. Esto origina que se aproveche mayor luz solar por la tarde, se reduce el consumo de energía durante horas de la noche y permite realizar mayor cantidad de actividades al aire libre para las familias, escuelas, etc.

¿En qué estados cambia el horario de verano 2026 en Estados Unidos?

El cambio de horario al de verano este 2026 se realizará en todo Estados Unidos salvo en Hawai y Arizona (excepto la Nación del Navajo). Además, Puerto Rico tampoco ingresa en este cambio al horario de verano o lo que también se conoce como Daylight Saving Time.

Hawai y la mayor parte de Arizona mantienen el mismo horario durante los 365 o 366 días del año, por lo que para los habitantes de ambos estados no corresponde este ajuste en los relojes.

¿Se debe adelantar o atrasar el reloj para el cambio a horario de verano 2026 en EE.UU.?

El caso del horario de verano es totalmente lo opuesto al horario de invierno. Para realizar correctamente, se debe adelantar el reloj una hora, por lo que cuando tu reloj indique que son las 2:00 a.m. debes corroborar que pase directamente a las 3:00 a.m. del domingo 8 de marzo 2026.

Por lo tanto, todos los residentes en casi todos los Estados Unidos perderán una hora de sueño, en lo que corresponde al regreso del Daylight Saving Time, que corresponde a los meses que comprenden ente el 8 de marzo de 2026 hasta el 1 de noviembre del mismo año. Toma tus precauciones y realiza correctamente este ajuste en tu reloj.